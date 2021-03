Škoda letos slaví významné jubileum, 30 let od vstupu do koncernu Volkswagen

Osmadvacátého března tohoto roku uplyne přesně 30 let od chvíle, kdy byla podepsána smlouva předznamenávající spojení společnosti „Škoda, automobilová akciová společnost“ s koncernem Volkswagen.

Zájem koncernu Volkswagen o automobilku Škoda údajně sahal až do sedmdesátých let minulého století, vážnější se však stal až v druhé polovině osmdesátých let, kdy se v Československu pomalu rozbíhala výroba nového modelu Favorit. Koncern VW totiž nabízel licenci na motory řady EA 111, zahraniční brzdové obložení i další komponenty.

Tehdy ještě k uzavření spolupráce nedošlo, údajně především z ekonomických důvodů, koncern Volkswagen však stihl v roce 1987 testovat jeden z prototypů Škody Favorit s vestavěnými koncernovými motory řady EA 827 a EA 111, který měl na koncern udělat pozitivní dojem. A právě to mohlo hrát v blízké budoucnosti významnou roli.

Po sametové revoluci v roce 1989 bylo jasné, že lokálně populární značka to nebude mít na otevřeném trhu zrovna lehké. Roční kapacita se totiž pohybovala okolo 200.000 vozů zastaralé konstrukce s motorem vzadu a jedinými moderními modely s moderní koncepcí byly hatchback Favorit a kombík Forman. K úspěchu na světovém trhu by to ale nejspíš nestačilo, Škoda zkrátka potřebovala silného partnera.

Východiskem z nesnadné situace se měla stát privatizace státem vlastněného podniku, který měl v rukávech několik trumfů. Díky modelům Favorit a Forman mohla Škoda nabídnout konkurenceschopný produkt, ve společnosti byla kvalifikovaná, kreativní i motivovaná pracovní síla a navíc značce nechyběla ani tradice výroby dopravních prostředků vlastní konstrukce.

Česká vláda v čele s Petrem Pithartem původně zvažovala spolupráci s 24 automobilkami ze západní Evropy i ze zámoří, v létě 1990 jich ale nakonec oslovila pouze osm. Pouze čtyři z nich předložily nabídku a do užšího výběru se nakonec v srpnu 1990 dostaly pouze dvě: aliance Renault – Volvo a koncern Volkswagen Group.

Ve dnech 9. a 10. prosince 1990 probíhají jednání vlády, na jejichž základě byla 21. prosince 1990 podepsána smlouva o spolupráci s předkladatelem vítězného návrhu – koncernem Volkswagen. Ve prospěch nabídky Volkswagen Group měl kromě velkorysého investičního plánu hovořit i souhlas s přáním české strany rozvíjet tradiční značku Škoda s vlastním vývojem a pokračovat ve výrobě modernizované řady Favorit a Forman.

Po prosincovém podpisu smlouvy následovala náročná a detailní jednání expertních týmů, vedení Volkswagen Group a domácích představitelů, především místopředsedy české vlády Františka Vlasáka a ministra průmyslu Jana Vrby. Jako neformální zprostředkovatel pak vystopoval Hanuš Holzer, pozdější československý konzul v Basileji.

Dne 28. března 1991 pak ministr průmyslu české vlády Jan Vrba a předseda představenstva koncernu Volkswagen Carl Horst Hahn uzavřeli hlavní smlouvu o vytvoření společného podniku na výrobu automobilů Škoda. Po splnění příslušných bodů smlouvy získal 16. dubna koncern Volkswagen Group za vklad 620 milionů marek celkem 31 % akcií mladoboleslavské automobilky. Během následujících let pak koncern svůj podíl navyšoval a 30. května 2020 dosáhl 100% vlastnictví.

Od Favoritu k deseti modelům

V první fázi pokračovala automobilka Škoda, nově částečně vlastněná koncernem Volkswagen, ve výrobě modelů Favorit a Forman, které posléze doplnila ještě lehká užitkové verze pick-up. V roce 1994 byl představen nástupce Favoritu, model Felicia, který poprvé nabízel komponenty koncernu Volkswagen. Nabídka byla obohacena například o ABS, airbagy, posilovač řízení, klimatizaci nebo koncernové motory 1.6 MPi a 1.9 D.

Prvním modelem kompletně vyvinutým na koncernové podvozkové platformě A4 se stala Škoda Octavia, představená v roce 1996. Nový liftback se začal vyrábět v jedné z nejmodernějších automobilových továren v Evropě, rychle se vypracoval na pozici bestselleru značky a od minulého roku je dostupný již ve čtvrté generaci.

V roce 1999 byla představena první generace modelu Fabia, nástupce modelu Felicia, který se v průběhu jara tohoto roku také dočká již čtvrté generace. V roce 2001 se v nabídce opět objevilo jméno Superb, které v ní vydrželo dodnes, následně představené modely Yeti nebo Roomster však skončily po jedné generaci. Další velký zlom pak nastal v roce 2016, kdy automobilka Škoda zahájila svou velkou SUV ofenzívu představením modelu Kodiaq .

Dnes má Škoda ve své nabídce 10 modelových řad automobilů, z 600 zaměstnanců vývojového oddělení je dnes tým 2 000 vysoce kvalifikovaných specialistů, namísto 17.000 lidí v roce 1991 dnes celosvětově zaměstnává 42.000 lidí a její roční produkce vzrostla z 172.000 vozů v roce 1991 na téměř šestinásobek. Ostatně od roku 2014 se roční produkce pravidelně pohybuje nad hranicí jednoho milionu vozů a v roce 2020 automobilka již sedmý rok v řadě dodala více než 1 milion vozů zákazníkům po celém světě.

K původně třem domácím závodům také postupně přibývaly továrny v zahraničí, konkrétně v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, kde Škoda produkuje většinou prostřednictvím koncernových partnerství. Ve spolupráci s lokálním partnerem však běží výroba například i na Ukrajině.

V rámci koncernového svazku společnost Škoda Auto samostatně vyvíjí a vyrábí kromě automobilů také komponenty a montážní celky, jako motory či převodovky. Kromě toho také nese zodpovědnost za aktivity celého koncernu Volkswagen na indickém subkontinentu (projekt India 2.0), v Rusku a od 1. ledna tohoto roku také na severu Afriky.

V rámci nového programu pro budoucnost Next Level Škoda se pak automobilka zaměří na rozšíření modelového portfolia směrem k dostupným vozům, vstup na nové trhy a další růst ve velkoobjemovém segmentu.