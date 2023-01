Rozšíření řidičáku skupiny B: Béčko se posune na 4250 kg, ale má to háček!

Nejčastější řidičská skupina B se už brzy rozšíří nad limit 3,5 tuny. Podobně jako když Češi před deseti lety dostali možnost řídit skútry do 125 cm3. Než si ale pořídíte náklaďák, věnujte pozornost zásadní maličkosti.

V České republice je momentálně vydáno 6,2 milionu řidičských průkazů. Drtivá většina z držitelů, až na pár nezletilců s oprávněním AM na malé motorky do 45 km/h, má v dokladu zapsánu skupinu B. Hovorově je označována jako kategorie „na osobák“.

V praxi jsou ale možnosti skupiny B vymezené 3,5 tunami největší ze všech kategorií. Vždyť opravňuje stejně tak k osobnímu autu s vozíkem nebo bez, motorce do padesáti kubíků nebo skútru do 125 cm3 jako k obytnému karavanu, či dokonce menšímu nákladnímu autu. Už brzy bude stačit k řízení aut do 4250 kilogramů. A nejde o spojení s vozíky, jaké dává tuto možnost už dnes.

Elektromobily jsou těžší

V Evropské unii platí už pět let právo rozšířit na národních úrovních vymezení skupiny B až na 4,25 tuny. Této možnosti zvýšení limitu už využily některé členské země EU, třeba Rakousko, Německo, Francie, Španělsko nebo Irsko.

A najdete ho také v aktuálně projednávané české bodové novele zákona o silničním provozu, která by měla platit ideálně od ledna 2024 – ale nejspíš později, neboť je součástí celého balíku změn.

Věc však má háček – podmínkou je alternativní pohon vozu a nesmí dojít k umělému navýšení nosnosti ničím jiným než hmotností pohonného systému. „Za účelem podpory dosažení cílů čisté mobility umožní návrh zákona při splnění stanovených podmínek za účelem přepravy nákladu řízení vybraných vozidel používajících alternativní paliva či zdroje energie na základě řidičského oprávnění uděleného pro skupinu B, přestože jejich největší povolená hmotnost převýší 3500 kg – nepřevýší však 4250 kg,“ stojí značně krkolomně napsáno v důvodové zprávě k novele zákona. Výsledné paragrafové znění není zrovna o mnoho srozumitelnější…