Značka Alpine konečně přichází do Česka! První showroom otevře v červnu

Francouzská značka Alpine, součást skupiny Renalt, v rámci své evropské expanze konečně oficiálně přichází také na český trh. První centrum Alpine bude již koncem července otevřeno ve společnosti Pyramida Průhonice, která se showroomem o rozloze 180 m2 patří mezi největší a nejpopulárnější prodejce vozů Renault a Dacia v Česku. Výhodné je navíc i umístění v nákupní zóně Průhonice.

"Jsme nadšení, že máme možnost uvést značku Alpine na český trh. Značka Alpine v sobě spojuje tradici, specializovanou „zakázkovou“ výrobu, zkušenosti na poli výzkumu a vývoje a popularitu Formule 1. Legendární model Alpine A110 si získal srdce nejen fanoušků motoristického sportu svojí mrštností, rychlostí a zejména pak jedinečným řidičským zážitkem za volantem. Modelová řada Alpine se bude postupně rozvíjet a doplňovat a zasáhne i do dalších segmentů. Otevření Alpine centra v České republice je součástí expanze značky v Evropě s cílem propagovat jedinečný sportovní styl života, který je založen na tradičním DNA značky Alpine a současně i na posledních inovacích skupiny Renault", řekl Zdeněk Grunt, generální ředitel společnosti Renault Česká republika.

Po vstupu značky na český trh bude možné objednávat jak novou výrobní řadu A110, kterou automobilka představila na začátku roku 2022, tak do budoucna i čistě elektrické modely. Ostatně do roku 2026 chce značka přejít od pouze jednoho modelu se spalovacím motorem ke třem 100% elektrickým modelům a stát se tak čistě elektrickou.

V současnosti se nabídka Alpine skládá ze tří verzí modelu A110, přičemž každá by měla mít vlastní identitu, vlastní teritorium a také by měla nabízet odlišné „alpské“ zážitky z jízdy. Pod kapotou všech verzí je přitom vždy uložen 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec, který posílá výkon na zadní kola přes sedmistupňovou automatickou převodovku Getrag s dvojitou spojkou.

Základem nabídka je model A110, který má nabízet vstup do „alpského“ světa. Vůz nabízí výkon 252 koní a díky specifickému podvozku a konstrukci by měl být lehký, přesný, živý, agilní i dynamický za všech okolností.

Nová Alpine A110 GT je sportovním kupé řady Grand Touring. Motor nabídne výkon až 300 koní a ve spojení se specifickým podvozkem by měl vůz nabízet ideální spojení výkonu a komfortu. Díky všestrannosti a eleganci by model GT měl být sportovním vozem i pro každodenní cesty.

Nová Alpine A110 S pak stojí na vrcholu nabídky a zaměřuje se na výkon. Motor stále nabízí 300 koní, model však disponuje také sportovním podvozkem, díky kterému je možné využít potenciál vozu naplno. Ostatně na přání je vůz dodáván také se semi-slick pneumatikami a specifickou aerodynamickou sadou, díky čemuž vůz uspokojí i řidiče, kteří hledají potěšení na okruhu.

Do budoucna se pak nabídka automobilky rozroste o 100% elektrický sportovní kompaktní vůz (segmentu B) postavený na platformě CMF-B EV, 100% elektrický crossover GT (segment C) postavený na platformě CMF-EV a 100% elektrického nástupce modelu A110, který by měl být vyvinut ve spolupráci s Lotusem.

Na závěr připomeňme, že historii značky Alpine začal psát její zakladatel Jean Rédéle v roce 1955 a název byl odvozen od jeho oblíbeného závodiště: Alpy. V roce 1962 byl představen silniční vůz A110 a společnost se začala rozvíjet. Počátkem 70. let značka začala slavit úspěchy v rallye, v roce 1971 poprvé ovládla Rallye Monte Carlo a v roce 1973 úspěch zopakovala.

Továrna značka v Dieppe, kde se dodnes vyrábí model A110, byla postavena v roce 1969. V roce 1971 zde byla zahájena výroba modelu A310 a o dva roky později společnost koupila skupina Renault. V roce 1978 pak značka Alpine slavila největší úspěch v motosportu, vítězství v závodu 24 hodin Le Mans.

V 70. a 80. letech společnost pokračovala ve výrobě sportovních silničních vozů, v roce 1995 však byla výroba definitivně ukončena. V roce 2017 ale značka Alpine s představením nového modelu A110 znovu ožila, od roku 2020 se na závodech Formule 1 objevuje Alpine F1 Team a v roce 2021 vstoupil Alpine Elf Endurance Team také do vytrvalostních závodů v kategorii Hypercar.

V roce 2021 došlo také ke spojení společnosti Alpine Cars, Renault Sport Cars a Renault Sport Racing pod vlajkou Alpine, která se tak stala hlavním producentem sportovních vozů Renault.