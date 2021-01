Rallye Dakar před startem: Všichni Češi negativní, Podmol po 500 metrech havaroval

Nebylo to však vždy pravidlem. Koronavirovým sítem neprošel slovinský motocyklový jezdec Ivan Jakeš a jeho číslo 23 tak bude ve startovní listině chybět. Změna proběhla také v týmu Bahrain Raid Xtreme, kde startují se speciály BRX Hunter Francouz Sebastien Loeb a Španěl Nani Roma. Domam usel zůstat navigátor druhého jmenovaného Dani Oliveras a nahradí ho Francouz Alex Wincoq.

Negativní Buggyra je pozitivně naladěna

Bylo to nekonečné čekání, které v novodobé historii Dakaru nikdo nepamatuje. Nakonec výsledky PCR testů rozhodly o složení jednotlivých týmů, dopadly pro Buggyru skvěle. Tým je negativní a pozitivně naladěn na 43. ročník slavné soutěže.

Izolace doma o vánočních svátcích, PCR testy před odletem, karanténa v Džiddě, konečné PCR testování pořadateli a třicetihodinové čekání na výsledky. I tak se zapíše třiačtyřicátý ročník do dějin nejslavnější dálkové soutěže. „Bylo to opravdu nekonečné. Navíc konkurenční týmy Kamaz a Maz dostaly výsledky už po patnácti hodinách. Začali jsme bombardovat pořadatele, hned start se totiž nesl ve znamení nerovných podmínek. A tak jsme poslali mechaniky do přístavu ještě před výsledky testů, abychom co nejvíce eliminovali časovou ztrátu a vyrazili hned na trať shakedownu. Samozřejmě se nám pak všem strašně ulevilo,“ vypráví ředitel komunikace Jan Kalivoda.

I tak na shakedown nezbylo příliš mnoho času, neboť pořadatelé uzavřeli trať s příchodem tmy v 18 hodin. Nový rok se pak nese ve znamení administrativní přejímky Buggyra Zero Mileage Racing se speciály Can-Am DV21. Tým Tatra Buggyra Racing, který bude stejný proces řešit zítra, má tak o jeden den více času. I z těchto důvodů se vedení stáje rozhodlo zůstat v poušti přes noc a pokračovat na testovací trati ještě v dopolední části. Až poté přijde na řadu přesun do nultého bivaku. „Poslední hodiny jsou hektické, ale už to naštěstí není jen o čekání na výsledky testů. Konečně jsme uzavřeni v takzvané dakarské bublině. Technika dostala jako každý rok přepravou pěkně zabrat, a navíc nebyl David Vršecký spokojený s výsledky silvestrovského testování, které proběhlo vzápětí poté, co byl celý tým shledán koronavirově nezávadným. Proto jsme se rozhodli zůstat v poušti. Všichni makají non-stop, času není nazbyt, proto jsme příchod nového roku oslavili prací, ale s pozitivní náladou,“ dodal Kalivoda.

U Macíků je Karel připraven

„První malé vítězství letošního Dakaru! Všichni jsme negativní. Můžeme na start. Teď už to bude brnkačka,“ oddechl si šéf týmu Big Shock! Racing Martin Macík starší, když všichni členové sedlčanské výpravy obdrželi zprávu o negativních PCR testech, které jim otevřely cestu na start Dakaru 2021.

Dobré zprávy z laboratoře zároveň spustily rychlou akci. Prvním úkolem bylo vyzvednout v přístavu Karla - závodní kamion, Máňu - nový servisní liaz, „bydlík“, což je servisní MAN i další doprovodná vozidla. Následně bylo třeba postavit bivak, ve kterém se mechanici okamžitě pustili do práce. Všechny vozy musí být perfektně připraveny pro sobotní technické přejímky a prolog. Hned v pátek ráno navíc na posádku čekal shakedown, kde si čeští závodníci v dunách poprvé vyzkoušeli automatickou převodovku. Navigátor František Tomášek se tu také seznámil s novým elektronickým roadbookem. Všichni byli napjatí, jak Karel v písku pojede, protože situace během předchozí sezóny testy v dunách neumožnila.

