Carsharing, nebo sdílení aut, hezky po česku, je trend, který se nevyhnul ani České republice. V posledních letech vzniklo u nás hned několik takových služeb umožňujících sdílení automobilu. Jak tyto platformy fungují? Kolik stojí? A kde všude lze prostřednictvím nich auta půjčit? Právě o tom je tento velký přehled o sdílení automobilů v Česku.

Tyto služby nadále fungují primárně v Praze, kde je zkrátka potenciální klientela nejširší, v minulosti ale carsharingové platformy vznikly i v Českých Budějovicích nebo Plzni. Právě v metropoli je pak nabídka carsharingu tak pestrá, že zde existují speciálně orientované služby. Re.volt nabízí výhradně elektromobily, zatímco Uniqway cílí na studenty a zaměstnance univerzit.

AJO

Carsharing AJO najdete v Brně a v Praze. Funguje tak, že sdílený automobil musí uživatel vrátit do stejné oblasti, v jaké si jej vyzvedl. V Praze mohou auto vrátit v modrých a fialových zónách zcela zdarma, v době výpůjčky však uživatel musí za parkovné platit sám. Flotilu vozů společnost aktuálně rozšiřuje, zahrnuje třeba vozy Škoda Fabia Combi a Škoda Karoq. Výbava zahrnuje klimatizaci, rádio nebo tempomat. U vybraných aut třeba i navigaci nebo zadní parkovací senzory. Zajímavostí je využití pohonu na LPG.

K dispozici jsou dva tarify. Při využití základního zaplatíte dopředu 2.500 Kč, přičemž z této částky se následně strhává 65 Kč jako nástupní sazba, 23 Kč za hodinu jízdy a 5,1 Kč za ujetý kilometr. Za tarif Top pak dopředu musíte zaplatit 3.900 Kč, hodina jízdy ale vyjde na 12 Kč, kilometr jízdy pak na 4,70 Kč. Nástupní sazba se nemění. Při zapůjčení vozidla kategorie SUV se však k sazbám přičítá 17 korun za hodinu a 1,30 Kč za kilometr.

Službu můžete začít využívat po registraci, zaslání potřebných dokladů a platby. Obvykle je možné vyjet do jednoho dne od registrace, firma ale umí nabídnout i rychlou výpůjčku, kdy si auto můžete půjčit už hodinu po zaregistrování. Auto si lze zapůjčit už od jedné hodiny, přičemž si ho můžete rezervovat dopředu. Za palivo platit nemusíte, pokud však natankujete (ve voze je k dispozici tankovací karta), dostanete hodinu půjčení vozu zdarma.

Kde?

Brno (centrum a vybrané čtvrti v okolí), Praha (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Jaké vozy?

Např. Kia Sportage, Škoda Fabia Combi, Škoda Karoq, Dacia Logan MCV

Za kolik?

Nástupní sazba 65 Kč, 12 Kč za hodinu výpůjčky + 4,70 Kč za ujetý kilometr, při využití tarifu Top za 3.900 Kč

Co je v ceně?

Palivo, česká dálniční známka, povinné ručení nebo havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (minimálně 5.000 Kč)

Podmínky

Pokud nevlastníte chytrý telefon, stačí zavolat na dispečink a ten vám auto na dálku odemkne. Za nenahlášené pozdní vrácení auta pak zaplatíte 100 Kč na hodinu. Se zapůjčeným autem můžete vyrazit i do zahraničí, takovou jízdu je však nutné dopředu nahlásit.

Anytime

Anytime je původně italská služba na sdílení aut, která od letoška funguje i v Praze. Flotilu nabízených vozidel chce Anytime rozšiřovat, v tuto chvíli se spoléhá výhradně na Toyotu Yaris Hybrid. Všechny vozy jsou vybaveny klimatizací, vyhřívanými sedadly, rádiem, předními airbagy a GPS, v některých najdete i bluetooth.

Registrace je podle slov provozovatele jednoduchá, obvykle zabere do 15 minut. Stačí vyplnit jméno a příjmení, číslo mobilního telefonu a e-mail, které doplníte o fotografie průkazu totožnosti a řidičského průkazu (z obou stran), včetně selfie s občanským průkazem – to pro ověření totožnosti. Ty rovněž zašlete prostřednictvím mobilní aplikace Anytime, platí se prostřednictvím zaregistrované platební karty.

