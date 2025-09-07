Renault Espace 1.2 full hybrid E-Tech vs. Volkswagen Tayron 2.0 TDI DSG – Dvě cesty k úsporné jízdě
Zájemci o středně velké SUV si mohou vybrat z široké škály modelů a také různých pohonů. Renault Espace vsadil pouze na hybridní systém, Volkswagen u tayronu nabízí více možností, včetně vznětových motorů.
Dojem, cena, prostor
Středně velká SUV s délkou přes 4,7 metru jsou přesně tím segmentem, u nějž vedeme sáhodlouhé diskuze o tom, jaký pohon je pro ně nejlepší. U malých SUV a crossoverů je nám jasné, že na ně stačí benzinové motory nebo hybridy, u velkých terénních vozů se zase jeví optimální silné turbodiesely. Střední třída ale stojí na pomezí a každý z pohonů má své výhody i nevýhody.
Vybírat můžete z nepřeberného množství technologií a systémů, i když v případě Renaultu Espace, který u nás na jaře dokončil roční službu, to zase až tak neplatí. Ten se prodává pouze s jediným pohonem, a to hybridem o výkonu 147 kW. Svůj plnohodnotný hybrid připravuje i Volkswagen, ale zatím ho nemá. Pod kapotou tayronu můžete mít jen dobíjecí plug-in hybrid, mild-hybridy a zážehové nebo vznětové čtyřválce. A přestože u menšího tiguanu v letošních českých prodejních statistikách vedou benzinové verze, v případě nataženého tayronu je to naopak nafta. Do srovnání s renaultem jsme tak postavili motor 2.0 TDI/110 kW, protože silnější varianta s výkonem 142 kW se prodává jen s pohonem všech kol.
I tak toho mají oba modely hodně společného. V podstatě jde jen o prodloužené verze menších SUV Renault Austral a Volkswagen Tiguan a oba mohou mít i sedmimístné provedení s třetí řadou sedadel.
