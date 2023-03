Je libo nové Metro 6R4? U MST vám ho postaví, klidně i pro silniční provoz

Krátké období supervozů skupiny B v automobilových soutěžích je mnohými považováno za zlatou éru. Co na tom, že moderní speciály WRC a hybridy Rally1 jsou rychlejší, mají mnohem lepší podvozky a lépe se ovládají? Doba mnohasetkoňových monster, která se po zrušení „béček“ na nejvyšší úrovni proháněla ještě v lokálních podnicích a evropském rallyekrosovém šampionátu , je už sice dávno pryč, ale má-li někdo dostatek finančních prostředků, může si ji připomenout.

Výrobců kitových replik soutěžáků z tohoto období je hodně, zejména ve Spojeném království. Mnohdy ani nedávají motory na původní místo. Pak jsou tu větší exkluzivity typu italské Kimery Evo 37, která vzpomíná na Lancii 037, zadokolku s motorem uprostřed, Ta dokázala získat v sezóně 1983 titul mistra světa značek a porazit čtyřkolky, hlavně legendární Audi Quattro.

Už nejen Escorty

Ale zpátky do Británie. MST alias Motorsport Tools ze severního Walesu na to jdou ale jinak. Udělali si jméno stavbami Escortů Mk1 a 2, přirozeně hlavně v RS verzích, obyčejné beztak nikdo nechce. Akorát se jim neříká Ford Escort a nenesou modrý ovál, protože nemají oficiální schválení od automobilky a autorská práva si nikdo porušovat nedovolí. Na značky je ale v Albionu dostanete bez problémů.

Mk1 pohání hlavně dvoulitr Cosworth BDG, do Mk2 cpou třeba i 2,5litrový Duratec, oba čtyřválce. Samozřejmě dodávají i díly a věnují se také renovacím obou dvou generací, lhostejno na modelu a verzi. Ale jen nová holá karoserie „psí kosti“, tedy původní řady s vystouplými blatníky přijde na 18,5 tisíce liber bez daně, tedy půl milionu korun, s ní na 22,2 tisíce (600 tisíc Kč).

Kompozity

Jenže teď se pustili do mnohem odvážnějšího projektu. Vzkřísili Metro 6R4. Žádný odfláknutý kitcar zbastlený doma v garáži to ale nebude, kdepak! Projekt zatím běží. Na fotkách je karoserie se skly, vmontovanou ochrannou klecí, na některých už i s přípravou pro světelnou rampu vpředu. Ředitel MST Carwyn Ellis se dohodl s novozélandskou společností Innovative Composites, která vyrábí kompozitové díly právě pro 6R4. A část těch ocelových pan šéf někde objevil. Možná volal do Williamsu, který stál za vývojem původních vozů a někde v Grove ve skladu se na ně léta prášilo. Nejenom na ně, ale i na strojní vybavení, které bylo použito pro výrobu!

Takže… první vlaštovka má základ v původním ocelovém monokoku, skořepiny ale hodlají MST vyrábět komplet. Žádná přestavba obyčejných sériových aut. A k nim dodat širokánské doplňky od zmíněných Innovative Composites. Ty nejsou ze sklolaminátu jako v osmdesátých letech, ale z karbonu, tedy uhlíkových vláken, Doba pokročila… Ale vizuální svaly včetně předního spoileru, rozšířených boků a mohutného zadního křídla nezmizely – a to je dobře!

Podvozek se třemi úrovněmi nastavení vyrobí také u MST, pružiny a tlumiče dodávají externisté. Firem, které se zabývají výrobou těchto komponentů, je v Albionu několik. Jak jinak udržet v provozu původní soutěžní speciály, když Austin ani Rover už neexistují a osmiúhelníkový emblém MG nesou úplně jiná auta, která vznikají daleko od britských břehů?

Vidlicové šestiválce

Motor zůstane tam, kde ho měly originály, ovšemže před zadní nápravou. Tedy, původní Metro poháněly „pravěké“ litinové čtyřválce BMC řady A umístěné vpředu, jenže to nebyl případ 6R4. A tady má zákazník možnost volby. Pochopitelně staromilci dají přednost klasice, atmosférickému vidlicovému šestiválci 2,99 l, který může být naladěn na přibližně 400 koní (294 kW). Jenže ouha… On v současnosti stojí mezi 40 a 50 tisíci liber (1,08-1,35 milionu korun) za kus. Ano, samotný motor – a nerepasovaný, takže potřebuje ještě přestavbu a oživení, což pochopitelně stojí další libry navíc. A určitě ne málo. Ale když chcete co nejvěrnější auto blížící se tomu původnímu, není zkrátka zbytí.

