Rozhovor s hercem Václavem Neužilem: Jak řídí představitel Emila Zátopka?

Osm let žil český herec s rolí čtyřnásobného olympijského vítěze, než se dostala na kin. Oficiálně tam vstoupí ve čtvrtek 26. srpna.

Považujete se za řidiče konzumenta, či labužníka?

Těžko říct, řízení mám hodně rád, ale nenajezdím toho tolik. V průměru tak patnáct tisíc kilometrů za rok. Pokud jedeme na dovolenou, mám rád, když celou cestu zvládnu sám, ale ke střídání samozřejmě dochází. Žena totiž také ráda řídí.

Vy jste opravdu nadšenec?

Celkem ano, mojí nejoblíbenější lokací na natáčení bývají auta. Vůbec nejraději mám, když mě ráno posadí do vozu a dají mi vysílačku. Poslouchám, kde mám být, kudy a jak co projet, koho kde předjet, kde zastavit, vystoupit. Natáčení v autě je velmi zábavné.

Na které natáčení nejvíce vzpomínáte?

V tomhle ohledu na seriál České televize Svět pod hlavou, kde jsem strávil tak třetinu natáčecích dnů za volantem. S Ivanem Trojanem jsme jako socialističtí policisté jezdili žigulíkem a Škodou Garde. Jenomže na ní se neustále něco sypalo, teklo nebo upadalo. Na opak žigulík vydržel natáčení bez úhony. Říkal jsem Ivanovi: „No jo, ty jsi služebně starší, tak jezdíš ruským autem.“

Měl jste někdy před kamerou nehodu?

U natáčení filmu Muži v říji jsem při zajíždění do dvora neodhadl délku dodávky a udělal na boku dvoumetrový odřený pás. Naštěstí se mě režisér Robert Sedláček zastal a nechal to řešit jen produkci. Zažil jsem ovšem také natáčení, kdy bylo zničené auto za milion.

Svět motorů 34/2021

Opravdu?

Při práci na filmu Anthropoid, když se točila scéna atentátu na Heydricha. Replika jeho mercedesu byla uvnitř dřevěná a použitý model měl cenu milionu korun. Při natáčení bylo samozřejmě všechno zničené.

Vzpomenete si na své řidičské začátky?

Ano. Ještě víc si vybavuju, jak nám v garáži v Radčicích u Plzně stála dvě auta – jedno dědovo a jedno tátovo. Na dědově straně se střídaly různé značky, myslím, že tam byla i zastava a oltcit. Zato na tátově straně se jen střídaly dacie. Měl tři za sebou. Uměl na nich opravit cokoliv. Na rozdíl od něj autům technicky nerozumím, ale miluju je.

Řídil jste jako dospívající kluk?

Kamarádi měli pionýry a stadiony, pořád zaolejované ruce, ale mě tehdy motory moc nepřitahovaly. Občas když mi někdo půjčil „staďáka“, jsem se svezl.

Kdy jste získal řidičský průkaz?

Bylo mi čtyřiadvacet; těsně po JAMU v Brně. Chtěl jsem mít napřed řidičák a potom auto. Dost lidí kolem mě mělo papíry, ale neměli čím jezdit.

Vzpomenete si na své první auto?

Opel Astra 1.6i benzin, spotřební hatchback. Nejdále jsem s ním byl ve Španělsku. Kousek za San Sebastianem vytekla z chladiče voda a motor se zadřel. Kamarád s velkým citroënem mě odtáhl do jedné vesnice na pobřeží Atlantiku. Španělský mechanik tehdy řekl větu, kterou si pamatuji přes dvacet let: „Roto roto, perforato kaputo.“ Když jsme přišli druhý den do jeho dílny, bylo auto na vysokém zvedáku, motor vedle kompletně rozebraný na hromadě.

Co následovalo?

Domlouvali jsme se pomocí slovníčku a oprava stála nakonec třicet tisíc. Rodiče mi museli posílat z Česka peníze, abych to mohl zaplatit. Ten automechanik mně ale vážně pomohl. Po okolí posháněl díly a dal auto dohromady. Astra s tímhle motorem pak ještě jezdila šest let, než jsem ji prodal. A nikdy neměla problémy s chlazením.

Čím jste jezdil potom?

V roce 2009 šla astra pryč a pořídil jsem si Volkswagen Bora od Táni Vilhelmové, která stáhla auto z bazaru na Jarově a prodala mi ho. Ve srovnání s astrou však měla bora líný motor, ale mám s ní nezapomenutelný zážitek s policisty.

Dopadlo to pro vás dobře?

Stalo se to tak před třinácti lety. Byli jsme s přítelkyní, která je už nyní manželkou, posedět a trochu jsem popil. Lenka tehdy dodělávala autoškolu a měla před závěrečnými zkouškami. Přemluvil jsem ji, aby těch pár kilometrů odjela. Přilepili se na nás policisté. A když jsme zastavili, omráčila je žena sdělením, že nemá řidičák.

