Rallye Dakar, 5. etapa: Michkovi bouchl airbag, Loprais útočil na výhru

V páté etapě byl start i cíl v Rijádu. Účastníky soutěže čekalo 563 kilometrů a z toho 348 kilometrů jako měřený úsek. Startující zamířili na východ od hlavního města. Polní cesty posypané kameny v první části etapy prověřili zejména kumšt motorkářů. Ve druhé části etapy čekala dunová část, která se táhla téměř 40 kilometrů. Závod motorkářů byl přerušen, protože se do akce dostaly všechny záchranářské vrtulníky a pořadatelé tak nedokázali zajistit bezpečnost všech jezdců.

Pobil tovární borce

Michek se zpočátku etapy pohyboval na hranici první desítky, krátce před polovinou speciálu se o několik pozic propadl. Znovu však měl výborné závěrečné kilometry a za jeho desátým místem skončily tovární hvězdy – vedoucí jezdec průběžného pořadí Brit Sunderland (KTM), celkově druhý Rakušan Walkner (KTM), Australan Sanders (Gas Has), Francouz Van Beveren (Yamaha) a Španěl Barreda Bort (Honda). „Já jsem si to užil. Etapa byla dost tvrdá, bylo tam úplně všechno, co Dakar nabízí. Na cestách kameny, jeli jsme po tvrdších pistách, ale nechyběly ani technické pasáže. Ke konci jsme museli překonat čtyřicet kilometrů v dunách,“ zhodnotil čtvrteční část Michek.

Český jezdec připomněl moment, kdy měl potíže s airbagem: „Nebylo to pádem, ale tlakem při přetížení. Překonával jsem dunu, která byla hodně příkrá. Po výjezdu z ní to bouchlo. Jede se tak rychle, že máme takové přetížení, po kterém vesta exploduje.“ Michek musí stále vymazávat ztrátu, kterou nabral v první etapě. „Ta mě velmi mrzí, protože se jednalo o hodinu, kdy jsem bloudil v dunách. Kdybych tam ztratil třeba jen dvacet minut, byl bych v první desítce celkového pořadí,“ dodal český závodník.

Na začátku třetí desítky dokončil etapu Milan Engel, který je, stejně jako Michek, členem týmu Orion – Moto Racing Group. Závodník nebojuje však jen v absolutní klasifikaci, ale po odstoupení Davida Pabišky je jediným českým zástupcem v kategorii Original by Motul, která je určena jezdcům, kteří si v průběhu soutěže musí servisovat motocykl sami, bez pomoci mechanika. V tomto hodnocení si stále drží výborné druhé místo. „Bylo to hodně zrádné, začalo foukat a nebyly vidět pisty ani kameny, fakt nebezpečné. Jsem rád, že jsem nehavaroval a neudělal nic motorce. Výsledek je stabilní, ale mohlo by to být lepší, protože mi pořád první závodník mé kategorie jezdců bez asistence ujíždí. V jeden moment jsem byl před ním o minutku, ale nebyly vidět hrany dun. Bylo lepší v tu chvíli zmírnit tempo,“ řekl Engel.

Prokop se špatně vyspal

Osmnáctý skončil v páté etapě mezi automobilovými účastníky Martin Prokop (Benzina ORLEN team) a v průběžné pořadí klesl z osmého na deváté místo. „Špatně jsem se vyspal a nebyl úplně ve formě. Ráno jsme startovali za pomalejšími auty, které se nám podařilo předjet. Pak jsme měli defekt a zase nás předjela zpět. Následně se nám podařilo díky dobré navigací přeskočit pět soupeřů naráz, ale i tak nám chybělo dobré tempo. Posledních osmdesát kilometrů bylo náročných na navigaci a my hned po neutralizaci vinou špatnou koncentrace udělali chybu. Neztratili jsme v etapě moc. Frčíme dál, i když auto dostává zabrat víc a víc," řekl v cíli etapy Prokop.

Klasifikaci kamionů ovládly ruské kamazy, které obsadily v etapě první čtyři místa, i když kolem dvoustého kilometru speciální etapy se mezi ně dokázal vklínit Aleš Loprais. „Chvíli jsme svítili na druhém fleku, vypadalo to nadějně a jeli jsme, co to šlo. Víc se z toho ale vykřesat nedalo. Je to zabíračka, všechny nás bolí krční páteř a hlava. Musím vyzdvihnout navigátora Jardu Valtra, který byl dnes špičkový," prohlásil v cíli Loprais.

Další z českých zástupců Martin Macík má za sebou problémy ze čtvrté etapy, kdy musel na trati opravovat a ztratil dvě hodiny času. Bohužel ztrátě se nevyhnul ani o den později a nabral 27 minut. „Museli jsme předjíždět skoro celé pole jezdců. Střihali jsme jednu bugginu za druhou, jeden kamion za druhým. Celá etapa byla rychlá, měnili jsme rovněž kolo. V tomto Dakaru určitě ještě zažijeme spoustu věcí,“ řekl Macík, který je celkově jedenáctý.

