Rok 2020 v autopojištění: Co všechno změnil virus?

Mnohem více digitalizace, i to je důsledek koronavirového roku 2020. Co dalšího přinesl a co přidá rok 2021?

Rok 2020 zůstane historicky zapsán i v oblasti autopojištění jako bezprecedentní období, které významně omezilo pohyb lidí, aut a mělo vliv na pokles jejich prodejů – nových i ojetých.

To vše se logicky dotklo pojištění: uzavírání nových smluv, jiné likvidace škod, ale přineslo i nové uvažování lidí. „Situace roku 2020 rozhodně významně ovlivnila vnitřní i vnější procesy v pojišťovnách. V tom dobrém, myslím,“ říká Renata Čapková z ČPP.

Nástup digitalizace

Pandemie třeba jednoznačně urychlila zařazení digitálních technologií. „Výrazně stoupla ochota lidí sjednávat si pojištění na dálku. A i většina interního provozu od správy smluv přes likvidaci pojistných událostí se velmi rychle přizpůsobila práci z domova,“ všímá si Čapková.

„Razantní nástup digitalizace do oblasti řešení škod je jasně největším kladem roku 2020,“ přikyvuje Honza Marek z Generali České pojišťovny. „Do běžné praxe i díky viru vstoupily technologie, které se optikou loňského roku nezdály být příliš realistické. Ať už jde konkrétně u nás o videoprohlídky škod na dálku, nebo zavedení chatbotu, který poradí s doložením dokumentů pro rychlejší vyřešení pojistné události,“ dodává Honza Marek.

Svět motorů 46/2020

Covid jako urychlovač

„Virus vlastně pomohl maximálně rychle dokončit projekty typu dálkového potvrzování vinkulací pro leasingové partnery, fotodokumentace škod na dálku. Dá se říci, že zapůsobil jako urychlovač procesů přinášejících benefit pro řidiče a jeho pohodlí. Současně podnítil zájem o zmíněné digitální formy kontaktů i na straně klienta, takže se to celé vhodně doplnilo,“ vidí klady Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. „Upřímně, divím se, že trh musel nakopnout až virus. Zatímco každá banka už má dlouhý čas klientskou zónu v podobě mobilní aplikace, pojišťovny byly pozadu. Ale naštěstí se to mění. Dnes už některé z nich ukážou v mobilní aplikaci kompletní smlouvu povinného ručení a vše k ní včetně informace o platbách. Konečně!“ raduje se Martin Podávka z pojišťovny Pillow, nováčka na trhu.

Konec otravných prohlídek

„Několik pojišťoven jako my umožňuje nafotit vozidlo přes aplikaci místo otravné prohlídky technikem. Ty, které podobné věci neumí, se budou v roce 2021 snažit dohnat, co zameškaly. S trochou nadsázky lze říci, že typická otázka klientů v roce 2021 bude znít: jde to udělat na dálku a za minutu přes aplikaci?“ hledí do dalšího roku Martin Podávka.

Kromě toho se změnily zažité vzorce chování řidičů i mobility jako takové.

„Se zavedením nouzového stavu se skokově proměnila intenzita a způsob dopravy. Postupně dochází k tomu, že se přesouvá mobilita z hromadné dopravy do té automobilové,“ vidí Milan Káňa z Kooperativy. „Což s sebou nese, že nejdříve se virus projevil výrazným poklesem provozu a nehod, následně naopak zvýšením,“ dává mu za pravdu Ladislav Bělina, produktový ředitel pojišťovny Slavia.

Méně se krade

Řidiči také mají svá auta více na očích, což souvisí s poklesem jejich krádeží. „Je to vlastně logické – lidé jsou více doma, svůj majetek včetně aut tak mají více pod dozorem. Jejich přítomnost pak samozřejmě působí preventivně,“ oceňuje Honza Marek.

Naopak ale skokově narostly menší parkovací škody. „Ty vznikají nejčastěji během manévrování u supermarketů, kam lidé v autech jezdí teď s větší intenzitou,“ upozorňuje.

