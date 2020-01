Plnění pojistky udržovaného auta? Z pojišťovny nedostanete nic navíc

Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán, říká se. Hlavní téma tohoto vydání dokáže, že to platí i pro poctivé majitele starších aut.

Tedy pro ty, kteří uvažují stylem: Mám starší auto, které mi slouží. Dobře se o něj starám, nikdy jsem s ním neboural. Na trhu ojetin bych i za vícenásobek jeho ceny kupoval nejistotu, která by za opravy spolykala víc. To radši na svém autě udělám nově spojku, rozvody a další užitečné opravy, které kvalitu i životnost mého auta výrazně prodlouží. Ano, vytvořil jsem z plechového miláčka rodinný klenot, dalšího člena rodu.

Kámen finančního úrazu

Toto uvažování je logické u auta, které se nechystám prodat, udělám opravu třeba převyšující jeho zbytkovou hodnotu, neboť jej detailně znám, vím, že nic dalšího chtít nebude. Kámen finančního úrazu ale přijde ve chvíli, kdy mě někdo nabourá. Z povinného ručení viníka mi pojišťovna vyplatí obvyklou tržní cenu vozu. Ta je často sotva třetinová!

„Osobně se mi skutečně líbí pohled majitele, který má své auto rád, hýčká si ho a jiné ani nechce. Nicméně řečeno stroze a bez obalu: navíc nedostanete nic,“ říká upřímně Ludmila Mončeková z Hasičské vzájemné pojišťovny.

Zástupci konkurentů jsou s ní vlastně za jedno. „V případě totální škody vyplatíme odškodnění ve výši 100 % obvyklé ceny. Tedy té, za kterou by se auto stejné značky, typu, stáří, výbavy, stavu a počtu najetých kilometrů prodalo v Česku v době nehody. Součástí odškodnění není citová cena ani cena zvláštní obliby, bohužel,“ přikyvuje Nela Maťašeje z pojišťovny Direct.

„Co se týká investic do starších aut, přistupujeme k nim jako k opravám nutným. Pokud je vozidlo běžně prodejné za 30.000 Kč, výměna zkorodovaného výfuku nebo repase brzd je chápána jako uvedení vozidla do takového stavu, ve kterém je právě za svoji obvyklou tržní cenu skutečně prodejné. To se týká i případů, kdy je cena samotných dílů a oprav vyšší než obvyklá prodejní cena samotného vozidla,“ vysvětluje Ladislav Bělina, produktový ředitel pojišťovny Slavia.

Přilepšíme: tři, šest tisíc…

Ne že by byly pojišťovny neoblomné striktně, lepší stav vozidla do stanovení ceny promítnout umějí, ale upřímně: jde o nicotné sumy. „Lepší stav obdobně jako počet ujetých kilometrů či mimořádná výbava vliv mají, takže ano, výměna dílů jako tlumiče, rozvody nebo výfuk může přispět k navýšení hodnoty vozidla,“ přemítá Honza Marek z Generali České pojišťovny.

„Takhle výrazně lepší stav vozidla se ale zohledňuje pouze v případě, kdy do oprav a údržby bylo investováno výrazně více, než je obvyklé vzhledem ke stáří vozidla, a tuto skutečnost majitel prokáže. Za takových okolností se pojistná částka zvýší o deset, maximálně dvacet procent. V případě totální škody pak bude likvidátor uvažovat cenu na horní hranici nabízených vozidel,“ počítá Bělina.

Maximálně dvacet procent… Dobrý počtář vidí, že tak nedostane 30.000 Kč, ale 36.000 Kč. Za fabii, která má však hodnotu víc než dvojnásobnou. Jak jsme k tomu došli? Na Fabii 1.4 16V z roku 2004, jejíž obvyklá tržní cena je oněch 30.000 Kč, si člověk před totální nehodou nechal udělat rozvody (10.000 Kč), kompletní brzdy (10.000 korun), tlumiče (14.000 Kč) a výfuk (4000 Kč). Nikdy by ji neprodal, neboť za 68.000 Kč prodejná ani není.

A jak bychom sami svůj zachovalý vůz po drahých opravách nikdy za tržní cenu neprodali, teď ani nám nikdo za peníze, co od pojišťovny dostaneme, tak dobré auto nikdo neprodá.

Co s tím?

Stejně pojišťovny reagují i na případy vozů, do kterých investováno nebylo – protože být nemuselo.

