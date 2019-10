Seat Ibiza FR 1.0 TSI (85 kW) – Šmrncovní prcek ukazuje, jak být stále mlád

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Městský automobil Seat Ibiza, koncernový sourozenec VW Polo, Škody Fabia či Audi A1, se po několikanásobném omlazení předchozí generace dočkal v roce 2017 zbrusu nového pátého vydání. Šlo tehdy o prvního „prcka“ skupiny VW, jenž dostal modernější architekturu MQB A0. Dokonce i mateřské Polo ji obdrželo později a třeba taková Fabia si musí počkat až na novou generaci.

Byť se Seat v posledních letech soustředí hlavně na boom segmentu sportovně-užitkových vozů, na tradiční karosářské varianty nezanevřel. A novou generaci už Ibiza potřebovala jako sůl, vždyť produkce té předchozí odstartovala již roku 2008. S příjezdem nové generace jsme se museli rozloučit s praktičtější variantou kombi, Ibiza na trhu zůstala pouze coby pětidveřový hatchback. Pro zájemce o větší auto Seat chytře připravil malý městský crossover Arona, který má v dnešní době větší obchodní potenciál.

Vyzvedávám si auto k týdenní zápůjčce a sám sebe se ptám, jestli už to jsou od premiéry vážně dva roky? Ibiza vypadá i po té době skvěle a moderně, čemuž hodně pomáhá i fakt, že jsme sáhli po sportovněji zaměřené variantě FR.

Pořád dělá parádu

Snad v žádné konfiguraci Ibiza nezapře, že se vnějším vzhledem nechala inspirovat u svého většího sourozence – kompaktního modelu Leon. Rozložení masky a světlometů (v našem případě plně diodových za příplatek 15.000 Kč) je hodně podobné. Záď, rovněž vybavena diodovou technologií, mi zase více připomíná sesterské Polo.

Sportovněji orientovaná verze FR přináší především vzhledové úpravy. Můžete si všimnout například černě lakovaných detailů (včetně zrcátek, která jsou zavěšena až na panelu dveří) a odznáčků FR na karoserii. Testovaná konfigurace je opravdu líbivá, čemuž mimo jiné pomáhá výrazný červený lak, panoramatické střešní okno (za 20.500 Kč) a konečně osmnáctipalcová kola, která na autech této kategorie nebývají úplně zvykem. Finální výsledek je vážně, vážně moc hezký!

Ibiza měří na délku 4059 mm (o 2 mm méně než předchůdce, rozvor 2564 mm je však o zásadních 95 milimetrů delší). Polepšila si rovněž šířka, která vzrostla o 87 mm na současných 1780 mm. Výška se změnila jen nepatrně, s hodnotou 1444 mm je vůz o jeden milimetr nižší.

Nárůst rozměrů na důležitých místech se příjemně projevuje v prostornosti kabiny. Vpředu máte všude kolem sebe dostatek místa, a když si s výškou 176 cm najdu ideální pozici za volantem, trable nemám ani vzadu. Také kolega s výškou téměř 190 centimetrů se dozadu posadil, aniž by si stěžoval na nedostatek místa v oblasti kolen a hlavy. Nejvíc vám tak bude vadit snad jen horší nastupování a vystupování ve druhé řadě, otvor po otevření dveří tu není kdovíjak velký.

Prostor v kabině je tedy více než dobrý, naštěstí to ale není na úkor zavazadlového prostoru. Ten pojme 355 litrů, ještě o 25 l více než Škoda Fabia. Líbí se nám jeho pravidelné tvary a snadný přístup díky vysoko se otevírajícímu víku. Jen nakládací hrana by mohla být níže. Při sklopení zadních sedaček nevznikne ideálně rovná plocha, lze ji však vytvořit přikoupením dvojité podlahy, která přijde na 4900 Kč.

Často rád vzpomínám na dlouhodobě testovanou Atecu. Nevím, jestli je to dáno nostalgií a tím, že šlo o můj první dlouhodobák v barvách Auto.cz, ale to auto jsem měl moc rád. Interiér vozu sice neoplýval nejmodernějšími prvky dneška, a co do vzhledu vsázel spíše na jednoduchost a funkčnost, přesto mi takové řidičské prostředí maximálně vyhovovalo.

Pro současnou Ibizu platí to samé, i když je pravda, že i ona už více vsadila na šmrnc na úkor funkčnosti. Hovořím o osmipalcové obrazovce infotainmentu, které sice zůstávají dva otočné ovladače po stranách, zbylé plošky jsou ale dotykové a blízko u sebe, takže se na ně za jízdy netrefuje snadno. V ostatních aspektech ale malý seat zůstává věrný původní filosofii. Veškeré důležité prvky máte hned při ruce, nastavování teploty je odděleno na samostatném a přehledném panelu, tlačítko pro vypnutí stop-startu zase hned vedle voliče samočinné převodovky.

Zkrátka sednete, nastavíte sedačku (které jsou tady sportovní, tužší, ale hodně pohodlné) a vyrážíte na cestu. Vyjma infotainmentu si můžete pořídit i digitální přístrojový štít, který stojí 8900 Kč. Umí vícero zobrazení, mně se ale nejvíce líbilo to s tradičními kulatými budíky. Z praktického hlediska potěší velké kapsy ve dveřích, oku zase lahodí červené prošívání a na vybraných místech příjemnější měkčené plasty. Mám-li srovnat s nejnovější Audi A1, poslepu bych mezi těmito dvěma sourozenci nepoznal rozdíl, byť v cenovce je, a ne malý.