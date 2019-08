Jízdní dojmy se Škodou Kamiq: Scalu má i tam, kde byste ji nečekali

Jak ten čas neuvěřitelně letí. Přijde mi to jako včera, co jsme si se šéfem české Škodovky Lubošem Vlčkem povídali na premiéře Scaly o právě představené kompaktní novince v Tel Avivu. Jenže ono už od loňského prosince uběhlo pěkných pár měsíců! Vlček tehdy nechtěl o městském crossoveru ani slyšet, že prý má stále „plnou hlavu Scaly“. To jsme se nenápadně snažili vysondovat, jestli se sériový Vision X bude jmenovat Kosmiq, jak se původně spekulovalo. Neúspěšně.

A dnes, závěrem letních prázdnin, už o nejnovějším modelu mladoboleslavské automobilky víme více méně vše. Nejmenuje se Kosmiq, ale Kamiq, tedy stejně jako čínský sourozenec, avšak s odlišným designem i technikou. Žádným tajemstvím není ani to, že Kamiq se ve velkém „učil“ právě od Scaly. Shodná je platforma, motory, ale třeba i přístrojová deska... na to ostatně ještě přijde řeč. Známe také kompletní český ceník a víme, jak si Kamiq vede ve srovnání se soupeři. Segment malých SUV/crossoverů roste jako houby po dešti a konkurence je opravdu našlapaná. Skoro si říkáme, jestli tenhle model neměl na trh dorazit mnohem dříve. Takový Seat Arona je tu s námi už přes dva roky...

Pro úplné poznání Škody Kamiq už zbývalo jediné: zjistit, jak jezdí. A právě to bylo naším úkolem během dvou testovacích dnů v krásném prostředí Alsaska. Úzké uličky starého města (právě tady má být Kamiq jako doma) střídají táhlá stoupání a klesání napříč serpentinami uprostřed lesů. Lokaci jako kdyby Škodovka vystřihla z nějakého romantického filmu.

Máš oči jako Francouz

Kamiq má na délku 4241 milimetrů, šířka má hodnotu 1793 mm a výška 1531 mm. Rozvor 2651 mm je shodný se Scalou, na rozdíl od světlých výšek, které mají hodnoty 146 vs. 182 mm ve prospěch Kamiqu. Pokud si ale při konfiguraci svého auta vyberete vyspělejší podvozek s elektronicky řízenými tlumiči Sport Chassis Control, rázem jste o 10 mm blíže zemi.

Novinka se liší rovněž zkrácenou zadní částí, což se podepisuje na skromnějším zavazadelníku, do kterého se při standardním uspořádání vejde 400 litrů nákupu (Scala umí 467 l). Sklopením zadní lavice dostanete celkový objem 1395 litrů. Kufr se otevírá a zavírá elektronicky a nechybí funkce tip-to-close. Stejně jako u sesterského VW T-Cross je k dispozici sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, takže do auta naložíte až 2447 mm dlouhé předměty. Právě náš dlouhodobě testovaný T-Cross mi dělal společnost posledních 14 dní a byť má papírově větší kufr, pro jeden pár to bylo tak akorát. O to víc mě překvapilo, že do nové škodovky v pohodě naložíme příruční zavazadla a ještě zbývá místo na fotografovo vybavení. Jsou tu ale i jisté kompromisy ve variabilitě. Zadní sedadla nelze posouvat ani polohovat a jsou dělená v poměru 60:40. A stejně jako ve Scale chybí průvlak na lyže.

Model Škoda Kamiq Škoda Scala Škoda Karoq Délka (mm) 4.241 4.362 4.382 Šířka (mm) 1.793 1.793 1.841 Výška (mm) 1.531 1.471 1.603 Rozvor (mm) 2.651 2.649 2.638 Objem kufru (l) 400/1395 467/1410 521/1630

Od čísel se ale přesuňme k subjektivnímu hodnocení designu. Určitě stojí za povšimnutí, že Kamiq se nevzdal některých odvážných řešení Visionu X a přetavil je do sériové produkce. Řeč je kupříkladu o dvoudílných předních světlometech, jejichž vrchní úzké proužky dostávají propracované diody denního svícení. Mají připomínat svítící drahokamy a fungují zároveň jako dynamické blinkry. Ty Kamiq jako první Škodovka v historii dostává vpředu i vzadu, Scala umí postupné rozsvěcení blinkrů pouze vzadu. Upřímně musím říct, že naživo se mi Kamiq líbí o mnoho víc než na oficiálních fotografiích. Je mi ale jasné, že se tento odvážný „citroëní look“ nemusí líbit každému. Vzadu jsou světla tvarově inspirovaná Scalou a nechybí ani nové poznávací znamení – nápis Škoda namísto loga.

Díky přepracovaným částem podvozku (Kamiq má jiné tlumiče i pružiny) může mít vůz větší kola než Scala. V základu dostanete šestnáctipalcové disky, vrcholem jsou osmnáctky, což je případ i našeho červeného exempláře. Nabídka kol je vskutku rozmanitá a vybrat si musí každý. Nechybí extravagantní vzhledy, ale ani střízlivější a decentnější provedení.