Následně stačí vyhledat auto a rezervovat si ho prostřednictvím aplikace. Následně máte 20 minut zdarma, abyste se k autu mohli dostat, po uplynutí doby máte na dalších 20 minut rezervované, avšak už v rámci zpoplatněného tarifu. K otevření auta a zahájení pronájmu nepotřebujete klíče – odemknete jej pomocí mobilní aplikace Anytime. Ukončit pronájem lze výhradně v rámci Prahy.

Výhodou (a vlastně i nevýhodou) je nabízený minutový tarif, kdy platíte jen za čas zápůjčky, bez ohledu na ujeté kilometry. Mezi sedmou a devátou ranní zaplatíte 1,99 Kč za minutu výpůjčky (4,99,- o víkendech), mezi devátou ranní a desátou večerní 4,99 Kč/min a mezi 22:00 a 7:00 pak 5,99 Kč/min. K dispozici jsou však i další tarify, například osmihodinový, dostupný od pondělí do čtvrtka za 499 korun. V jeho rámci máte zdarma 60 km ujetých kilometrů, po překročení hranice platíte 4,99 korun za ujetý kilometr.

Kde?

Praha

Jaké vozy?

Toyota Yaris Hybrid

Za kolik?

499 Kč za osm hodin výpůjčky, s limitem 60 kilometrů na den, po překročení 4,99 Kč/km

Co je v ceně?

Palivo, povinné ručení, dálniční známka, parkování na modrých a fialových zónách v Praze, asistence

Podmínky

S automobily Anytime lze jezdit výhradně v rámci České republiky. Provozovatel prosí uživatele, aby automobil pečlivě prohlédli před zahájením výpůjčky, pro vyloučení odpovědnosti za škodu se tak všechny poškození musí nahlásit před začátkem jízdy. V případě znečištění nebo poškození je nutné automobil vyfotit přes mobilní aplikaci služby. Tankovat lze pomocí předplacené karty, za asistence operátora zákaznické linky, za tento krok dostanete 15 minut jízdy zdarma jako bonus.

AutoNaPůl

Služba AutoNaPůl se snaží rozšířit carsharing do různých koutů republiky, vedle Prahy a Brna své služby nabízí také třeba v Třinci, Pardubicích nebo Olomouci. Uživatelé přitom mohou službu využívat v jakémkoliv městě. Různorodá nabídka aut pak vedle miniauta zahrnuje také elektromobil nebo dodávku.

Cena za výpůjčku se liší právě podle zvoleného auta a výše útraty. Nejlevnější je kategorie budget (Škoda Citigo). Pokud uživatel v rámci služby utratí více jak 1.000 korun měsíčně, zaplatí za každou hodinu rezervace 27,20 Kč (maximálně však 326 Kč na den) a 3,90 korun za ujetý kilometr. Pokud uživatel platí do 1.000 Kč měsíčně, jsou poplatky o 20 % vyšší. V každém případě však uživatel musí dopředu zaplatit vratnou kauci ve výši 5.000 Kč.

Auto si vyzvednete na místě zobrazeného v mapě aplikace, kde je popsána i nejbližší adresa. Vrátit se pak musí do zóny, kam patří. Tu zjistíte zrezervačního systému nebo knihy jízd, kde je v papírové podobě i mapka se zónou.

Kde?

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Zlín, Třinec

Jaké vozy?

Škoda Citigo, Škoda Fabia Combi, Škoda Rapid, Škoda Octavia, Kia Ceed, Renault Zoe, Ford Transit

Za kolik?

Vratná kauce (5.000 Kč), 40 Kč za každou hodinu rezervace (max 480 Kč na den) + 6,10 Kč za ujetý kilometr, pro vozy skupiny economy (Škoda Fabia Combi), při měsíční útratě do 1.000 Kč. Při vyšší útratě jsou poplatky o 20 % nižší.

Co je v ceně?