Levnější alternativa samozřejmě existuje. Pořád má těsně pod tři litry objemu a konfiguraci V6. Ale nepochází z Ostrovů, nýbrž… z Německa. Konkrétně z Audi S4 řady B8, tedy Typu 8K z let 2009-2016. Litinový agregát VW EA837 má tedy devadesátistupňové rozevření válců, čtyřventilovou techniku a kompresor Eaton. Dával 245 kW (333 k) a 440 Nm. Od roku 2013 poháněl i SUV SQ5 na základě první generace Q5 8R. Tam poskytoval vyšších 354 koní (260 kW) a 470 Nm. Není problém ho získat nový v bedně, u Audi se pořád vyrábí jako náhradní díl. MST počítají s instalací řídicí jednotky Motortech, takže výkon jejich pohonné jednotky vyletí až někam ke 456 koním (335 kW). To jistě postačí, s tímhle rychlým a divokým hot-hatchem bude spousta legrace. Metro 6R4 vážilo 1040 kg, hmotnost těch nových se určitě příliš od této hodnoty nevzdálí.

Sekvence od Sadevu

Specifická je ovšem šestistupňová sekvenční převodovka místo pětistupňového manuálu původních vozů, spolu s diferenciály pro pohon všech kol ji dodává specialista Sadev. Nové vozy budou určeny i pro motoristický sport, tedy s kokpity „oholenými“ na nezbytné minimum a patřičnou závodní výbavou. I palubní desku pokryje karbon. Samozřejmě, bláznům, kteří s s novým Metrem 6R4 hodlají jezdit po běžných silnicích, není problém vyjít vstříc. Prostě MST vnitřek potáhnou alcantarou a udělají civilnější. Samozřejmě s lehkou nadsázkou – musí splňovat vše potřebné pro to, aby i v Albionu mohl dostat registrační značky.

Prvních pět aut bude k dispozici na konci roku 2024 – a možná trochu překvapivě právě v silničních specifikacích. MST chtějí stavět asi deset kousků ročně. Přitom za 24 hodin od zveřejnění plánů se Carwynu Ellisovi ozvala stovka zájemců. V současnosti se cena dražených originálů pohybuje mezi 150 a 300 tisíci. V librách, jak jinak? Tedy v korunách mezi 4,06 a 8,11 miliony). Částka za jedno nové auto byla stanovena spíše k horní hranici, na 295 tisíc liber. Bez daně. A to není vůbec málo, 7,97 milionu korun…

Ale na nezájem si rozhodně stěžovat nemůžou, takže projekt určitě dotáhnou do konce. V dnešní době všudypřítomné elektrifikace je takový počin opravdovým balzámem na duši automobilového fanouška. Vracet se do byť nedávné minulosti prostě má smysl, motor musí řvát, ne maximálně bzučet a pištět. Auta se pochopitelně nebudou jmenovat Metro, protože MST nevlastní ochrannou známku. Prostě All-New 6R4, zkratka je volná.

Neúspěšné originály

Originály se výrazných úspěchů v soutěžním MS nedočkaly. Pouze jedněch stupňů vítězů, třetí příčky Tonyho Ponda při debutu na RAC Rally v listopadu 1985. Pak už následovala jenom jediná kompletní sezóna (1986) a konec. Zbraně proti soupeřům byly neúčinné. Soutěžní specifikace měly nejvýše 415 koní (305 kW) a z klidu na stovku zrychlovaly za 3,2 s, silniční verze Clubman pak 253 k (186 kW). I běžná údržba stála horentní sumy, původní motory Rover (nebo spíše Buick-Cosworth) byly sice pružné, proto dostaly přednost před menšími turboagregáty, které měla nejbližší konkurence, ale spolehlivostí zrovna nevynikaly. Vycházely z Buicku V8 a sdílely díly s legendárním Coswortherm DFV pro formuli 1.

Prameny nejčastěji uvádějí 205 postavených kusů naštvaných trpaslíků, pro homologaci ve skupině B bylo potřeba 200 silničních exemplářů… Zběsilé Metro zůstalo ve stínu Peugeotů 205 Turbo 16, Lancií Delta S4, Audi Quattro všech verzí, Fordů RS200 i hranatých Toyot Celica TCT (Twincam Turbo). Těm sice zůstaly motory vpředu a neměly pohon všech kol, prosadily se ale zejména v šílených afrických podnicích: na Safari a v Pobřeží slonoviny. „Béčka“ byla ale snad až příliš nebezpečná, proto dostala stopku.

Mimochodem, zkratka 6R4 značila počet válců, disciplínu (rallye) a pohon všech kol. Tříapůllitrovou verzi tohoto motoru se dvěma turby použil Jaguar v sériovém supersportu XJ220.

Zdroje: Motorsport-Tools.com, Pistonheads, Wikipedia, evo, Autoblog, The Auto Pian, Svět motorů, Autocar, Carbuzz, Auto motor und sport, auto.it, CarExpert, Autodaily.com

Foto: MST