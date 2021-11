Škoda Octavia WRC a její příběh: Robustní a spolehlivý speciál, který však nikdy nevyhrál

Mladoboleslavská automobilka je už desítky let spjatá se světem motorsportu, však letos její divize Motorsport slaví 120 let účasti v motoristických disciplínách. Od devadesátých let je značka Škoda spojena hlavně se světem rallye. Konkrétně přelom tisíciletí patřil Škodě Octavia WRC. Znáte její historii?

V době jejího vzniku byla automobilka Škoda pravidelným účastníkem světových rallye, přesto se vývojem Octavie WRC značka dostala na neznámou půdu. Prostřednictvím Octavie WRC měla Škoda vůbec poprvé ve své historii nabídnout rallye speciál s pohonem všech kol, který navíc měl závodit v té nejvyšší kategorii.

Zcela nová koncepce

V devadesátých letech byla sice Škoda na rallye scéně aktivní, nejprve úspěšným Favoritem a následně rovněž úspěšnou Felicií Kit Car, to byly ale dvoukolky, soutěžící v nižších kategoriích. Tentokrát se však Škoda měla postavit proti těm nejlepším.

Vznik Octavie WRC přitom umožnila nová pravidla pro světovou rallye scénu. V roce 1997 totiž vznikla nová kategorie WRC - world rallye car. Ta usnadnila vznik závodního speciálu s pohonem všech kol, oproti dosavadní skupině A totiž u vozů nové homologace nebyla nutná výroba omezené série civilních sportovních verzí. Nově stačilo, když vozidlo vycházelo ze sériově vyráběného typu. A to Octavia WRC splňovala, už první novodobá generace silniční Octavie nabídla pohon všech kol. Navíc dosavadní Formule 2 (v níž závodila Felicia Kit Car a následná Octavia Kit Car) končila, v roce 1997 už v rámci mistrovství světa oddělený šampionát F2 neexistoval, vypsán byl jen v rámci kontinentálního šampionátu.

Speciál s pohonem všech kol byl každopádně pro mladoboleslavský závodní tým velkou neznámou. Předchozí zkušenosti z vývoje Octavie Kit Car s pohonem předních kol mohly být využit jen zčásti. Konstruktéři ladili technologie, s nimiž se dosud nesetkali, jednoduché nářadí nahradily notebooky s přísně střeženým softwarem, logistika celého procesu neměla s předchozími lety nic společného. Navíc na všechno dohlíželi přísní účetní. Pro konstruktéry bylo současně velkým požehnáním, že mohli sáhnout do koncernových řešení a bohatých zásob koncernových komponentů.

Silný dvoulitr

Pod kapotu nového soutěžního speciálu si nakonec našel cestu přeplňovaný benzinový dvoulitr, který ze sebe vydoloval výkon 221 kW při 3.250 otáčkách. Točivý moment činil 500 N.m, později dokonce 600 N.m. Dosavadní Octavia Kit Car mimochodem dosahovala výkonu 194 kW. Silný dvoulitr spolupracoval s šestistupňovou sekvenční skříní a pohonem všech kol.

Pohotovostní hmotnost vozu činila 1.230 kg, což byl ostatně pravidly stanovený minimální limit. Kombinace silného motoru a pohonu všech kol znamenala, že tehdy šlo o nejdynamičtější speciál v celé historii sportovních aktivit automobilky Škoda.

Testování vozu začalo v průběhu sezony 1998 tak, aby Octavia WRC byla připravena na sezonu nadcházející. Komponenty přitom byly zkoušeny i přímo v rallye soutěžích.

Volba tovární jedničky za volant nového vozu padla na zkušeného německého pilota Armina Schwarze, který byl ve své době považovaný za nejlepšího testovacího jezdce na tehdejší rallye scéně. Právě jeho zkušenosti a cit pro jemné dolaďování se měly hodit při postupném ladění vozu. Druhým nasazovaným jezdcem měl být vždy jeden z osvědčených českých pilotů, Pavel Sibera a Emil Triner se střídali podle typu povrchu té které soutěže.

Tragický start

Poprvé se na start Škoda Octavia WRC postavila na slavné Rallye Monte Carlo v roce 1999. První podnik ale skončil fraškou. Dvě tovární auta nedokázala dojet ani na start úvodní etapy. Na cestě je zastavily technické problémy, dokazující, že vývoj takového speciálu byl v mladé Boleslavi teprve v plenkách.

Bohužel neúspěšný debut tak nějak předznamenal další účast Octavie WRC v soutěžích. Nejlepší výsledek v prvním ročníku se dostavil až v poslední soutěži sezony. Belgickému jezdci Bruno Thirymu se tehdy málem podařilo proniknout na stupně vítězů, nakonec ale z toho bylo celkově čtvrté místo.