Palivo, povinné ručení, dálniční známka, havarijní pojištění (20% spoluúčast, minimálně 5.000 Kč)

Podmínky

Minimální doba zápůjčky je 30 minut. Poslední hodina rezervace pak není účtována tehdy, pokud již není využita. Služba proplácí natankované palivo, nákup nezbytných provozních kapalin (do ostřikovačů) nebo umytí vozidla v automyčce. Uplatnit lze i nutné náklady při jízdě do zahraničí. V autěch je každopádně k dispozici CCS karta.

Car4way

Služba Car4way se chlubí svoji obří flotilou aut, která činí 700 vozů v Praze a dalších sto v Brně, s tím, že jsou maximálně rok staré. Jako jedna z mála navíc má ve své flotile také elektromobily, konkrétně Volkswagen e-up! a Volkswagen e-Golf.

Právě s ohledem na širokou nabídku vozů se liší i ceny výpůjček podle daného modelu. Car4way nabízené vozy rozdělilo do čtyř kategorií, mini, basic, medium a elektro. Za registraci ve všech případech zaplatíte 1.000 Kč (zákazníci PRE platí polovinu), následně už se výše poplatků liší.

Nejlevnější je samozřejmě mini (Citigo a Fabia), za níž zaplatíte 6 korun za minutu výpůjčky a 4,9 koruny za ujetý kilometr. Během prvních 30 minut nicméně neplatíte poplatek za ujeté kilometry, za každou další započatou hodinu (počítáno po 30 minutách) se pak platí 59 korun. Každý započatý denní tarif pak činí 390 korun. U větších modelů a elektromobilů jsou poplatky za ujeté kilometry a využitý čas samozřejmě vyšší. Lze si ale zaplatit za výhodný tarif (299 Kč měsíčně), který poplatek za využitý čas zase sníží. K dispozici jsou i zvýhodněné balíčky na vypůjčení vozidla na týden nebo víkend.

K odemčení vozu slouží čipová karta, kterou uživatel obdrží po podpisu smlouvy. Platí se buď automaticky, stržením částky z karty po skončení jízdy, nebo pomocí vyúčtování s pětidenní splatností. Vozy lze vracet kdekoliv v rámci lokality volný carsharing.

Kde?

Praha, Brno

Jaké vozy?

Škoda Citigo, Škoda Fabia, Škoda Fabia Combi, Škoda Rapid, Škoda Octavia, Škoda Karoq, VW Caddy Van, Volkswagen e-Up!, Volkswagen e-Golf

Za kolik?

Pro Škodu Rapid: 1.000 Kč registrační poplatek, 7 Kč/min + 4,90 Kč/kilometr (počítáno po 30 minutách), každá další započatá hodina stojí 69 korun. Zvýhodněný tarif za 299 Kč měsíčně částky za využitý čas snižuje.

Co je v ceně?

Palivo, dálniční známka, havarijní pojištění (5 % spoluúčast, minimálně 5.000 Kč), dálniční známka

Podmínky

Uživatel musí zajistit, že na konci zápůjčky je v autě alespoň 25 % objemu palivové nádrže, to samé platí pro elektromobily, které musí být nabity alespoň na čtvrtinu kapacity svých baterií. Při dotankování do plna má nárok na 10 minut jízdy zdarma z času rezervace. K doplnění paliva slouží Shell karta, platná na stanicích Shell, Benzina, OMV a EuroOil. Elektromobily lze pak dobíjet díky nabíjecím čipům pro stanice PRE a ČEZ.

GoDrive

Služba GoDrive funguje v Českých Budějovicích. Pro její využití stačí stáhnout mobilní aplikaci, nafotit dva doklady totožnosti a přidat platební kartu. Uživatelem musí být občan České nebo Slovenské republiky. K odemčení následně stačí telefon s připojením k internetu. Vrátit vůz je pak nutné do stejné zóny, v níž bylo vyzvednuto. Na rozdíl od některých jiných služeb se v případě GoDrive neplatí měsíční poplatek nebo záloha, cena je vypočtena jako součet hodinového nájemného a platby za ujeté kilometry. Palivo lze dotankovat přidělenou CCS kartou. Při tankování v zahraničí vám provozovatel zaplacenou částku proplatí.

