Rallye Pačejov startuje: Titul má majitele, bojuje se o stupně vítězů

Západočeská soutěž byla zařazená do seriálu vícedenních rallye teprve před třemi roky. V předchozích dvou letech zde vždy dokázali zvítězit Jan Kopecký a Janem Hlouškem (Škoda Fabia Rally2 evo).

Posádky čekají změny tratě

Rallye Pačejov zahájí slavnostní start v pátek 30. 9. na Horažďovické náměstí v 19.00 hod. Pokračovat bude v sobotu a v neděli na 12 rychlostních zkouškách a trati dlouhé 493 kilometrů. Cíl soutěže je naplánovaný na neděli v 14.40 hod. opět v Horažďovicích na náměstí. Trať je postavena na šesti úsecích, které se pojedou dvakrát. Hned tři rychlostní zkoušky mají polookruhový charakter.

I přes menší počet měřených úseků bude sobotní úvodní etapa rozdělena na tři sekce, což nejvíce ocení diváci, kteří tak dostanou příležitost navštívit více míst během jediného dne. Stejně jako každý rok, tak i letos se stavitelé trati rozhodli zařadit do itineráře oživení. „Jen jedna zkouška je stejná, ostatní prošly změnami,“ říká ředitel soutěže Pavel Štípek.

Na startu tři dealerské týmy

Přestože si jubilejním desátým vítězstvím na Barumce Jan Kopecký (Agrotec Škoda Rally Team) zajistil s předstihem letošní mistrovský titul, slibuje se svým navigátorem v okolí Pačejova jízdu s maximálním nasazením, takže bude tato posádka bezesporu opět patřit k největším favoritům na vítězství.

Role pronásledovatelů na trati i v celkovém pořadí připadne mladoboleslavské dvojici Filip Mareš a Radovan Bucha s vozem Škoda Fabia Rally2 evo Edition 120 v tradičních barvách dealerského týmu Laureta Auto Škoda Team. Jsou největšími kandidáty na celkově stříbrnou příčku, k dobru mají převahu 45 bodů. Za nimi na třetím místě je hlučínský tým ACA Škoda Vančík Motorsport, který nasadí speciál Škoda Fabia Rally2. Do něho opět usedne talentovaný Dominik Stříteský po boku s Jiřím Hovorkou. Ambiciózní Samohýl Škoda Team s posádkou Adam Březík a Ondřej Krajča bude v Pačejově chybět a objeví se až na posledním podniku letošního kalendáře, který se odehraje v polovině října na německé 3 Städte Rallye.

Ve startovním poli 122 přihlášených posádek nechybí účastníci mistrovství ČR v rallye historických vozidel. V rámci 43. Invelt Rally Pačejov se prezentuje i autorizovaný obchodník značky Škoda z Horažďovic. V rámci administrativní a technické přejímky si diváci mohou prohlédnout aktuální modelovou paletu vozů značky Škoda i nabídku certifikovaných ojetých vozů z programu Škoda Plus.

Zajímavosti z dealerských týmů

Zažít na vlastní kůži atmosféru nočních rallye umožní fanouškům Jan Kopecký. Po skončení 43. Invelt Rally Pačejov sveze již jistý mistr ČR výherce soutěže na sociálních sítích Škoda Auto Česká republika na uzavřeném úseku rychlostní zkoušky Mečichov – Horažďovice. Stane se tak v části bývalého vojenského prostoru ve večerních hodinách, takže náročnou šotolinovou trať bude osvětlovat přídavná LED rampa týmového speciálu Škoda Fabia Rally2 evo.

V roli VIP hosta se představil Filip Mareš na akci XIII. Oldtimer Bohemia Rally. Autorizovaný Škoda obchodník Laureta Auto, za který Filip startuje, patří mezi hlavní partnery této tradiční rallye pravidelnosti historických vozidel. Filip Mareš návštěvníkům akce představil svůj týmový speciál Škoda Fabia Rally2 evo a zúčastnil se galavečera Setkání osobností motorsportu v mladoboleslavském domě kultury.

Adam Březík po dlouhé době opět usedl za volant rallye simulátoru. Stalo se tak v rámci esportového seriálu Škoda eRally Cup 2022, jehož finálové části se odehrávají v pražském Muzeu počítačových her a jsou živě vysílány na stanici O2 TV Sport. Reprezentant zlínského Samohýl Škoda Teamu se za volantem profesionálního simulátoru Škoda SimRide utkal s novináři na rychlostních zkouškách oblíbené hry DiRT Rally 2.0.

Řízky, koláče a buchty

Na startu oblíbené soutěže nebude chybět ani posádka EuroOil teamu Václav Pech jun. a Petr Uhel a jejich Ford Focus WRC. Pro Pecha s Uhlem je tato soutěž blízko jejich rodné Plzně speciální. V roce 1996 zde absolvovali svoji úplně první rallye se Škodou 1000 MB a start zde berou vždy velice srdcově. I kvůli většímu počtu skalních příznivců, kteří za nimi do Pačejova jezdí.

„Už při tréninku máme od fanoušků, kteří v regionu bydlí, nařízeno zastavit se v Záboří pro řízky, v Krtech pro koláče a v Blatné pro jihočeské makové buchty, aby měli mechanici v servisu co na zub. V tréninkovém mitsubishi to pak musím pořádně zabezpečit proti vysypání a hlavně, aby na to nemohl dosáhnout Petr, než to dovezeme do servisu,“ humorně popisuje náročnost tréninkových jízd na domácí soutěži Pech.