Fabia po dědečkovi může být přes své stáří velmi zachovalá. Navíc víme, co se s ní dělo a v jakém je opravdu stavu. Není divu, že pro mě samotného má daleko větší cenu než stovky anonymních aut na trhu ojetin. Nikdy bych ji neprodával, protože vím, že děda jezdil jen za slunného počasí a vůz měl pořád v garáži, a tudíž mi ještě léta vydrží.

Teď je ale nadranc. Co s tím? „U totálních škod je podstatné říct, že se jedná o formu likvidace pojistné události, neznamená to však nutnost vozidlo odvézt na vrakoviště a nechat jej ekologicky zlikvidovat. Jak poškozený vlastník s vozidlem naloží, je jen na něm. Může si jej nechat na náhradní díly, provizorně opravit. Pojišťovna často dá vrak do aukce. To ale neznamená, že jej prodala výherci dražby. Ona pouze zprostředkuje možnost prodeje a určí tím reálnou tržní cenu vraku po nehodě,“ odkrývá Lukáš Fládr ze sdružení Pomoc poškozeným. Velký rozhovor o tom, jak se situací bojovat, naleznete níže.

Boj o netotálku

Rozhodnutí o totální škodě jde podle Fládra za určitých okolností zvrátit a domoci se proplacení nákladů na opravu. „Pojišťovna i tak zjišťuje, zda náklady na opravu nepřevyšují obvyklou tržní cenu vozidla před nehodou. Kalkulaci udělají v cenách nových originálních dílů. Pokud je taková kalkulace vyšší než hodnota vozidla, postupuje se formou totální škody,“ vrací se jak v začarovaném kruhu Fládr opět k zaklínadlu totálka.

Ale pokud použijete k opravě starší díly nebo kvalitní druhovýrobu, mohou být náklady na opravu nižší než obvyklá cena vozidla. „Doporučuji tedy vyčkat, jakou formu likvidace pojišťovna zvolí. Pokud totální škodu, počkejte na určení hodnoty vozidla před nehodou. Pak s touto částkou a zápisem o poškození zajděte do neznačkového servisu a zeptejte se, zda jsou auto schopni při použití druhovýroby opravit do částky určené pojišťovnou,“ radí Fládr.

Pozor, opraveno musí být vše, co bylo při nehodě poškozeno! „Pokud servis řekne ano, nechte si vyplatit pojistné plnění za totální škodu, to použijete na částečnou úhradu faktury za opravu, vozidlo si nechte opravit na fakturu obsahující rozpis cen dílů a práce.“

Tuto fakturu pak zašlete do pojišťovny s tím, že uvedení vozidla do stavu před nehodou vás vyšlo na nižší částku než určená hodnota vozidla před nehodou.

„Proto žádáte o přehodnocení formy likvidace na parciální škodu a poskytnutí doplatku do výše faktury za opravu. Zároveň uveďte, že opravené vozidlo si mohou přijet prohlédnout, aby si ověřili, že skutečně byla odstraněna všechna poškození, ke kterým při nehodě došlo, a oprava nebyla pouze fiktivní,“ nabízí řešení Lukáš Fládr.

Co je GAP?

Jde o speciální připojištění k havarijnímu pojištění v případě totální škody nebo krádeže.

Zkratka vychází z Guaranteed Asset Protection = Garantovaná ochrana majetku.

Jde o to, že zatímco standardní pojištění nabízí plnění ve výši tzv. obvyklé ceny vozidla, tedy takové, jakou mělo auto v době nehody, krádeže. Navíc se z této částky ještě odečte spoluúčast. Při sjednání GAP dostanete 100% plnění v hodnotě nového vozidla, tedy celou sumu, za níž jste ho koupili. Pojišťovna nestrhne ani spoluúčast.

GAP platí u nových aut nejvíc tři roky. Jak je to u starších, odpovídají zástupci pojišťoven v anketě vpravo.

Anketa: Existuje u vás možnost si starší auto v okamžiku nákupu pojistit na jeho aktuální cenu? Myslíme tím něco jako GAP u nových vozů.

Václav Bálek, Allianz: GAP nabízíme pouze pro vozidla do šesti měsíců stáří od data první registrace. Jinak ne.

Renata Čapková, ČPP: Chystáme na trh Autopojištění Combi Plus IV, v jehož rámci nabízíme pojištění rozdílu mezi obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné události a původní pořizovací cenou, tedy GAP. Ten bude možné sjednat i pro zánovní vozidla, leč s omezením do tří let. A zavádíme takzvaný MiniGAP, v němž uhradíme navíc až 25 % ceny vozidla v době vzniku pojistné události.