Ve čtvrtek se tým Big Shock! Racing po měsíci shledal se svým závodním kamionem. Karel s doprovodnými vozy plul do Džiddy z Marseille lodí vypravenou organizátory Dakaru. „Zdá se, že auta jsou po plavbě v pořádku, což nám dělá velkou radost. Karlovi opravujeme jen zámek u spolujezdce. Ještě samozřejmě budeme vše důkladně kontrolovat. A preventivně vyměníme elektronické součásti, kterým by mohla vadit koroze z vlhka na lodi,“ říká David Švanda, palubní mechanik. Hned ráno na Nový rok posádka vyrazila na sedm kilometrů dlouhý písečný shakedown. „Zajezdili jsme si výborně. Zkusili jsme to frknout i do dun, kde jsme ověřovali, v jakém nastavení jet automatickou převodovku. Cvičně jsme se zahrabali, zastavili ve výjezdu do duny, abychom si vše osahali. Karel jede krásně, chvilku si budeme zvykat, v kabině máme několik obrazovek a kamer, jako ve stíhačce. Ferry s novým roadbookem zvládá úplně bez problémů,“ popisuje Martin Macík.

Pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda na Dakaru 2021 patří mezi prioritní jezdce kategorie kamionů. Ti jsou považováni za favority soutěže, ale současně mají tvrdší režim. „Dodržují například zpřísněná pravidla pro používání mobilních telefonů. Během závodu je musejí mít uložené v zapečetěné schránce. Současně, v případě odstoupení ze soutěže pro technické problémy už nemohou využívat benefitu Dakar Experience a pokračovat v paralelní soutěži,“ vysvětluje Martin Pabiška, manažer týmu Big Shock! Racing. Navigátor František Tomášek bude také používat elektronický roadbook, ale současně před startem etapy obdrží i zapečetěnou klasickou papírovou verzi pro případ poruchy. Tu musí, pokud bude vše fungovat, organizátorům zapečetěnou na konci etapy opět vrátit. Posádka má pro důkladnější kontrolu v kabině také kamery organizátorů.

Čeští závodníci novinky vítají a věří, že vše hladce zvládnou. František Tomášek pilota Martina Macíka na Dakaru naviguje už 6. rokem. David Švanda s týmem zažije 3. Dakar. „Jsme už sehraní. S Františkem jsem vyrůstal od svých dvaceti let. David přišel později, ale dobře zapadl. Máme stejně staré děti. I povahou jsme si sedli. Jsem za kluky strašně rád. Je na ně spolehnutí, dobře vycházíme, máme si co říct, to se promítá do uvolněné nálady v kabině i do výsledků,“ popisuje Macík mladší. „Na Dakar si musíte vybírat jen odhodlané lidi do nepohody, kteří mají rádi dobrodružství, spaní ve stanu a nevadí jim, že všichni kolem smrdí,“ dodává František Tomášek. A David Švanda doplňuje: „Těším se. Jsme dobře připravení. Máme natrénováno, jak se rychle vypořádat se základními závadami. Výměna kola, turba nebo třeba utržení některých částí auta nás už nepřekvapí. Každý přesně ví, co má dělat.“

Orion zkoušel airbagové vesty

Po dvou dnech čekání na hotelu začíná mít dění na dakarské rallye konečně dynamiku. Elitní český tým ORION – Moto Racing Group po úspěšných testech na covid19 vyzvedl závodní techniku a plánuje ji co nejdříve vyzkoušet. „Konečně máme za sebou dlouhé čekání ve stresu. Nebylo by hezké, kdyby nám oznámili špatný výsledek z testu na koronavir, a pak odcestovat domů. To se naštěstí nestalo,“ prohlásil závodník Martin Michek.

Tým si stihl vyzvednout nové speciály KTM. Ještě ve čtvrtek je vyzkouší přímo v terénu. „Na testovacím tréninku jsme zjistili, že všechno běží a nic se neutrhlo,“ tvrdil Milan Engel. Další závodník českého týmu trénoval se svým parťákem na hotelovém pokoji nafukování airbagových vest.

