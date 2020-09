Škoda jako konkurence pro Dacii? Naši konkurenti jsou jiní, říká nový šéf automobilky Schäfer

Automobilka Škoda Auto má od letošního srpna nového předsedu představenstva, kterým se stal Thomas Schäfer, dosavadní generální ředitel jihoafrického zastoupení koncernu Volkswagen. Na tomto postu poměrně nečekaně nahradil dosavadního šéfa firmy Bernharda Maiera, což obzvlášť v odborech vyvolalo obavy, zda Maierův nástupce nezmění kurz dalšího směřování značky. Thomas Schäfer ale právě na setkání se škodováckými odbory něco takového vyloučil. Chce navázat na úspěchy svého předchůdce.

„Já práci svých předchůdců nezavrhnu. Mým cílem je pokračovat v úspěšném kurzu značky Škoda i v příštích letech. To jsem ostatně zdůraznil i při setkání s předsedou vlády. Je jasné, že se to někdy neobejde bez konfliktu, nebo hádek, ale vždy budu hájit náš cíl,“ citoval Schäfera týdeník Škodovácký odborář, který se věnuje dění uvnitř mladoboleslavské automobilky. Nový šéf Škody tato slova vyřkl na zasedání Podnikové rady.

Nový předseda představenstva automobilky tvrdí, že diskuze o dalším směřování značky Škoda byla vedena spíše emociálně. Podle jeho slov neexistuje žádný spor o pozici značky jako takové, nýbrž se vede kritická diskuze o rozložení nabídky a výroby vozů.

Nepřímo tak potvrdil zprávy, že by se výrobní portfolio českých továren Škody mohlo v následujících letech proměnit. Spekuluje se o přesunutí produkce Seatu Ateca do Španělska, případně o přesunutí produkce Škody Superb do Bratislavy. K tomu ale zároveň vystudovaný technolog výroby naznačil, že by bylo chybou plně nevyužít závod Kvasiny, který patří mezi nejmodernější, nejflexibilnější a nákladově nejlepší v rámci celého koncernu.

Konkurencí pro Dacii, jak podle odborů hrozilo, Škoda podle Schäfera být nechce. Konkurenty vidí z řad jiných výrobců. „Chceme vybudovat nový potenciál pro některé trhy a stát se atraktivnější pro další vrstvy zákazníků. Hyundai, Kia, Ford, Opel a Francouzi jsou naši klíčoví konkurenti, tam zaútočíme,“ řekl na zasedání Podnikové rady.

„Naše modely poskytují skvělý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou, pozitivně překvapují prostorem a snadným ovládáním,“ dodal Schäfer s tím, že Škoda nadále musí být dostupná pro většinovou klientelu.

Schäfer také vylučuje, že by Škoda pod jeho vedením měla ztratit svoji pozici v rámci koncernu. Ba naopak tvrdí, že chce Škodu silněji zastupovat ve Wolfsburgu, aby to bylo prospěšné jak pro českou automobilku, tak pro celý koncern. „V mnoha ohledech a technických řešeních můžeme být vzorem pro ostatní značky. Jsme úspěšní, máme skvělé nápady a občas i lepší auta než v mateřském koncernu, to pak vede i k závisti. Doufám, že se mi podaří zprostředkovat vztahy pro klidnou práci,“ doplňuje původem německý manažer.

Thomas Schäfer se funkce předsedy představenstva Škody Auto ujal s okamžitou platností na začátku srpna, předtím působil jako generální ředitel jihoafrického zastoupení koncernu Volkswagen. V minulosti pracoval také třeba u Daimleru. Na pozici nahradil Bernharda Maiera, který Škodě šéfoval od listopadu 2015, kdy k ní nastoupil v rámci tehdejší manažerské rošády vyvolané kauzou dieselgate. Zákulisní zprávy hovoří o tom, že Maier nebyl tolik nakloněn elektromobilitě jako šéf celého koncernu Herbert Diess, a proto musel vedení Škody opustit.