Cena zápůjčky se liší podle sdíleného auta. U Škody Citigo přijde hodina zápůjčky na 34 Kč, při zapůjčení na čtyři a více hodiny na 24 Kč, k čemuž se přičítá 4,90 Kč za ujetý kilometr. U VW Golf je to 59 korun za hodinu (pro první tři hodiny, pak 29 Kč) a 5,90 Kč na ujetý kilometr.

Kde?

České Budějovice (centrum, okolí areálu Jihočeské univerzity, tzv. zóna Vltava)

Jaké vozy?

Škoda Citigo, Volkswagen Golf

Za kolik?

34 Kč za hodinu jízdy (po třech hodinách zápůjčky 24 Kč) a 4,90 Kč za ujetý kilometr u Škody Citigo

Co je v ceně?

Povinné ručení, havarijní pojištění se spoluúčastí 5.000 Kč, asistenční služby

Podmínky

Službu mohou využívat i firmy. Stornovat rezervaci lze maximálně hodinu před jejím začátkem, pozdější storno činí maximálně 200 Kč podle počtu rezervovaných hodin. K odemykání a zamykání vozu slouží mobilní telefon, pro odemčení palivové nádrže jsou klíčky ve schránce před spolujezdcem. Kdyby hrozilo, že se uživateli vybije chytrý telefon, je k vozidlu k dispozici nabíječka, se čtyřmi nejčastěji využívanými konektory. S autem je možné vyrazit i do zahraniční, v rámci EU. S vozidlem však není možné vjíždět do míst bez mobilního signálu (podzemní parkovací garáže).

HoppyGo

Služba HoppyGo se na rozdíl od jiných zmíněných liší v tom, že v tomto případě auto nepůjčuje přímo jedna firma, ale jeho majitel, který se rozhodl ho sdílet v době, kdy sám nepotřebuje. Jedná se tedy o tzv. peer-to-peer carsharing.

Z toho vyplývá různorodý vozový park (údajně přes 1.500 aut) i odlišné ceny, kterou si majitel může v aplikaci sám nastavit. HoppyGo mu každopádně doporučí výchozí částku na základě odhadu aktuální hodnoty vašeho vozu ze systémů Cebia, kterou uživatel následně může upravovat o 30 %, směrem dolů i nahoru. Nastavené nájemné jde celé majiteli vozu, služba si ke každému pronájmu sama připočítává 15 % pro pokrytí nákladů. Výsledná cena pro řidiče zahrnuje ještě kauci 1.000 Kč, nebo 5.000 Kč a havarijní pojištění (prémiové nebo základní), případně také volitelné pojištění odpovědnosti za škodu. Uživatel navíc musí platit i za projeté palivo.

Automobil se objednává přes internetové stránky HoppyGo mobilní aplikaci, v níž si uživatel vybere auto podle lokality, data dostupnosti a dalších filtrů. Lze i poslat více žádostí na stejné datum, uživatel dostane auto jen od majitele, který se ozve jako první. Při převzetí si pak jen ověříte stav vozidla, zatímco majitel ověří vaši totožnost a můžete vyrazit. Auto pak musíte vrátit zpět na místo určení. Případné poškození se platí z kauce nájemce, případně pojistky.

Kde?

Individuálně

Jaké vozy?

Individuálně, podle aktuální nabídky.

Za kolik?

Individuálně podle nabídky majitele sdíleného vozidla + havarijní pojištění + vratná kauce (1.000,- nebo 5.000 Kč podle zvoleného pojištění). Při vyšším počtu dní se cena zápůjčky za den snižuje (3-6 dní je sleva 20 %, 7-13 dní 30 % a více než 14 dní 40 %).

Co je v ceně?

Pronájem vozu a 200 km na den, havarijní pojištění, asistence; pojištění odpovědnosti je pak za příplatek.

Podmínky

Automobil si přes HoppyGo může zapůjčit uživatel starší 20 let, s platným občanským a řidičským průkazem, které musí nahrát do aplikace. Firma si navíc při registraci prověřuje bezdlužnost uživatele. Majitel si pak sám určuje, zda je možné ve sdíleném autě kouřit, převážet zvířata nebo s ním jet mimo republiku.