Pabiškovi se nenafoukl airbag

V soutěži nepokračuje od čtvrté etapy motorkář David Pabiška, který startoval na Ddakaru potřinácté a bohužel ho poprvé nedokončí. Jantar Team zaslal bližší podrobnosti k tomu, co ho potkalo a co následovalo. „Poté, co se David držel na pěkném třicátém pátém místě a jel ve skupině, která měla vysoké tempo, přišla zpráva o jeho havárii. V rychlosti okolo 100 km/h došlo k pádu, při kterém si zlomil pravou klíční kost a sedmé žebro. Musel proto ze závodu odstoupit. To je velká smůla, protože David letos absolvuje svou třináctou Rallye Dakar a poprvé, co nespatří cíl soutěže.“

Šéf Jantar Teamu Ján Miloň k situaci poznamenal: „Davidova havárie mě mrzí, ale ne nadarmo se říká, že Dakar je nejtěžší soutěž na světě a často má právě takovou podobu. S Davidem jsme mluvili ještě v tankovací zóně a byl spokojený, i když říkal, že čtvrtá etapa byla strašně rychlá. Asi o hodinu později jsme se bohužel dozvěděli, že měl nehodu. Naštěstí zranění nebylo vážné a vrtulník Davida transportoval pouze do tankovací zóny, ze které ho do bivaku převezli po několika hodinách pořadatelé po silnici. V nočních hodinách ho zrentgenovali a zafixovali pravou ruku ortézou. Operace nebyla naštěstí nutná.“

A co řekl samotný závodník k osudnému okamžiku? „Letošní třináctý Dakar se neměl konat. Zatím jsem vždycky dojel do cíle, ale teď je všechno jinak. Samozřejmě nepopírám, že to byla moje chyba. Ve skupině nás bylo několik a začalo se hodně prášit, takže jsem trochu sjel z trati a bylo to. Problém nebyl v nárazu, ale v tom, že se mi nenafoukla airbagová vesta, což mě dost vyděsilo, protože všechno mohlo dopadnout úplně jinak. Chtěl bych všem poděkovat, protože vaše podpora, jak z České republiky, tak ze Slovenska, byla neuvěřitelná, obrovská a moc si jí vážím.“

Výsledky – 5. etapa

Motocykly: 1. Mare (JAR/Hero) 3:11:09; 2. Petrucci (It./KTM) +12:37; 3. Branch (Botswana/Yamaha) +12:39; … 10. Michek (ČR/KTM) +19:44; 34. Brabec (ČR/KTM) +36:00; 35. Engel (ČR/KTM) +37:51.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./ (Rus./Yamaha) 4:11:47; 2. Wisnievski (Pol./Yamaha) +30:12; 3. Copetti (USA/Yamaha) +41:00; 4. Tůma (ČR/Yamaha) +42:28.

Automobily: 1. Lategan, Cumming (JAR/Toyota Hilux) +3:53:28; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:58; 3. Alvarez, Monleon (Arg., Šp./Toyota Hilux Overdrive) +2:10; … 19. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +15:28; 33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +28:37.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:21:10; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +8:03; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +8:46; … 9. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +29:42.

SSV: 1. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Maverick) 4:33:12; 2. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am Maverick XR5) +2:33; 3. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can- Am Maverick) +4:10.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 4:01:02; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +4:25; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +6:47; … 6. Loprais (ČR/Praga) +9:24; 10. Macík (ČR/Iveco) +27:08; 21. Vrátný (ČR/Ford) +56:56; 23. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +1:19:31; 33. Tomeček (ČR/Tatra) +2:53:02;

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 19:01:50; 2. Walkner (Rak./KTM) +2:29; 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) +5:59; … 19. Michek (ČR/KTM) +1:02:20; 26. Brabec (ČR/KTM) +1:34:56; 32. Engel (ČR/KTM) +1:59:46.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) +23:51:48; 2. Copetti (USA/Yamaha) +27:40; 3. Andjuar (Arg./Yamaha) +58:39; … 7. Tůma (ČR/Yamaha) +4:40:49.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 17:24:23; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +35:10; 3. Alvarez, Monleon (Arg., Šp./Toyota Hilux Overdrive) +51:15; … 9. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:31:01; 23. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +3:23:50.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +20:38:29; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +20:16; 3. Pinchdez, Gaidella (Fr./Can-Am T3RR) +2:03:38; … 11. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +5:16:01.

SSV: 1. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Mavericks) 21:21:33; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +4:27; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +23:28.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 19:09:20; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +9:53; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +26:27; … 5. Loprais (ČR/Praga) +101:13; 11. Macík (ČR/Iveco) +3:31:00; 22. Vrátný (ČR/Ford) +32:02:28; 23. Casale (Chile/Tatra Bugyra) +42:50:55;

Výsledky jsou neoficiální.