Renault zřejmě chystá dvojici elektrických SUV, obě představí v roce 2022

Dvojice elektrických novinek by měla být postavena na nové platformě CMF-EV a jejich vzhled by měl být do velké míry ovlivněn novým konceptem Morphoz.

První z dvojice elektrických novinek by měla nabídnout rozměry kompaktního SUV, zhruba na úrovni současného modelu Kadjar. Základem vozu bude alianční platforma CMF-EV a dojezd by se měl podle starších odhad pohybovat výrazně nad hranicí 420 km, díky čemuž by měl vůz nabídnout jistotu i při cestování mimo město.

Druhou elektrickou novinkou by měl být zřejmě kompaktnější model s vyšším podvozkem, který se pokusí vytěžit maximum ze současných trendů mezi zákazníky. Gilles Normand, šéf přes elektromobilitu v automobilce Renault, měl pro kolegy z Autocar prozradit následující: „Spíše než hatchback to bude crossover nebo SUV.“ Dodal ale, že navzdory vyšší stavbě podvozku by měl vůz nabídnout nadstandardní aerodynamiku.

„Ve světě elektromobilů jsme citliví na (aerodynamický) odpor: účinnost (obtékání) vzduchu kolem auta,“ uvedl Normand. Podle jeho slov se tak díky propracované aerodynamice můžeme u nového modelu těšit na dojezd na úrovni až okolo cca 550 kilometrů.

Nové elektrické modely budou postaveny na elektrické platformě CMF-EV, která je sdílená v rámci aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nová platforma, představená společně s konceptem Morphoz, nabízí variabilitu v oblasti délky, výšky i šířky. Podle Normanda je ovšem limitována na kompaktní a střední velké vozy.

Pod kapotou konceptu Morphoz byla platforma osazena baterií s kapacitou 40 kWh, která měla zajišťovat dojezd okolo 400 km na jedno nabití. Podle Normanda bychom se však u nových modelů mohli těšit na dojezd výrazně vyšší – a to až k hranici 550 km.

V roce 2022, kdy by měla být dvojice nových modelů představena, chtějí značky Renault a Dacia nabízet dohromady celkem osm elektrických modelů. Většinu by měly tvořit malé stroje, jako například Renault Zoe, Twizzy nebo nová Dacia Spring. Díky větším kompaktním modelům ovšem Renault očekává, že by mohl výrazně zvětšit procento oslovených zákazníků.

„Zjistili jsme, že je prostor pod modelem Zoe, ale ještě větší očekávání jsou nad modelem Zoe,“ uvedl Normand pro Autocar. „Lidé si uvědomují, že (moderní) elektromobily jsou bezpečné, příjemné a zvládají mnohem delší trasy než starší elektromobily.“