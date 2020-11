Šéf Škody Schäfer: Prý nás čeká elektromobilní budoucnost. Nevyhnutelně

Thomas Schäfer nastoupil do funkce předsedy představenstva automobilky Škoda letos v srpnu, vystřídal Bernharda Maiera. Po 100 dnech poskytl rozhovor České televizi v pořadu Byznys ČT24.

Největší novinkou výrobce z Mladé Boleslavi bude očekávaná čtvrtá generace malé Fabie, která určitě v segmentu A řádně zamíchá kartami. Přijde v prvních měsících příštího roku, zůstane ale u spalovacích motorů, „elektrifikované“ verze by byly zatím příliš drahé. Elektrické SUV Enyaq se ve druhé polovině roku dočká další karosářské verze se splývající zádí, pro kterou se vžilo pojmenování „SUV-kupé“, i když bude mít stále dva páry bočních dveří.

Elektromobil Citigo skončil. Nástupce je ale v plánu. „Nikdy bychom nevěřili, že bude tak úspěšný. Je v podstatě vyprodaný.“ řekl Schäfer a zároveň popřel spekulace o jeho dotacích, hovořilo se o částce 220 tisíc korun za každý vůz. „Potřebujeme větší baterie pro Enyaq a hybridy, na Citigo zkrátka už nejsme schopni přijímat nové objednávky.“

Citigo ještě koupíte skladové, ale spíše s benzinovými motory, elektromobilů je k mání minimum. Takový vůz se ale hodí hlavně do města, čehož si je Schäfer vědom. „Určitě budeme potřebovat malé elektrické auto a bojujeme za něj, na takových plánech se pracuje. Možná za dva tři měsíce budeme vědět více, vývoj takového vozu nějaký čas trvá.“Volkswagen chystá nejmenší model rodiny ID, rozhodující bude samozřejmě cenovka. Půl milionu je pořád dost...

Snižování emisí je (bohužel) nevyhnutelné, ať se nám to líbí, nebo ne. Podle slov předsedy představenstva Škoda své letošní emisní cíle dokonce překoná. „Domnívám se, že v České republice se budou vyrábět vozy s oběma typy pohonů, tedy spalovacím i elektrickým v jednom závodě. Pro automobilku neexistuje jiná alternativa, než vše splnit, aby přežila tlak a požadavky nové zelené dohody Evropské unie. V krátko- i střednědobém horizontu nás čeká pouze elektromobilní budoucnost. Musíme kriticky revidovat předchozí plány, mysleli jsme, že na přizpůsobení dostaneme více času, alespoň víme, kam směřujeme. Rozhodneme o celém portfoliu, musíme zvážit, jaké modely potřebujeme.“ Škoda se snaží sama rozvíjet infrastrukturu, hlavně síť dobíjecích stanic. O jejím rozvoji jedná i s českou vládou a soukromými investory.

Automobilky bojují s celosvětovým poklesem odbytu. Okřídlený šíp má ale trable poněkud opačné... A nejen ty, že zákazníci poptávají plug-in hybridní Octavie a Superby. „Škoda Auto má v České republice nedostatečnou výrobní kapacitu. Kdyby byla o 120 tisíc větší, rádi a dobře bychom tyto vozy prodali. O tom, kde se budou vyrábět Kodiaq a Superb, se zřejmě rozhodne do konce listopadu,“ uvedl Schäfer. „Ne, ani v této nejisté době nepostavíme žádný nový závod,“ zdůraznil. „Potřebnou kapacitu je nutno najít v některých dosud plně nevyužitých továrnách v zahraničí, v Indii či Rusku. Možností je také využít některé sdílené závody v rámci koncernu Volkswagen.“

VW novou továrnu v Turecku nepostaví. Důvodem je propad poptávky

Zprávy o výstavbě nové továrny pro Superb a příští Passat tak můžeme brát jako spekulace. Největší klasické osobní auto mladoboleslavské značky se ale může z Kvasin mimo republiku odstěhovat, stejně jako velké SUV.

A co víc, přesuny produkce se mohou dotknout každého modelu Škody. „Bylo by mýtem i myslet, že vše zůstane stejné jako doposud,“ upozornil předseda představenstva. Počátkem září řekl odborový předák Škody Auto Jaroslav Povšík, že produkce modelu Superb se dle jeho informací přesune do Bratislavy, výroba SUV Kodiaq do Německa a Seat Ateca, který vzniká v Kvasinách, se odstěhuje „domů“ do Španělska. Podle Povšíkových slov šlo o „tažení proti Škodě“, alespoň tak je interpretovala agentura ČTK.

Hodlá být Škodovka opravdu konkurentem Dacie, přesune své modely mezi lacinější auta? „Je to velké nepochopení,“ řekl Schäfer. „Nejvyšší vedení Volkswagenu se domnívá, že mladoboleslavská automobilka má největší růstový potenciál v rámci skupiny VW. Byla jí svěřena odpovědnost za celý koncern v Rusku, severní Africe a Indii.“

Dále uvedl: „Byli jsme doposud velmi úspěšní, ale musíme vstupovat na nová odbytiště a zvyšovat výrobu. Pokračujme v tom, co umíme, ale zároveň hledejme nové příležitosti. Určitě nechceme dělat levná auta, jenom chceme zajistit, aby Kamiq, Karoq či třeba Fabia byly cenově dostupnější i pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy.“