Jestliže chcete i vy sdílet automobil s ostatními uživateli služby, musíte splnit dvě základní podmínky, sdílené auto musí mít najeto méně než 300.000 kilometrů a být mladší než 15 let. Každá nabídka je ale HoppyGo schvalována individuálně, pokud je tak automobil ve skvělém stavu, nebo jde o zajímavý veterán, může se v aplikaci objevit i při nesplnění základních dvou požadavků. Podmínkou je i zaplacené povinné ručení.

Karkulka

V Plzni fungující službu carsharingu Karkulka provozují tamější Plzeňské městské dopravní podniky, které postupně rozšiřují flotilu nabízených aut, převážně červené barvy, podle nichž služba dostala své jméno. Dnes je možné vybírat z Fordů Ka+, Focus Kombi a Tourneo Custom. Každé z nich má určenou parkovací zónu, v níž si ho uživatel může vyzvednout a kam ho musí vrátit.

Vůz si zarezervujete pomocí mobilní aplikace nebo prostřednictvím internetových stránek služby, vyberete si vozidlo a čas výpůjčky. Platby probíhají z platební karty, kterou jste zadali při své registraci. Potvrzením rezervace je automaticky zaplacena sazba za hodinovou výpůjčku. Ukončením rezervace je automaticky zaplacena sazba za skutečně ujeté kilometry v dané výpůjčce. Tankovat lze pomocí karty CCS, v nádrži je nutné nechat alespoň čtvrtinu nádrže.

Nejkratší možná rezervace vozidla je na 30 minut. Cena služby se odvíjí od zapůjčeného vozidla, doby zápůjčky a zvoleného tarifu. Uživatelé s ročním předplatným na plzeňské MHD mají nárok na Smart tarif+ za 75 korun na měsíc. V takovém případě za užívání Fordu Focus Kombi zaplatí 55 Kč/hod a 5,5 Kč za ujetý kilometr. Bez předplatného na MHD stojí výchozí tarif na 150 Kč, při nezaplacení měsíčního tarifu činí cena zápůjčky 65 Kč na hodinu, respektive 6,5 Kč/km. Sazba na den činí ve všech případech 840 Kč, na týden pak 4.200 Kč. Za dotankování plné nádrže nebo vyčištění interiéru lze pak získat kredity, využitelné pro další zápůjčku.

Kde?

Plzeň (centrum, Bory, Skvrňany, Doubravka, Slovany, Lochotín

Jaké vozy?

Ford Ka+, Ford Focus Kombi, Ford Tourneo Custom

Za kolik?

55 Kč za hodinu výpůjčky + 5,5 Kč za ujetý kilometr pro Ford Focus kombi při zakoupení měsíčního paušálu za 150 Kč, respektive 75 Kč pro držitele ročního kupónu na plzeňské MHD.

Co je v ceně?

Pohonné hmoty, dálniční známka, havarijní pojištění (5 % ze škody nebo 5.000 Kč), parkovné v placených zónách po celé Plzni (mimo rezidenčních zón)

Podmínky

Karkulku lze využívat přes mobilní aplikaci nebo přes webové stránky služby. Auto lze odemknout mobilní aplikací, hlasovým ovládáním, případně Plzeňskou kartou (karta na tamější MHD), během výpůjčky má uživatel k dispozici klíče od vozidla. S autem je možné vyrazit i do zahraničí, v rámci Evropské unie.

Re.volt je carsharingová služba, která se zaměřuje výhradně na půjčování elektřinou poháněných vozidel – vedle elektromobilů nabízí též elektrické motocykly a elektroskútry. Ve flotile má 20 elektrovozů, což jsou konkrétně exempláře modelu City Spirit čínského výrobce Jia Yuan Elekctric Vehicles. Jedná se o pouze 2,2 metru dlouhé dvoumístné autíčko, homologované jako čtyřkolka. I z toho důvodu je tato služba orientována výhradně na pohyb ve městě. Aktuálně funguje výhradně v Praze.