Najděte tři rozdíly

Také jste v mládí tak milovali dva zdánlivě shodné obrázky vedle sebe, na kterých jste měli hledat tři drobné rozdíly? Otevřete si bok po boku interiér Scaly a Kamiqu a v této disciplíně rozhodně neuspějete. Kabiny obou aut jsou do puntíku shodné, což Škodovka omlouvá snížením nákladů a použitím hodnotnějších materiálů pro oba modely. Tomu nemáme důvod nevěřit. Interiér je moderní, elegantní a dostává plno měkčených materiálů. Na první dobrou působí rozhodně luxusněji než vnitřek T-Crossu. Ono aby ne, když se vezeme výbavou našlapanou verzí s virtuálními budíky a nejvyspělejším infotainmentem Amundsen.

Ten má úhlopříčku 9,2“ a jako jediný disponuje navigačním systémem. Kdo jej nepotřebuje, může sáhnout po základní verzi Swing s 6,5palcovou obrazovkou, případně multimediálním systému Bolero s osmipalcovým displejem. Co mě u Kamiqu hodně překvapilo je fakt, že nejvyspělejší infotainment zvládne připojení Apple CarPlay bez kabelu. Takhle z hlavy si nejsem vědom toho, že by toto už umožňovala některá z neprémiových značek. Samozřejmostí je rovněž indukční nabíjení telefonu a nejmodernější konektory USB-C, na které většina z nás stále ještě bude potřebovat redukci.

Dalším velkým plusem Kamiqu je prostornost uvnitř. Už u T-Crosse jsem byl překvapený, kolik místa v tak malém autě zůstává mezi mnou a spolujezdcem. Tady je to stejné, jenže Kamiq má ještě výhodu bohatého prostoru vzadu. I náš kolega s výškou 190 centimetrů se sem posadil s rezervou před koleny i nad hlavou, a to byl náš exemplář vybaven panoramatickým oknem. Celkový pocit prostornosti umocňuje i vzdušnost interiéru. Na své hlavní přednosti Škodovka ani v tomto modelu nezapomněla.

Sedačky jsou stejné jako ve Scale – pohodlné, tělo nijak neomezující a snadno si v ní najdete ideální řidičskou pozici. Ta je dost podobná té z kompaktního hatchbacku, výhody vyššího ukotvení sedačky jsou tu ale patrné na první posez. Máte kolem sebe lepší rozhled a tím i větší přehled o dění kolem auta.

Kamiq od svého „dárce“ dostává i řadu simply clever prvků. Nechybí gumové víčko nádržky pro kapalinu do ostřikovačů či škrabka ve víku palivové nádrže, která zároveň umožňuje změřit dezén pneumatiky. Součástí je i roletka panoramatického okna otevírající se odzadu. Zatímco děti vzadu si užívají sluneční paprsky, řidič zůstává ve stínu.

Známý motor, technika menších

Kamiq je posazen na modulární koncernové platformě MQB A0, své základy tedy sdílí nejen se Scalou, ale i Audi A1, Seatem Ibiza či Volkswagenem Polo. Stačí architektura „prcků“ pro taková auta? Škodovka to vysvětlovala už před časem: platformu prý nemáme vnímat jako něčím omezený základ, ale soubor stavebních modulů, které lze různě kombinovat a vytvořit z nich fungující a odladěný celek. Stejně jako u výše popsaných modelů to ale má svá omezení. Kamiq má vždy pohon předních kol, mechanickou parkovací brzdu a vlečnou zadní nápravu.

Testovali jsme verzi 1.0 TSI/85 kW, tedy výkonnější variantu litrového tříválce, který už dobře známe z jiných modelů. V našem autě se pároval se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a upřímně... nebýt vyššího posezu, nepoznáte rozdíl se Scalou. V dobrém slova smyslu.

Také tady nás od začátku překvapuje kultivovanost pohonné jednotky a celkové odhlučnění. Motor v nízkých otáčkách nevibruje ani neduní a s plynovým pedálem u podlahy postupuje otáčkoměrem nahoru, načež až v nejvyšších patrech se projevuje pověstné tříválcové ševelení. V klasickém režimu řadí při normální jízdě automat brzy a příliš vás k červenému pásmu nechce pouštět, hranici se alespoň z části posouvá při volbě sportovního režimu, případně můžete řadit pádly pod volantem. Ani tady to ale převodovka nenechá celé úplně na vás.

Při ustálené rychlosti 90 km/h točí motor zhruba dva tisíce otáček, dálniční stotřicítka na nejvyšší rychlostní stupeň přináší zhruba 2800 otáček za minutu. Ani v táhlých stoupáních se litrový tříválec nenechává zahanbit. Jeho schopnosti sice mají své hranice, ale když na to šlápnete, brzdou provozu rozhodně nebudete. To už vám spíš budou vadit prodlevy pohonného ústrojí při sešlápnutí plynového pedálu, tedy jeden z negativních dopadů boje s emisními normami.