Nela Maťašeje, Direct: Máme pojištění pro ojetá auta, interně mu říkáme GAPO – Garance pořizovací ceny ojetého vozidla. Majitel takového auta díky němu při totální škodě nebo jeho odcizení získá dostatek peněz z pojistky, aby si mohl koupit auto ve stejné hodnotě. Toto pojištění je určené pro auta do pěti let stáří s méně než 150.000 kilometry a cenou do milionu korun.

Honza Marek, Generali Česká: Klasické pojištění GAP nabízíme pouze pro vozy do půl roku stáří. Tedy na nová a zánovní auta. Nicméně řešení existuje – pokud má klient na vozidle speciální výbavu či tuning, je možné tyto prvky pojistit v rámci mimořádné výbavy k havarijnímu pojištění.

Milan Káňa, Kooperativa: Pojištění ztráty tržní hodnoty nabízíme pouze pro vozidla do tří let stáří. Pojištění pak trvá další tři roky. Pro starší vozidla již obdobné krytí nemáme.

Ladislav Bělina, Slavia: GAP nabízíme pouze na vozidla mladší dvou let. Pro vozidla do sedmi let stáří u nás jde využít připojištění GAPmini, které garantuje plnění ve výši 115 % tržní ceny v případě totální škody. Běžné havarijní pojištění v rozsahu Allrisk nabízíme pro vozy, od jejichž první registrace neuběhlo víc než 13 let. Pro pojištění automobilů do 15 let stáří je pak možné využít některá připojištění k povinnému ručení. U nich nabízíme předem definované limity v rozmezí 50.000 až 300.000 korun.

Eva Svobodová, Uniqa: Mají-li lidé kupní smlouvu, mohou chtít nadstandardní pojištění. Na příliš nízké či příliš vysoké navrhované pojistné částky náš systém interně upozorňuje, ale lze do určité míry obvyklé ceny překonat.

O červené fabii z fotografií

Modelovým příkladem, jak se udržování starého vozu může nevyplatit, je tato Škoda Fabia. V roce 2004 vyšla na 420.000 Kč. Do 2012 jezdila bez jakýchkoliv investic a její zbytková cena byla 80.000 Kč. V tu chvíli se vyplatilo jí nabourat, nebo prodat a koupit nové. Majitel se rozhodl, že si jí nechá a investoval do četné preventivní servisní péče – nových rozvodů, brzd, baterie, tlumičů, předních brzdových třmenů, letních i zimních pneumatik, zapalovacích modulů, oleje v převodovce i servořízení, uložení přední nápravy, strojního rozleštění zanedbaného laku a nástřiku dutin i podvozku – celkem 89.400 Kč. K tomu asi 30 hodin práce při každoročním voskování. Auto jezdí a funguje jako nové, nikdy nemělo závadu. Kdyby je dnes někdo naboural, dostal by od pojišťovny zhruba 30.000 Kč. Za kolik přitom na trhu ojetin koupí auto bez jediného škrábance a či opotřebení?

Rozhovor s Lukášem Fládrem: Požádejte o revizi likvidace

Optimisté – tedy i Svět motorů – věří, že existuje možnost bojovat. Jakou cestou? O tom jsme si povídali s Lukášem Fládrem ze sdružení Pomoc poškozeným.

Na předchozí dvoustraně jsme se ptali, jak určují pojišťovny hodnotu vozidla před nehodou. Postupují v Česku roku 2020 podle vás spravedlivě?

Odpověď závisí na tom, jaké auto bylo poškozeno. Pokud se jednalo o „olítanou paštiku“, pak ano. Pokud ale majitel o auto pečoval, tak nikoliv.

Čím to?

Při určování obvyklé ceny vozidla před nehodou vycházejí pojišťovny z dolní třetiny inzertních nabídek vozidel. Jenže problém je správně určit srovnatelné auto. V takovou chvíli je dobré si položit otázku, proč jsou některá auta nabízena za výrazně nižší částky než ostatní.

Proč tedy?

Buď se jedná o neexistující vábničky, které mají přinutit člověka přijet do bazaru, kde mu řeknou, že toto vozidlo už není, ale nabídnou jiné – dražší nebo v horším stavu, nebo jejich stav neodpovídá inzerovanému textu. Z vozidla s popisem „po prvním majiteli v ČR, dobrý stav, nehavarováno, stav tachometru 120.000 kilometrů“ se často vyklube ojetina z Itálie po čtyřech majitelích, ač v techničáku je zapsán v Česku jeden, kterým je dovozce, tudíž se spoustou závad, opravená po totální škodě, s nájezdem 300.000 kilometrů. Tedy vůz, který byl stočený před první evidenční prohlídkou u nás, takže i když si jej ověříte podle VIN, uvidíte těch udávaných sto dvacet tisíc.