Ty jsou nově součástí motorkářské kombinézy, konkrétně kompletu s chrániči hrudi, páteře, ramen a loktů. Airbagy se spustí po havárii v minimální rychlosti kolem 30 km/h. Po spuštění je pak musí závodníci znovu nafouknout. „Na hotelu jsme je zkoušeli co nejrychleji vyměnit. Celé mi to trvalo tři minuty. Ale budu doufat, že se mi žádný pád nepřihodí,“ dodal s úsměvem Martin Michek, který v předešlém ročníku skončil jako nováček na 23. místě. To na Milana Engela čeká sedmá Dakarská rallye.

„Atmosféra je tu specifická. S místními lidmi nesmíme vůbec mluvit, fungují, jakoby se tu žádný závod nepořádal. Ale ono se to sedne, těšíme se na startovní rampu,“ tvrdil Engel, který v roce 2019 skončil na patnáctém místě. K vylepšení jejich maximum na Dakaru pomohou motorky KTM 450 RR, které prošly úpravou motorů a jsou vybaveny špičkovými českému komponenty. „Naštěstí se nám nic neztratilo a v Saudské Arábii máme vše, v bivaku nyní připravujeme všechny detaily a montujeme navigační přístroje na motorky,“ popsal Ervín Krajčovič, šéf týmu ORION – Moto Racing Group.

U Prokopa ladí Shreka a opravují doprovodný MAN

Český tým MP-Sports českého jezdce Martina Prokopa měl po převzetí techniky nečekané starosti. Kvůli spálené spojce nedokázal doprovodný šestikolový MAN opustit přístav vlastní silou a do bivaku byl dotažen. Benzina Orlen Team se musel bez kamionu obejít na shakedownu. Prokop testoval především několik variant tlumičů a nastavení motoru.

Silvestrovská noc byla pro mechaniky MP-Sports hodně pracovní. Prokopův Ford Raptor RS Cross-Country totiž do Džiddy dorazil přímo z Háilu, kde se v polovině prosince účastnil závěrečného podniku světového poháru v bajách a celkem najel více než tisíc kilometrů. Proto prošel celkovou repasí. Mezitím část mechaniků opravovala poškozený kamion MAN, na který se podařilo u místního zastoupení německé značky zakoupit novou spojkovou sadu.

Negativní Ourednicek se těší

Dakarská posádka Ultimate Dakar v čele s Tomášem Ouředníčkem zůstává i po posledních PCR testech stále negativní. Po dojemném odletu z Čech a nekonečné dvoudenní karanténě na přiděleném hotelu, která nebyla nakonec tak dramatická, jak se zpočátku zdálo, se náš pětičlenný tým konečně mohl dostavit k poslednímu kroku, který jej dělil od startu. Než se tak ale stalo, celý tým měl desítky hodin času na vlastní organizaci, týmové porady a dokonce se prý i odvážil vyjít k nedalekému pobřeží Rudého moře na čerstvý vzduch.

„Po všech náhlých změnách, které nás před odletem bombardovaly ze všech stran, jsme měli velkou obavu z bezpečnostních opatření, která na nás v Saúdské Arábii mohla čekat. Báli jsme se, že po příjezdu na určený hotel, budeme jednotlivě zavřeni na pokojích a dokonce jsme nevěděli ani to, zda v pobytu máme zahrnutou i nějakou základní stravu. To jsme si ale prozíravě před cestou pojistili našimi proteinovými balíčky od Gold Nutrition, což nám zpočátku rozhodně zpříjemnilo pobyt,” zpětně vzpomíná na nejistou situaci Tomáš Ouředníček.