EuroOil team týden před startem pilně testoval a zkoušel různá nastavení tuhosti podvozku, v závislosti na proměnlivé počasí, které má o víkendu panovat. „Pačejov má některé rychlostky ještě na o něco užších cestách než jiné soutěže a chování auta je tomu třeba trošku přizpůsobit. Na testu jsme vyzkoušeli zase něco nového a především já měl možnost dostat se po měsíční pauze zase trošku do tempa,“ říká před startem Pech.

Peugeot uzavře sezonu

O prvním říjnovém víkendu se zakončí letošní šestidílný seriál Peugeot Rally Cup. Celkové vítězství vybojovala s předstihem posádka Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát, která závěrečný podnik vynechá. Druhé místo zatím drží polská dvojice Filip Pindel a Krzysztof Pietruszka, ale předstihnout ji může ještě Miroslav Číž.

V letošním šestém ročníku Peugeot Rally Cupu dominoval Jaromír Tarabus, který proměnil pět startů v pět jednoznačných vítězství. Vzhledem k jeho absenci budou v Pačejově o první místo v poháru bojovat konkurenční posádky. Papírovým favoritem se tak rázem stává mladoboleslavský Miroslav Číž, který obsadil druhé místo jak na domácí Bohemce, tak i v dramatickém finiši na srpnové Barumce.

„Na Invelt Rally Pačejov jsem poprvé startoval v loňském roce. Je to pěkná soutěž, ale na rychlostních zkouškách je hodně nástrah a záludných pasáží. Pojedeme, jak nejlépe umíme, musíme však být obezřetní. Nechci se zbytečně znervózňovat myšlenkami na celkové druhé místo. Uvidíme, co nám závěrečný podnik přinese,“ prozradil Miroslav Číž během seznamovacích jízd. Na Rally Pačejov odstartuje se spolujezdcem Vladimírem Libenským a s vozem Peugeot 208 R2.

S modernějším a silnějším vozem Peugeot 208 Rally4 se podruhé v letošní sezoně představí Lukáš Krupička, který má Pačejov rád, i když na něj nemá jen dobré vzpomínky. „Na Pačejově jsem toho zažil opravdu hodně. Vítězství v juniorech i velkou ránu. K téhle soutěži mám navíc speciální vztah, protože v roce 1977 ji děda vyhrál absolutně. Chtěl bych zajet slušný výsledek, ale letos jsem toho moc nenajel. Vlastně jen Bohemku na vodě, takže bych se rád svezl na suchu. Uvidíme, jak vyjde počasí, každopádně se moc těším,“ řekl Lukáš Krupička. Na Pačejově ho bude navigovat Milan Klička.

„Poslední soutěž vybízí k hodnocení celého ročníku, zejména když je o vítězi cupu už rozhodnuto. Nicméně nepředbíhejme, protože Rally Pačejov může ještě přinést zajímavý boj o stříbro. Přesto si dovolím malé ohlédnutí za letoškem už dnes. Úroveň našeho seriálu rok od roku roste, zvyšuje se počet jezdců s novým vozem 208 Rally4 a roste zájem ze strany zahraničních posádek. Můžeme být tedy spokojeni. Velmi přínosná byla i účast špičkové posádky Tarabus a Trunkát, za kterou vždy přijelo velké množství jejich příznivců a která ukázala obrovský potenciál nového speciálu 208 Rally4. Úspěch letošní sezony bude silnou motivací pro plánování dalšího, v pořadí už sedmého ročníku,“ řekl Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR.

Program Invelt Rally Pačejov

Sobota – 1. 10. – 8.55 RZ1 (14,74 km), 11.00 RZ2 (12,68 km), 12.10 RZ3 (7,34 km), 12.55 RZ4 (14,74 km), 15.10 RZ5 (12,68 km), 16.20 R6 (7,34 km).

Neděle – 2. 10. – 8.40 RZ7 (13,95 km), 9.35 RZ8 (15,04 km), 10.15 RZ9 (7,16 km), 12.50 RZ10 (13,95 km), 13.45 RZ11 (15,04 km), 14.25 RZ12 (7,16 km).

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022

1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 322,5 bodů; 2. Mareš, (Škoda Fabia Rally2 evo) 262,5; 3. Stříteský (Škoda Fabia Rally2) 217,5; 4. Březík (Škoda Fabia Rally2) 138; 5. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 99; 6. Trojan (Škoda Fabia Rally2) 92; 7. Jirásek (Škoda Fabia R5) 69,5; 8. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 55,5; 9. Cvrček (Škoda Fabia Rally2 evo) 49; 10. Tarabus (Peugeot 208 Rally4) 447; 11. Kristensson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 46,5; 12. Šimek (Ford Fiesta R5) 46; 13. Semerád (Škoda Fabia R5, Ford Fiesta Rally3) 44; 14. Zedník (Ford Fiesta R5 MkII) 34; 15. Tlusťák (Škoda Fabia Rally2 evo) 24; 16. Lubiak (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 17. Talaš (Duck Racing/Škoda Fabia Rally2) 23; 18. Hanák (Škoda Fabia Rally2 evo) 22; 19. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 22; 20. Soldát, (Škoda Fabia R5) 19.