Jenže…?

Ano, jenže. Na zjištění historie v zahraničí byste potřeboval detektiva! Proto i tuto past bude pojišťovna považovat za srovnatelné vozidlo s vámi udržovaným autem. Na druhou stranu je pravdou, že ceny dosahované při reálném prodeji bývají nižší než v inzertních nabídkách.

Proč?

Protože po prohlídce zájemcem o koupi většinou prodávající něco sleví. Rovněž horní třetina inzertních nabídek představuje spíše zbožná přání prodávajících, kolik by si tak za svého miláčka představovali, než reálnou tržní cenu. Znalci sice disponují přístupem do databází skutečně realizovaných prodejů, nicméně z nich se nedá vyčíst, v jakém stavu prodaná vozidla byla.

Mohu si jako klient pokaždé vybrat, zda chci řešit opravu rozpočtem?

Vybrat si můžete pouze za předpokladu, že náklady na opravu nepřevýší obvyklou tržní hodnotu auta těsně před nehodou. Tedy pokud se nebude jednat o totální škodu. Pak se můžete rozhodnout, zda doložíte fakturu za opravu, nebo budete požadovat plnění rozpočtem. Nastane pak paradoxní situace.

V čem paradoxní?

Aby pojišťovna určila, zda náklady na opravu nepřevýší obvyklou cenu vozidla, určí jeho hodnotu podle inzerce a vytvoří kalkulaci ceny opravy, do které dosadí ceny originálních dílů. Pokud zjistí, že náklady na opravu jsou podle kalkulace nižší, a vy žádáte plnění rozpočtem, udělá ještě jednu kalkulaci nákladů na opravu, to v cenách podstatně levnějších dílů z druhovýroby. Některé z nich ještě krátí až o padesát procent za opotřebení původních dílů – typicky výfuky, pneumatiky, tlumiče – a v sazbách nejlevnějších neznačkových servisů v regionu. Pokud si auto nejste schopni opravit sami svépomocí nebo u známého takzvaně za flašku a díly z vrakoviště, pak obvykle plnění vyplacené rozpočtem na opravu stačit nebude.

Jestliže je cena opravy vyšší, než mi pojišťovna vyplatila, mohu se domáhat zbytku peněz?

Pokud se bude jednat o totální škodu a vy si vozidlo necháte opravit za částku vyšší, než je pojišťovnou určená hodnota auta před nehodou, nárok na doplatek do výše skutečně vynaložených nákladů na opravu nemáte. Pojistné plnění se stále bude určovat jako rozdíl hodnoty vozidla před nehodou a po ní.

Co mohu podniknout?

Doplatku do výše faktury za opravu se můžete domáhat tehdy, pokud náklady na opravu byly takzvaně účelně vynaložené. A tady se může představa o výši účelně vynaložených nákladů na straně poškozeného a pojišťovny lišit.

Zkoušejí ještě pojišťovny argumentovat, že se opravou zhodnotilo starší auto?

Většinou už nikoliv. Změnily taktiku a pojem „amortizace“ nahradily pojmem „neúčelné náklady na opravu“. Podle občanského zákoníku se hradí „nutně a účelně vynaložené náklady na uvedení věci do stavu před poškozením“.

Jak se to projevuje?

Co já vím, pojišťovny jsou toho názoru, že není účelné opravovat staré vozidlo novými originálními díly.

Mám šanci domoci se svých práv, pokud nesouhlasím s vyplacenou částkou za způsobenou škodu?

Proti rozhodnutí pojišťovny o výši plnění se vždy můžete odvolat a požádat o revizi likvidace. Své závěry o nesprávné výši plnění však musíte prokázat.

Jak to mohu udělat?

U totální škody můžete pojišťovně zaslat seznam inzertních nabídek srovnatelných vozidel. Alternativně si můžete nechat zpracovat znalecký posudek. Znalec ale musí již vycházet z cen dosahovaných při reálných prodejích, nikoliv pouze z inzertních nabídek. Také je vhodné, aby posudek obsahoval doložku podle § 127a OSŘ.

Co to znamená?