Připomeňme, že auto je posazené na vyspělejším adaptivním podvozku. Není to však známe řešení DCC, které by se přizpůsobovalo okamžitým podmínkám. Tady k přepínání mezi režimy slouží elektromagnetický ventil, který mění průřez, jakým kapalina v tlumiči protéká, čímž reguluje jeho tuhost. Kamiq s tímto řešením má být celkově tvrdší, čemuž po pár kilometrech dáváme za pravdu. Neznamená to, že by byl crossover prkenný či nekomfortní, jen velmi dobře víte, co se pod sedmnáctipalcovými koly zrovna děje. A při přepnutí do sportovního režimu to platí dvojnásob.

Přichází série utáhlých zatáček a právě tady na nás čeká největší překvapení. Kamiq si totiž v zatáčkách počíná stejně jako Scala. Zatáčkami proplouvá jedna radost, bez projevů nedotáčivosti či náklonů karoserie. Pokud nepojedete pilu na hraně, nemůžete mít k jízdnímu projevu Kamiqu mnoho výhrad. Vhodně je naladěný i posilovač řízení. Nedává sice zpětnou vazbu, ale příjemně se s ním pracuje v klidném tempu, jakož i při ostřejší jízdě.

Spotřeba nad sedmi litry nás nechává chladnými. Je zkreslena dálničním úsekem a několika stoupavými serpentinami, které jsme si užívali pod plným plynem. Už z jiných aut dobře víme, že tohle TSI dokáže jezdit podstatně úsporněji, minimálně o nějaký litr a půl níže.

Škoda Kamiq: Technická data dostupných motorů a české ceny Motor 1.0 TSI 1.0 TSI Zdvihový objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 70/5000-5500 85/5000-5500 Točivý moment [N.m/min] 175/2000-3500 200/2000-3500 Převodovka 5M 6M (7A) Max. rychlost [km/h] 181 194 (193) Zrychlení 0-100 km/h [s] 11,1 9,9 (10,0) Komb. spotřeba NEDC [l/100 km] 5,3 5,1 (5,0) Komb. spotřeba WLTP [l/100 km] 5,1-6,3 5,3-6,6 (5,5-6,8) Provozní hmotnost [kg] 1214-1373 1231-1390 (1251-1409) Užitečné zatížení [kg] 421-565 431-557 (421-558) Dovolené zatížení střechy [kg] 75 75 Nebrzděný/brzděný přívěs [kg] 600/1150 610/1200 Cena Ambition [Kč] 379.900 404.900(444.900) Cena Style [Kč] 437.900 462.900(502.900) Motor 1.5 TSI 1,6 TDI Zdvihový objem [cm3] 1498 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 110/5000-6000 85/3250-4000 Točivý moment [N.m/min] 250/1500-3500 250/1500-3250 Převodovka 6M (7A) 6M (7A) Max. rychlost [km/h] 213 (212) 193 (192) Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,3 (8,4) 10,2 (10,4) Komb. spotřeba NEDC [l/100 km] zatím neuvedena 4,2 (4,3) Komb. spotřeba WLTP [l/100 km] zatím neuvedena 4,8-5,5 (5,0-5,8) Provozní hmotnost [kg] 1265-1424 (1277-1436) 1336-1495 (1364-1510) Užitečné zatížení [kg] 428-542 (428-541) 414-560 (417-552) Dovolené zatížení střechy [kg] 75 75 Nebrzděný/brzděný přívěs [kg] 630/1250 680/1250 Cena Ambition [Kč] 439.900 (479.900) 444.900 (484.900) Cena Style [Kč] 497.900 (537.900) 502.900 (542.900)

Závěr

Kamiq nás během úvodní várky kilometrů mile překvapil. Je to prostorné, praktické a moderními prvky napěchované auto, které má navíc jízdní vlastnosti na úrovní „dárcovského“ hatchbacku. Na rozdíl od konkurence možná nepřichází s ničím inovativním, revolučním, exkluzivním, na druhou stranu ale bez fanfár plní úlohu, pro kterou je utvořen. Extravagantní vzhled přídě už je čistě otázkou vkusu, jistojistě ale Kamiqa před finálním verdiktem zkuste naživo. Je to opravdu hodně jiné.

Když nad tím tak přemýšlím, nenapadá mě mnoho důvodů, proč bych Kamiqu nedal přednost před Scalou. Argumentem pro výběr hatchbacku často bývá horší jízdní projev crossoveru, ten ale Kamiq, minimálně s lepším příplatkovým podvozkem, zvládá na jedničku. A pádným argumentem nebudou ani rozevírající se nůžky cen. Když proti sobě postavíte shodné verze těchto dvou modelů, rozdíly jsou zpravidla v řádech jednotek tisíc korun. A to se Kamiq chlubí bohatší základní výbavou. Upřímně věřím, že tohle auto budeme na českých silnicích potkávat hodně často.