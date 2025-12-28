Šéf FBI vyměnil domácí chevrolet za BMW. Je prý levnější
Může být BMW X5 levnější než Chevrolet Suburban? Velmi snadno a velmi výrazně, pokud chcete jeho obrněnou verzi.
Bývá zvykem, že státní představitelné jezdí v autech vyrobených „doma“, respektive domácí automobilkou – samozřejmě pokud se v daném státě nějaká auta vyrábí nebo odtamtud pochází nějaká automobilka. V USA to dlouhodobě platí třeba i pro policii. Nyní však ředitel FBI Kash Patel bude sedlat BMW X5 místo ovyklého vládního Chevroletu Suburban.
Zdvihá to obočí jednak proto, že Trumpův kabinet hlásá, že by Amerika měla být na prvním místě, a jednak kvůli tomu, že BMW X5 je bráno jako luxusní auto, kdežto suburban nikoliv.
Mluvčí FBI Ben Williamson nákup několika X5 potvrdil s důvodem, že X5 je „méně nápadná“, o čemž by se dalo polemizovat. Druhým důvodem má být snaha ušetřit peníze, což opět na první pohled nedává velký smysl. Jenže jedna klíčová vlastnost situaci obrací – neprůstřelnost.
Jedním z požadavků na vůz pro šéfa FBI je ochrana proti útokům ručními zbraněmi. Zatímco X5 v neprůstřelné verzi Protection je vcelku standardně vyráběným autem, Chevrolet nic takového pro suburban či jiná velká SUV nenabízí. Auta by tedy ve výsledku byla výrazně dražší.
„Konkrétní rozhodnutí v tomto případě byla učiněna zčásti jako cesta k ušetření peněz daňových poplatníků tím, že se zvolí levnější možnosti,“ komentoval situaci mluvčí FBI. Nejmenovaný zdroj novin MS Now, které zprávu přinesly, uvedl, že obrněný suburban pro Patela by stál 480 tisíc dolarů (9,9 milionu korun), více než dvojnásobek ceny nové X5 Protection s balistickou ochranou VR6.
Kromě toho, BMW X5 je americký výrobek – montuje se ve Spartanburgu v Jižní Karolíně. Verze Protection je poháněna 4,4l osmiválcem o 530 koních a 750 Nm, což stačí obrněnému vozu – a tedy výrazně těžšímu proti standardní verzi – k zrychlení na stovku za 5,9 sekundy. Maximálka je omezená na 210 km/h.
Zdroj: MS Now | foto a video: BMW