Výzvy 2021

A co můžeme čekat od roku 2021 dál? „Rozhodně ještě větší a přesnější segmentaci. A sice tak, aby cena povinného ručení co nejvíce odpovídala řidičské historii, což může pro část lidí znamenat zdražení,“ přemítá Eva Svobodová.

Pak je tu pro pojišťovny ještě jedna výzva, které se zatím moc nevěnovaly: „Tím, jak se bude v roce 2021 zvyšovat podíl elektromobilů na trhu, čekám jiný pohled na tvorbu cenu u tohoto typu vozidel,“ přidává ještě jeden z mnoha odstínů pojištění pro rok 2021 Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Počet pojištěných vozidel v Česku

Rozhovor: Pamatuje si někdo, že se za zelenou kartu muselo platit zvlášť?

„Tehdy a nyní? Neporovnatelný rozdíl!“ říká o povinném ručení Václav Bálek, bývalý motoristický novinář, který se pohybuje přes dvě desetiletí v pojišťovnictví. V minulosti byl mluvčím České pojišťovny, posledních deset let je manažerem Allianz. Auta a pojistky zkrátka muže, jehož první redakcí byla rozhlasová Zákruta, provázejí celý život.

Když jste před třiadvaceti lety v pojišťovnictví začínal, ještě měla na povinné ručení monopol jedna pojišťovna. Jak vidíte tohle téma tehdy a dnes?

To se už vlastně ani nedá porovnávat. Hodně věcí posunulo konkurenční prostředí. Vzpomene si ještě někdo na to, že za zelenou kartu se tehdy muselo zvlášť zaplatit? A do zahraničí jste se bez ní nedostal? Zmizel i rozdíl mezi pojmy.

V jakém smyslu?

Dříve bylo jasně vymezené, co je povinné ručení a co havarijko. V současnosti mluvíme o autopojištění, protože některá rizika se začala navzájem prolínat.

A třeba s tím, kolik toho člověk najezdí, se vůbec nekalkulovalo, že?

Tehdy rozhodovala jenom kubatura motoru. Teprve později začal systém sdílení bonusů a malusů mezi pojišťovnami. A pak přišla další kritéria. Věk řidiče, bydliště. Vždy to ale byl tak trochu souboj cenotvorby mezi pojistnou matematikou a marketinkem. A stoprocentně vrátily do hry pojistnou matematiku před čtyřmi roky až ujeté kilometry.

Chytily se rychle?

Velmi rychle. Stojící auto nikomu škodu nezpůsobí, takže ujeté kilometry dodaly do autopojištění férovost.

Jenže když někdo málo jezdí, nemá vytrénované řidičské schopnosti a mohl by být na silnici nebezpečný. Každý se bojí svátečních řidičů, ne?

To říká marketing. Zatímco pojistná matematika, založená na datech a informacích, je jiného názoru. Zjistíte, že sváteční řidič není nejrizikovější. Když strávíte za volantem dlouhé hodiny, pak je vaše míra rizika větší. A když neřídíte tak často, je zase menší.

Existují na to důkazy?

Statistiky pojišťoven teorii o nevyjezděných řidičích, kteří častěji bourají, nepotvrzují. Jsou to právě ty kilometry, které nejvíce prozradí, jaká je jejich individuální rizikovost. A proč by měl někdo, kdo jezdí málo, takže pro pojišťovnu nepředstavuje tak velké riziko, platit za autopojištění stejně jako ten, kdo stráví za volantem dlouhé hodiny denně?

Letos toho lidé kvůli nouzovým stavům zřejmě najedou méně než jiné roky. Souhlasíte?

Jak kteří. Kdo do práce musí, má svůj vůz a nechce se mu v době koronaviru do hromadné dopravy, ten asi velký rozdíl neuvidí. Ale pravdou je, že většina těch, kteří mají povinné ručení a havarijní pojištění nastavené podle ujetých kilometrů, letos zřejmě ušetří.