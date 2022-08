Škoda Karoq 2.0 TDI DSG 4x4 – Ideál za hodně stříbrňáků

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Poprvé jsme se faceliftovanými karoqy svezli v dubnu letošního roku. A už tehdy se mladoboleslavská automobilka pochlubila několika zajímavými čísly. Věděli jste například, že podíl SUV na celkových prodejích Škody dnes představuje zhruba polovinu? Karoq je tak jedním ze stěžejních modelů značky. Jen jeho samotného se od premiéry v roce 2017 prodalo přes půl milionu kusů a dnes jej lze koupit v šedesáti zemích světa. Solidní bilance.

Před pár dny jsme přinesli i první test z českého prostředí. V něm jsem zkoušel provedení 1.5 TSI s DSG, pochvaloval si drobné inovace, škodovácké vychytávky i solidní komfort. A také jsem věnoval pozornost ceně, která se ve vyšším výbavovém stupni Style Exclusive přehoupla přes milion korun. To platí i pro dnešní kousek, ten má ale pod kapotou naftový dvoulitr, automat a hlavně pohon všech kol. A i když se to v dnešním světě nenosí, turbodiesel mi v autě takového střihu pořád přijde jako rozumná volba.

Oranžová sekne!

Oranžové lakování Phoenix (v tomto případě +24.000 Kč) se stává poznávacím znamením většiny moderních škodovek. Sluší i karoqu, který je proti dříve testovanému bílému kousku rozhodně šmrncovnější. Už tak nadšen nejsem z aerodynamických krytů obouvaných osmnáctek. Karoq toto plastové řešení dostává u valné většiny kol a vypadá to... no, jako poklice na liťáku. Výhodou ale je, že takové řešení pomáhá snížit aerodynamický odpor a tím i emise a spotřebu. Benefit číslo dva - plasty lze vcelku snadno sundat a pod nimi je schované hezké lité kolo.

Právě aerodynamické úpravy byly v rámci faceliftu stěžejním tématem. Drobnými zásahy do karoserie se inženýrům povedlo snížit hodnotu součinitele odporu vzduchu na C x 0,30, tedy o více než devět procent. Kromě zmíněných krytů kol můžeme započítat aktivní lamely ve spodním otvoru nárazníku, prodloužený střešní spoiler s finlety po stranách či kryty podvozku a palivové nádrže.

Škoda Karoq 2.0 TDI DSG 4x4

Dřívější výbavový základ s označením Active už v nabídce nehledejte. Škodovka rezignovala na atraktivní „cenu od“, neboť vstupní výbavu u nás stejně objednalo jen minimum zákazníků. Začíná se tedy na provedení Ambition doprovázeném verzemi Style a Sportline. Dvě nejvyšší výbavy lze vyšperkovat ještě příplatkovým balíkem Exclusive. Standardní Style nabízí sedmnáctipalcová kola z lehkých slitin, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná přední sedadla a volant či ostřikovače předních světlometů. Testovanému Style Exclusive nechybí Matrix LED světlomety, Travel Assist s adaptivním tempomatem, parkovací senzory vpředu i vzadu, zadní parkovací kamera, digitální budíky s 10“ obrazovkou či adaptivní podvozek DCC.

Rozdíl v ceně mezi Style a Style Exclusive činí 110.000 Kč. Škodovka říká, že do dražšího balíčku zařadila zákazníky nejžádanější položky a vy je tímto způsobem můžete pořídit výhodněji, než kdybyste je při konfiguraci zaškrtávali jednotlivě. To je pravda, na druhou stranu se ale jistě najdou tací, kteří by si rádi připlatili jen za pár konkrétních prvků. To samozřejmě stále jde, neplatí to však pro všechny položky.

Vše při starém

Zatímco zvenčí poznáte omlazený karoq poměrně snadno – třeba díky výraznější masce, přepracovaným nárazníkům či jiné světelné technice vpředu i vzadu, kabina se výrazně neměnila. Obrazovka je tak stále zakomponována do přístrojové desky a nevyčnívá do zorného pole. Systém jako takový už dobře známe z jiných škodovek. Zejména po startu mu ale zůstává nedostatek v podobě pomalého startu. Než se systém „rozkouká“, stihnete vyjet z garážového stání a ještě za sebou zavřít vrata.

Naštěstí se tu pořád neovládá vše skrz obrazovku, důležitou úlohu zastávají klasická tlačítka a otočné ovladače. Tak třeba klimatizace má přehledný samostatný panel, skrz který lze po pár kilometrech nastavovat teplotu i poslepu. Analogové budíky v našem exempláři nahrazuje 10“ digitální přístrojový štít. Klasické ukazatele najdeme v úvodních výbavách, i tady je ale v příštích měsících nahradí menší osmipalcový displej.

Tlačítka doprovázená stříbrnými válečky zůstávají i na volantu. To rovněž chválím. Na rozdíl od dotykových ploch tu totiž nehrozí, že některou z funkcí aktivujete omylem. Volant je dvouramenný a jeho užší věnec padne moc hezky do ruky. Použité materiály jsou příjemné na dotek, vše hezky lícuje. Celkově ale pracoviště řidiče o emocích moc není a své roky maskuje hůře. Nevypadá vyloženě zastarale, oživit jej nějakou linkou či líbivým dekorem by ale určitě stálo za úvahu.

Škoda Karoq 2.0 TDI DSG 4x4

Velmi dobře je na tom karoq i po stránce prostornosti. Vpředu vás nijak neomezuje skromný středový tunel, vzadu mám zase s výškou 178 cm dostatek místa před koleny i nad hlavou. Nijak mi tady nevadí ani příplatkové panoramatické střešní okno. Určitě bych si ale připlatil za sedačky VarioFlex. Stojí dvacet tisíc, což mi za kouzlení s prostorem vzadu přijde adekvátní. Lze je složit až k předním opěradlům, případně zcela vyjmout. Standardně má kufr objem 521 litrů, po sklopení zadních sedaček vzroste na 1630 l s drobným schodem. Jinak ale zavazadelník potěší háčky, praktickými přihrádkami a pravidelnými tvary.