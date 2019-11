Šéf Bugatti promluvil o druhém modelu, obhájit jeho výrobu prý nebude snadné

Stephan Winkelmann, bývalý šéf Lamborghini a současný šéf značky Bugatti, prozradil v nedávném rozhovoru pro Bloomberg několik novinek ohledně druhého modelu automobilky, který by měl v nabídce doplnit úchvatný supersport Chiron. Cesta k jeho schválení však nebude snadná.

Značka by totiž vedle exkluzivního Chironu, jehož cena začíná zhruba na hranici 2.5 milionu euro, ráda viděla i dostupnější model, který by mohl cílit na podstatně širší paletu zákazníků. Novinka by měla nabídnout čtyřmístný interiér, karoserii ve tvaru crossoveru či grand toureru a především lákavou cenu, která by se měla pohybovat v rozmezí 500.000 až 1 milion euro.

„Průmysl se zásadně mění a my se musíme zabývat tím, jaké jsou možnosti pro další vývoj Bugatti jako značky do budoucnosti,“ dodal Winkelmann během rozhovoru v jeho berlínské kanceláři. Navíc měl i přiznat, že si velice dobře uvědomuje, jak náročné bude zajistit u mateřského VW finance na vývoj podobného stroje.

V současnosti sice značka „vydělává slušné peníze,“ naznačil Winkelmann, ovšem v minulosti tomu tak dlouho nebylo. Když Volkswagen v roce 1998 oživil upadající slávu značky Bugatti, musel do ní investovat ohromné peníze. Výsledkem se stala výstavní skříň technologií celého koncernu, v jejímž středu stál čtyřikrát přeplňovaný motor W16.

Ten Bugatti poprvé umístilo do modelu Veyron, který se stal na dlouhou dobu symbolem rychlosti, výkonu a preciznosti celého koncernu. Málokdo si však uvědomuje, že pro samotnou automobilku byl Veyron černou dírou na peníze. Podle Bloombergu se jednalo o jeden z nejvíce prodělečných modelů v historii automobilového průmyslu, na kterém Bugatti tratila s každým kusem miliony dolarů, jak dodává web Motor1 s odkazem na Business Insider.

V roce 2013 totiž měla vzniknout zpráva od analytické společnosti Bernstain Research, podle které tratila Bugatti na každém modelu zhruba 6.24 amerických dolarů. V přepočtu tedy něco okolo 144 milionů Kč. A i když se i podle autorů jednalo o hrubý odhad, který jsme neměli brát moc vážně, zástupci Bugatti v rozhovoru pro The Verge uvedli, že až s představením Chironu mají konečně výdělečný model.

A i když je značka Bugatti v současnosti zisková, nabízí se otázka, co bude dál. Podle Winkelmanna by teď měla značka obhájit svou existenci především na ekonomickém poli, nikoliv pouze vývojem nové a působivé techniky. Zřejmě i proto letos značka po překonání rychlosti 300 mil v hodině oznámila konec překonávání rychlostních rekordů a orientaci na nový směr vývoje. A tím by zřejmě měla být touha vypracovat se mezi přední luxusní značky světa.

Stále probíhající výroba Bugatti Chiron byla již od počátku omezena na pouhých 500 kusů, přičemž v současnosti zbývá zhruba posledních sto. Značka přitom vyrobí právě zhruba stovku unikátně naspecifikovaných modelů ročně. Pokud by se ale v nabídce objevil i dostupnější prémiový model, dá se prý očekávat, že by produkce mohla stoupnout až na 600 vozů ročně, dodává Winkelmann.