Závěrečné testování na covid19 se konalo na stadionu King Abdullah Sport City, které se stane dějištěm slavnostního zahájení Dakaru 2021. Na místě se daly očekávat dlouhé zástupy lidí a ještě delší čekací doba. Jaké milé překvapení však na náš tým čekalo, když jim všem již chvíli po registraci a individuálním vyzvednutí testovací sady, příjemné sestřičky začaly provádět PCR testy. „Nebylo to tak bolestivé a zdlouhavé, jako v Čechách, šli bychom klidně znovu. Rádi bychom ale skončili v rukách stejně tak příjemných a sympatických sestřiček, jaké byly zde,” úsměvně vzpomínají členové týmu. „Výsledky jsme se ale kvůli výpadku systému dozvěděli později, trochu se to zdrželo. Hlavní pro nás ale je, že jsme všichni do třetice oficiálně negativní a můžeme začít být konečně pozitivní!" raduje se Ouředníček.

Na stadionu si vyzvedli důležité zabezpečovací a sledovací přístroje, potřebné pro kontrolu a určování polohy závodníků. Odtud se přesunuli do testovací oblasti. Jeho emoce velice pozitivně ovlivnil motor toyoty, který chválil ze všeho nejvíce. „Musím se přiznat, že jsem snad ještě neřídil takhle dobré auto. Už se nemůžu dočkat prologu a slavnostního startu,“ říkal jezdec.

Z Podmola už není sekretářka

Přihlášky, protokoly, mnoho papírů… Z Libora Podmola se stal během prosince manažer, který se stará o chod svého vlastního týmu. „Připadal jsem si jako unavená sekretářka, která musí zvládnout veškerou administrativu. Jsem rád, že už jsme v Saudské Arábii,“ prohlásil úspěšný freestyle motokrosař před prvním startem na dakarské rallye. „Jdu do něčeho neznámého, ale v hloubi duše věřím, že dělám něco správného.“

Získal medaile na prestižních X-Games, vymýšlel vlastní skoky, natočil film, přeskočil rodinný dům… Nyní má před sebou start nejtěžší etapové soutěže světa. Však se na to také Libor dlouhodobě připravoval. „Fyzicky jsem jel podle plánu, který jsem vypracoval s trenérem Karlem Kolpkem. Byl inspirovaný přípravou cyklistů a triatlonistů. V tréninku reflexů a rovnováhy jsem se řídil rady Jiřího Heiníka, který pomáhal už mému otci na Dakaru a dodnes trénuje špičku v motorsportu,“ popisoval uznávaný motocyklista.

„Zatímco většina profesionálních jezdců trénovala v teple na dunách v Dubaji, tak já jsem jezdil každý víkend celý podzim i zimu do vojenského prostoru k Hodonínu do Pánova. Klepal tam kosu, spal v autě a dřel,“ vystihl vše Podmol, který trénoval, jak nejlépe mohl. V jeho Podmol Dakar Teamu jsou celkem čtyři lidi – hlavní mechanik Petr Vesecký, druhý mechanik Petr Bábek, kameraman a fotograf Vladislav Zeman a Vladimír Hejný z firmy H-Mechanik.

A jaký režim čeká účastníky Dakaru? Na pokec s místními musí určitě zapomenout. „Je přísný zákaz se s kýmkoliv z místních bavit. Mechanici musí přejet z bivaku do dalšího, stejně jako jezdci. Na čerpacích stanicích jen rychle natankovat palivo a jet dál, pořád mít na sobě roušky a chodit v přidělený čas na výdej jídla,“ vysvětluje Libor Podmol.

Instaforex Loprais Praga Team zahřál oba vozy

Negativní výsledky posledních PCR testů propustily Instaforex Loprais Praga Team z hotelu, v němž po příletu do Saúdské Arábie trávil povinnou dvoudenní karanténu. Jeho členové tak mohli 31. prosince vyrazit nejprve do přístavu, odkud si vyzvedli závodní i doprovodnou techniku, a následně na zhruba padesát kilometrů vzdálený shakedown.