Že si je znalec vědom následků podání vědomě nepravdivého posudku. Takový posudek je pak přímo použitelný v soudním sporu, jako by jeho zpracování zadal přímo soud. U parciální škody řešené rozpočtem byste musel rozporovat rozpočet pojišťovny, tedy že neobsahuje všechny díly poškozené při nehodě nebo ceny dílů či práce neodpovídají běžným cenám na trhu. U neproplacené faktury za opravu musíte prokázat, že její výše odpovídá nutným a účelným nákladům na opravu.

Jak nahradit zcela zničený vůz? Za kolik koupíte spolehlivé auto?

Můj udržovaný plechový klenot je nadranc, od pojišťovny jsem něco dostal. Po jakém náhradníkovi se porozhlédnout, abych co nejméně tratil?

Z vašich e-mailů, dopisů a telefonátů to víme moc dobře: mnozí čtenáři Světa motorů pečlivě udržují starší vozidla a výdaje za jejich opravy neporovnávají s časovou cenou. Tedy nevztahují na ně onu pravdu, že na autě za 30.000 Kč se nevyplatí „dělat“ brzdy, tlumiče a rozvody, když ta celá zodpovědnost přesáhne cenu vozu, jak jsme zmínili na předchozí dvoustraně.

Tak, jako by tito lidé svůj udržovaný vůz nikdy za tržní cenu neprodali, teď – po totálce – ani žádný jiný takový nekoupí. „Můj strýc ve Francii si platí pojistku, kde ať přijde o jakkoliv staré auto, dostane pět tisíc eur, neboť právě taková částka je tam považovaná za minimální, za niž lze na trhu koupit použitelný vůz, co se hned za rohem nerozpadne. To v Česku neexistuje,“ říká guru na ojeté vozy Martin Vaculík.

Jak je to u nás? Tedy od jaké částky se dá systémově a zaručeně (tedy rychle) v Česku koupit spolehlivý skromný vůz? Prostě auto s titulem Sednout a jezdit! „Pocitově bych od boku vypálil sto dvacet až sto padesát tisíc,“ říká Jindřich Topol na náš dotaz, jaké nejlevnější vozy v bazaru AAA Auto dosahují stavu, že v předávacím protokolu jsou jejich hlavní komponenty uvedeny jako bezvadné a platí na ně záruka, nikoliv jako opotřebené vyžadující kontrolu či opravu.

„Ale zamyslel jsem se nad tím ještě rádoby metodicky: pomyslný výběr bych na příkladu prodejů v naší síti za poslední rok definoval jako vzorek ojetin s omezením stáří do patnácti let, nájezdem do dvou set tisíc kilometrů a cenou do čtvrt milionu. Takový vzorek by zahrnoval přes dvacet tisíc aut,“ počítá Topol.

A pokud v zájmu nalezení „nejlevnějších kvalitních ojetin“ ve výběru ponecháme pouze auta, která v interních hodnotících škálách vycházejí jako v alespoň průměrném technickém stavu – tedy že výkupčí a po něm ještě kontrolor skladových zásob hodnotí mechaniku, vzhled a interiér, a to ve vztahu k autům podobné kategorie při podobném stáří? „Pak nám zbude přesně 19 755 aut s průměrnou cenou 160.356 korun,“ prozrazuje Topol.

Která to jsou? Nejprodávanějších třicet modelů splňujících toto kritérium uvádíme v tabulce.

„Dobré“ ojetiny 2019 Model Prodáno 2019 1. Škoda Octavia 2229 2. Škoda Fabia 2086 3. Hyundai i30 575 4. Hyundai ix20 442 5. Ford Focus 440 6. Hyundai i20 414 7. Volkswagen Golf 409 8. Kia Ceed 376 9. Škoda Roomster 370 10. Volkswagen Passat 343 11. Škoda Rapid 333 12. Renault Mégane 303 13. Škoda Yeti 293 14. Opel Astra 284 15. Škoda Superb 273 16. Ford Mondeo 267 17. Peugeot 308 234 18. Škoda Citigo 230 19. Renault Clio 227 20. Volkswagen Polo 209 21. Ford Fiesta 184 22. Dacia Logan 181 23. Ford Fusion 176 24. Dacia Duster 173 25. Dacia Sandero 170 26. Peugeot 207 168 27. Citroën C4 167 28. Volkswagen Touran 167 29. Citroën Berlingo 164 30. Škoda Rapid Spaceback 163 Zdroj: AAA Auto

Autor: David Šprincl