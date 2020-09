Silnice není závodní trať, připomíná soutěžní jezdec Vojtěch Štajf

Edukativní kampaň Ty to zvládneš, která se již od roku 2016 snaží zvyšovat bezpečnost na českých silnicích, je jednou z mnoha aktivit neziskové organizace Asociace Záchranný kruh, sdružující záchranářské subjekty a další instituce. Společně pak vytváří a realizuje projekty týkající se informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, včetně tématiky silničního provozu a zejména pak chování v kritických situacích na silnicích.

V minulosti se kampaň soustředila například na správné jednání po příjezdu k dopravní nehodě, nebo poukazovala ne nesprávné chování chodců na přechodech. V roce 2020 se však kampaň „Ty to zvládneš“ rozšířila o dovětek „Setkání s realitou“.

Pohled na reálné scénáře nabízejí tématiky zaměřená videa, která vycházejí každý měsíc na YouTube kanálu Záchranný kruh a webu realitatytozvladnes.cz. Součástí videí jsou přitom záběry z reálných zásahů záchranářů, ukázky příčin nehody pomocí 3D vizualizací a odborné komentáře členů Integrovaného záchranného systému.

Novou tváří tohoto projektu se nyní stává zkušený soutěžní jezdec Vojtěch Štajf, závodící za tým Racing 21, kterému není jedno, jak to na českých silnicích v posledních letech vypadá.

„S bezpečnostní kampaní Ty to zvládneš jsem se seznámil již před třemi roky při setkání s jejími tvůrci a hodně mě oslovila její profesionalita. Patřím totiž k lidem, kterým není jedno, co se děje na našich silnicích a nemělo by to být jedno nikomu z nás. Často mám pocit, že si lidé pletou běžnou silnici s rychlostní zkouškou," vysvětluje Štajf.

"Zapomínají však, že na silnici nejsou sami a úroveň bezpečnostní výbavy jejich vozů je mnohem nižší, než jakou používáme my v našich soutěžních vozech během rallye. Ohrožují tak nejen sami sebe, ale i nás ostatní včetně našich rodin. To je také důvod, proč se chci aktivně zapojit v roli ambasadora do této bezpečnostní kampaně.“

„Jsme samozřejmě velmi rádi, že naši kampaň Ty to zvládneš podporují lidé, kteří mají uznání veřejnosti tím, co ve svých činnostech dosáhli a stále dosahují. Vojtěch Štajf jako dlouholetý úspěšný soutěžní jezdec v rallye s mnoha zkušenostmi za volantem, ale současně také otec rodiny, dokáže dobře vnímat podstatu toho, co chceme naší kampaní všem řidičům sdělit. Jeho aktivní role ambasadora nás tedy moc těší,“ řekl Lukáš Hutta, výkonný manažér Asociace Záchranný kruh, která kampaň obsahově připravuje.