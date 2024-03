Renault 5 může ušetřit majitelům peníze za energie. Pomůže s výkyvy sítě

Pokud mají být do roku 2035 všechna nová auta elektrická, musejí být levnější, říká Christian Stein z Renaultu. Mnohem dříve ale má pomoci ušetřit systém dodávání zbylé energie v baterii R5 do sítě ve chvíli, kdy je drahá.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na ženevském autosalonu představený Renault 5 má podle automobilky nabídnout majitelům možnost zásadně ušetřit na účtech za elektřinu. Jednoduše tím, že ve spolupráci s chytrým wallboxem a speciálním tarifem od dodavatele energie poskytne zbytek „šťávy“ ve své baterii pro vykrytí špiček v poptávce po elektřině v rozvodné síti.

Jak technologie Vehicle-To-Grid, zkráceně V2G, funguje? „V autě je obousměrná palubní nabíječka. V podstatě to znamená, že můžete auto nabíjet i vybíjet. Také k tomu potřebujete specifický obousměrný wallbox a kontrakt s poskytovatelem,“ nastiňuje Christian Stein, zodpovědný za cenotvorbu elektromobilů a zkušenosti zákazníků u Renaultu. „O všechno se postaráme v rámci divize Mobilize, abychom zajistili, že je to pro klienta bude co nejjednodušší,“ doplňuje.

„Nikdy nepůjdeme pod 20% stav baterie, protože i když auto stojí doma a vy spíte, může se cokoliv stát, můžete potřebovat vyrazit do nemocnice,“ mírní Stein obavy z použitelnosti R5 v případě nenadálé nutnosti někam jet. „Zároveň zůstáváme pod 80 %, protože mezi 80 a 100 procenty dochází k největší degradaci baterie,“ dodává.

Video se připravuje ...

Je to ale vždy zákazník, kdo určí stav nabití. „Zaparkuje a určí, že v 7 hodin ráno potřebuje odjet a chce mít auto nabité třeba na 90 %. A do té hodiny se o všechno stará systém. To znamená, že vydává energii do sítě mezi 18. a 21. hodinou, když je velmi drahá, a nabíjí v noci,“ když je v síti energie naopak přebytek, vysvětluje Stein. „Znamená to, že se auto využívá pořád, nejen když jedete, ale i když je zaparkováno,“ doplňuje.

Podle informací od automobilky je takto možné ušetřit až 50 % výdajů za elektřinu, přinejmenším ve Francii. A vzhledem k tomu, že právě úspora nákladů na palivo je motivací řady lidí pro pořízení elektromobilu, mohli by na to slyšet. Je tu samozřejmě otázka, jaký bude mít faktické znásobení počtu nabíjecích cyklů vliv na životnost baterie, ovšem auto je na to připraveno a v každém případě se jedná o pomalé nabíjení střídavým proudem, které je k baterii šetrné.

Cena je alfou a omegou

Samozřejmě, vysoké ceny elektromobilů jsou jednou z hlavních překážek jejich masového rozšíření. Renault 5 má stát od nějakých 25 tisíc eur (634 tisíc korun), což pořád těžko nazvat levným autem. „Kromě ceny samotné je tu i otázka, jak moc platíte měsíčně, protože 80 % prodejů aut je s měsíční platbou,“ připomíná Stein.

Součástí TCO (Total Cost of Ownership, celkové náklady vlastnictví) je samozřejmě také zůstatková hodnota vozu ve chvíli, kdy se ho první majitel bude chtít zbavit na trhu ojetin. Ani ta podle Steina neuniká pozornosti vývojářů a věnovali péči tomu, aby byla co nejvyšší.

Video se připravuje ...

Přesto Renault 5 nebude nejlevnějším elektromobilem v nabídce značky. Na menší verzi stejné platformy má přijít ještě model Twingo – alespoň podle zákulisních zkazků. „To jsme ještě nepotvrdili, ale platforma AmpR Small – tak se jmenuje platforma R5 – je rozhodně vhodná i pro menší auto. Ale Renault 4, ten je jistý,“ uvádí Stein.

Model 4 oproti „pětce“ nejspíš nebude levnější, ale nabídne širší využití, neboť bude crossoverem, který bude „sexy a funkční“. A jaké budou ceny twinga a R4? „Máme samozřejmě představu, ale nebudu ji prozrazovat,“ odmítl odpovědět Stein.

„Jsme si vědomi toho, že v současnosti jsou elektrická auta pořád drahá. Prvním důvodem divize Ampere je učinit elektrická auta dostupnými. Chceme demokratizovat elektromobily. Proto je představení R5 tak důležité,“ vysvětluje. „Tvrdě pracujeme na tom, abychom snížili ceny,“ doplňuje s tím, že příští generace elektrického meganu by měla být o 40 % levnější než ta současná.

Tyto snahy podrývají vysoké ceny materiálů pro výrobu baterií. „Pokud vylétnou vzhůru, jak se dělo v posledních letech, je to větší výzva, ale cíl je jasný – chceme nabídnout auta za správné ceny,“ říká Stein. „Nakonec, pokud máme být 100% električtí do roku 2035, auta musí být dostupnější,“ uzavírá.