V následujícím roce se takový výsledek zopakovat nepovedlo. Armin Schwarz byl nejlépe pátý v Rallye Akropolis, na Katalánské rallye pak dokázal vyhrát první erzetu. A to v náročných podmínkách, kvůli vydatným dešťům byla trať zaplavena vodou i blátem.

Stejný soutěžák však zvládnul konečně dobýt pódium na Rallye Safari v roce 2001, kdy zároveň zvítězil v jednom rychlostním testu. Na Monte Carlu byl pak čtvrtý, ve Velké Británii pátý. Právě páté místo zopakoval také Fin Toni Gardemeister, v roce 2002 v Argentině a o rok později na Novém Zélandu. Mimochodem rok 2002 byl vůbec první sezonou, kdy se Škoda účastnila kompletního světového seriálu čítajícího 14 závodů.

Právě Schwarz a Gardemeister patří mezi legendární jezdce, kteří se posadili za volant Octavie WRC. Zmínit musíme také Didiera Auriola nebo Stiga Blomqvista. Z českých pilotů pak vedle zmíněných Trinera a Sibery musíme připomenout také Romana Krestu a Jana Kopeckého.

Větších úspěchů Octavia WRC nedosáhla i proto, že už ve své době patřila mezi větší soutěžní speciály na startovní listině. Kompaktní liftback byl zkrátka méně obratný na úzkých tratích než konkurence. Jenže v době jeho vývoje Škoda neměla k dispozici adekvátní alternativu, která by splnila tehdy nutný limit minimální délky čtyř metrů. Ostatně nastoupivší Fabia WRC toho dosáhla jen prostřednictvím speciálního nárazníku pro sériovou Fabii RS.

Mezi jezdci oblíbená

I přesto, že Škoda Octavia WRC nikdy nedosáhla výraznějších úspěchů, má dnes nezastupitelné místo v historii mladoboleslavské závodní divize. Navíc mnozí jezdci na ni vzpomínají v dobrém.

„Octavia WRC byla vlastně mnohem lepší, než si hodně lidí myslelo. Samozřejmě, že kvůli své velikosti nebyla nejrychlejší, ale zato byla stabilní, silná a spolehlivá. S takovým vozem máte vždycky slušnou šanci dokončit rallye a to je základ pro cenné body,“ prohlásil o ní kdysi slavný Didier Auriol, mistr světa z roku 1994.

Podobně mluvil i Toni Gardemeister, který ji považuje dodnes za své oblíbené auto: „Octavia je opravdu velké auto. Na druhou stranu, tohle by ale byla vážně jediná věc, kterou bych změnil. Velikost je problém jenom na RZ, které jsou úzké a technicky náročné, ale přesto jsem našel hodně tratí, kde jsem na to mohl pořádně šlápnout. A to jsou potom chvíle, kdy jsem šťastný, že můžu sedět za volantem právě takového stabilního auta!“

Ostatně spolehlivost hrála roli i při největších úspěších, které byly spjaty s náročnými podmínkami. To ostatně platí i pro to třetí místo na Safari Rallye v roce 2001. „Chtěli jsme světu ukázat, jakou odolnost a spolehlivost Octavia WRC nabízí. Safari Rally pro to byla perfektní. V Keni nepotřebujete nutně mít nejrychlejší auto, ale rozhodně musí patřit k nejsilnějším. Když v Keni jedete rychleji, než chcete, je velká šance, že rozbijete auto. Přesně to se také mnoha týmům stalo. To byla součást našeho plánu. I když už jsme pak nevyhrávali jednotlivé zkoušky, povedlo se nám nastavit pro nás výhodné tempo,“ vzpomínal později Armin Schwarz.

„Vždy to bylo trochu přetáčivé auto, ale nebylo záludné. Ničím člověka netrápilo, bylo jednoduché a příjemné na ovládání. Celkové nastavení, od podvozku, přes karoserii až po řízení, bylo skvělé. Octavia WRC se prostě řídila fantasticky. Svou sílu navíc ukazovala hlavně v těžkých podmínkách a za to jsem ji měl vždycky rád,“ doplnil Schwarz o charakteru vozu.

Přesto v koncepci Škody Octavia WRC převažovala spíše negativa. A tak ji v průběhu sezony 2003 na závodní scéně postupně nahradila Škoda Fabia WRC, soutěžní speciál postavený už na bázi o segment menšího hatchbacku segmentu B. To je ale zase jiný příběh, který si připomeneme třeba někdy jindy.