Podobně jako u jiných služeb tohoto druhu se stačí jednoduše zaregistrovat přes mobilní aplikaci, do níž nahrajete vedle platného řidičského a občanského průkazu také selfie, pro ověření totožnosti uživatele. Podmínkou je věk nad 21 let. Schválení obvykle trvá do 48 hodin. Následně už jen stačí najít nejbližší vozidlo, odemknout ho přes mobilní aplikaci a vyrazit. V autíčku je i klíč, to když si potřebujete z něj někam odskočit a chcete, aby na vás na zaparkovaném místě zůstalo. Zpátky se musí zaparkovat ve vyznačené zóně. Dobíjení auta není potřeba, technici u zapůjčených vozů vyměňuje vybité baterie za dobité.

Kde?

Praha (Holešovice, Vinohrady, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Malá Strana, Smíchov, Vyšehrad, Staré Město, Nové Město, Josefov, Karlín a Žižkov)

Jaké vozy?

City Spirit

Za kolik?

6 Kč/minuta, minimálně 30 Kč. V ojedinělých případech je vyžadována vratná kauze.

Co je v ceně?

Výpůjčka, elektrická energie, havarijní pojištění (5% spoluúčast, minimálně 5.000 Kč), parkování na modré nebo fialové zóně

Podmínky

Automobil si může půjčit pouze osoba starší 21 let, s platným občanským a řidičským průkazem skupiny B. Před odemčením zapůjčeného vozu je vyžadována vizuální kontrola jeho stavu, po odemčení už je za případné škody zodpovědný vypůjčitel. Každé auto je před půjčením nabité minimálně na 35 % své baterie, při stavu pod 30 % nabití akumulátoru se však omezí maximální proud na 50 Ampér. Zvířata mohou být v autech Re-volt převážena, avšak jen za použití odpovídajícího přepravního boxu.

Uniqway

Služba Uniqway podporovaná automobilkou Škoda je cíleně zaměřena na studenty a zaměstnance vysokých škol, ostatně vyvinuli ji studenti ČVUT, VŠE a ČZU. Z toho důvodu je po registraci prostřednictvím webového formuláře nutné dojít do kanceláře některé z partnerských univerzit, kde je přihlášení osobně dokončeno. Vedle řidičského a občanského průkazu je tak nutné dodat také kartu studenta. K samotnému půjčení auta už následně slouží mobilní aplikace.

V nabídce Uniqway jsou aktuálně dva modely, Škoda Fabia s tříválcem 1.0 TSI (85 kW) z roku 2017 a Škoda Scala se čtyřválcem 1.5 TSI (110 kW) z roku 2019. Výbava v obou případech zahrnuje bezklíčové zamykání, klimatizaci nebo vyhřívané sedačky, Scala přidává také tempomat a parkovací asistent. Palivo lze doplnit prostřednictvím CCS karty, při jízdě mimo republiku pomocí tankovací karty UTA.

Platba funguje tak, že služba vytvoří na registrovaném účtu blokaci ve výši 200 korun. Z té se následně strhne skutečná částka za půjčení. Cena jízdy se skládá ze dvou částí – platby za čas zápůjčky (29 Kč za hodinu) a platby za ujetou vzdálenost (4,9 Kč/kilometr). Za každých 24 hodin výpůjčky se však strhává poplatek za maximálně deset hodin.

Kde?

Praha (v okolí partnerských vysokých škol a studentských kolejí)

Jaké vozy?

Škoda Fabia, Škoda Scala

Za kolik?

29 Kč/hod (maximálně 290 Kč/den) + 4,9 Kč/kilometr.

Co je v ceně?

Palivo, povinné ručení, havarijní pojištění (spoluúčast 1 %, minimálně 1.000 Kč), dálniční známka.

Podmínky

Službu mohou využívat studenti i zaměstnanci všech vysokých škol, nejen partnerských univerzit. Auto si lze půjčit a vrátit pouze ve vyhrazených oblastech a parkovištích, která se nacházejí většinou u pracovišť a kolejí univerzit zapojených do projektu nebo v částech města bez zón placeného stání. Parkování mimo vyhrazené oblasti je možné, avšak za poplatek, a to mimo zóny placeného stání. Jízda do zahraničí je možná, v rámci EU a Schengenského prostoru. Takovou cestu je ale nutné nahlásit dva dny předem.