Měl jste velké obavy, co bude následovat?

Auto jsem měl od Táni dva dny a ještě bylo v té době napsané na ni. Chtěl jsem to vysvětlit, ale nebavili se se mnou. Zavolali státní kolegy. Jeden z nich vypadal přísně, ale když kontroloval Lenčinu občanku, najednou řekl: „Učí ještě máma?“ Ukázalo se, že je to její spolužák ze Žďáru nad Sázavou. Po chvíli povídání zašel za měšťáky, že by to vyřešil domluvou. Takže nás pokárali, a ještě přeparkovali auto. Když mi jeden z nich vracel klíčky, řekl, že spojka zabírá moc vysoko. Dost se mi tehdy ulevilo. Byla to vážně neuvěřitelná náhoda.

Jaký automobil se stal nástupcem bory?

Místo ní přišlo BMW 325i z roku 2008. Šestiválec s turbem, manuální šestikvalt a 220 koní. Krásné nízké sportovní auto, ale nemohl jsem ho uživit. Jízda z Dejvického divadla na Vinohrady stála skoro jako taxík. Po necelém roce šlo pryč. Koupil ho jeden nadšenec z Opavy.

Volil byste raději manuální, nebo automatickou převodovku?

Paradoxem je, že jsem zastáncem klasické převodovky, ale doma máme dva automaty Volvo XC70 AWD.

Máte nějaký opravdu nezapomenutelný zážitek?

Nejhorší řidiče jsem zažil na Srí Lance, kde se navíc jezdí vlevo. Tam nikdo žádné předpisy kromě světel nedodržuje. Všichni se rozjedou, nějak se porovnají, neřeší žádné škrábance ani ťukance. Já tam jezdil jenom na skútru a nic se mi naštěstí nestalo.

Sympatizujete s dvěma koly?

Z toho mám strach. Maximálně tak ten skútr, hodně si ho půjčuju na dovolené. Zkrátka moje motorkářské maximum je jízda stovkou na skútru.

Co říkáte na ženy za volantem?

Já si myslím, že ženy jezdí opatrněji, bezpečněji, nemají to naše mužské ego a rozhodně nepotřebují za volantem s někým soupeřit. Někdy ovšem jezdí možná až zbytečně příliš pomalu.

Stal jste se po narození syna rozvážnějším řidičem?

Přišlo to tak nějak automaticky, i když jsem nikdy nebyl blázen za volantem. Moje nejvyšší dosažená rychlost byla asi 210 km/h. A to jednou na chvilku na rovince v Německu. Mám rád, když na dálnici jede v pravém pruhu chlap v rychlém autě a já vidím, jak si jízdu užívá. A nepatří k magorům, kteří si honí vlastní ego.

Takovým lidem se ale asi nevyhneme, nemyslíte?

Nedávno jsem viděl film Třináct minut od Víta Klusáka. Mluví tam lidé, kteří zavinili dopravní nehody, za volantem někoho zabili. Je to skvělá prevence, proč se nechovat v autě jako idiot, nebo proč prostě dávat fakt pozor. Mému synovi budou čtyři, ale až si někdy bude chtít udělat řidičák, nejdříve mu pustím tenhle film.

Na co si potrpíte v autě?

Líbí se mi dřevo na palubce, raději mám klasické ukazatele než digitální. Rád používám tempomat. Oceňuji také systém vykrývání slepého úhlu, který ale bohužel nemám. Pohodlné sedačky jsou fajn, a jelikož si prakticky neustále v autě pouštím hudbu, užívám si zvukovou aparaturu. Během přípravy na Emila jsem ji používal i na jiné věci.

Budete jistě konkrétní?

Nechal jsem si od produkční Českého rozhlasu nahrát asi hodinu Zátopkových vyjádření, rozhovorů a písniček. Dva roky jsem si při cestách autem tenhle záznam neustále přehrával, abych naposlouchal jeho hlas, intonaci a mohl to použít ve filmu. Emil měl vysoký hlas a ani po přestěhování se do Prahy neztratil moravský akcent.

Příhoda s Danou Zátopkovou: Lýtka vyhrála

V průběhu přípravy filmu Zátopek a samotného natáčení se Václav Neužil nechtěl s Danou Zátopkovou setkat. „Cítil jsem určitou choulostivou situaci. Hraju někoho, kdo žil, a jdu za vdovou, která s ním prožila celý život. Nebyl jsem si jistý, zda bych se měl předvádět, nebo být přirozený,“ řekl.

Jeho filmová partnerka Marta Issová, která ve filmu představuje Danu Zátopkovou, se s ní několikrát setkala. Když se legendární atletky zeptala, co se jí na manželovi nejvíce líbilo, řekla prý – lýtka. „Marta mi pak při natáčení nenápadně vyfotila lýtka a ukázala je paní Daně. Ta prý jen pokývala hlavou a řekla: „Jo, to by šlo.“ Tak vzpomíná na příhodu Václav Neužil.

Václav Neužil