Na sedmikilometrové trati se červená Praga V4S DKR i modrá Tatra Jamal proháněly ve čtvrtek odpoledne a také v pátek. Prosincovou plavbu z francouzského Marseille do Džiddy přečkaly oba kamiony bez újmy, a tak oba dny proběhly naprosto hladce. Aleš Loprais, jehož posádku tvoří navigátor Khalid Alkendi a palubní mechanik Petr Pokora, využil testu především k cizelování posledních detailů. „Doladili jsme nastavení podvozku, které se mi moc líbí. Důkladně jsme rozehřáli jak ‚Lady‘, tak sebe a jsme připraveni pustit se do dalšího velkého dakarského dobrodružství,“ hlásí Aleš Loprais.

Ujeté kilometry a čas strávený v kabině „Královny“ ještě před ostrým startem byl velmi cenný pro posádku Jan Tománek, Tomáš Kašpárek, Jiří Stross. „Jsem strašně rád, že jsme se mohli posadit do auta a vše si osahat. Ve čtvrtek jsme na trati udělali defekt, takže jsme si nacvičili i jeho výměnu. Terén sice nebyl moc těžký, ale nějaký úsek s těžším pískem a několik přejezdů přes malinké dunky tam také bylo,“ popisuje Jan Tománek. „S Tomášem jsme se za volantem vystřídali, protože v některých etapách by měl teoreticky řídit on.“

V sobotu 2. ledna odpoledne je na programu Rallye Dakar připraven jedenáctikilometrový prolog, jehož výsledky určí startovní pořadí pro první etapu. Následovat bude oficiální start. Naplno se Rallye Dakar 2021 rozjede v neděli 3. ledna úvodní etapou z Džiddy do Biši.

Podmol po 500 metrech havaroval

Náročný den prožil Libor Podmol, světově proslulý freestyle motokrosař. Po dlouhých administrativních přejímkách vyjel poprvé na saudskoarabský písek v rámci testovacího okruhu. Jenže nováček Dakarské rallye po 500 metrech havaroval. „Bál jsem se, že jsem to fatálně pohnojil. Naštěstí mi nic není, jen jsem se trochu uhodil do břicha a kousl do jazyku. Plival jsem krev. Navíc jsem se bouchl do hlavy, na navigaci byl otisk mého náhubku a trochu ji škrábl,“ popisoval pád Podmol.

Jak k pádu došlo? Za horizontem na rovince byly vyjeté koleje od kamionu. Podmol se do nich zabořil a dostal highsidera. „Píchl jsem si řídítka do břicha a narazil helmou do navigace. Nakonec pád dopadl dobře, ale takový začátek shakedownu jsem si rozhodně nepředstavoval,“ dodal Podmol, který si vyzkoušel techniku na Dakarské rallye zcela poprvé. A to na testovací dráze, která se nacházela padesát kilometrů od bivaku.

I po pádu zůstal Podmol ještě hodinu na trati a pilně trénoval. „Musel jsem se víc seznámit s pískem. Zjistil jsem totiž, že neumím číst duny. Nepoznám pořádně, jestli se jedná o mírný nebo hodně strmý kopec. Tohle je důvod, který mě vytrestal po pět seti metrech,“ prohlásil mistr světa ve freestyle motokrosu a vítěz X-Games. „Na shakedownu bych mohl být normálně tři dny a testovat, to by mi určitě hodně pomohlo. Potřebuji totiž v poušti trávit víc času, ale kvůli koronavirovým opatřením mě organizátoři pustili s motorkou na trať až dnes.“

Podmol tak trochu mění strategii, se kterou na Dakar přicestoval. „V hloubi duše jsem závodník a nechtěl jsem tuhle soutěž pojmout tak, že se jen svezu a zúčastním. Chci bojovat o co nejlepší umístění, nejlépe pak o ocenění nováčka roku. Ale pád na tréninku mě utvrdil v tom, že musím být ze začátku opravdu hodně opatrný. A jet s rozumem. Asi to byla výchovná facka,“ zhodnotil šéf týmu Podmol Dakar Team.

Se svými kolegy bude dnes poslední den na hotelu. „Zítra už závodíme, nastoupíme do desetikilometrového okruhu v rámci prologu. V něm se bude rozhodovat o pozici na startu. Dakar pak začíná v neděli první etapou, která má 650 kilometrů. Těším se,“ dodal úspěšný freestyle motokrosař.