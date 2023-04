Škoda poprvé poodhaluje nový Superb a Kodiaq. Premiéru stihnou letos, vyhlíží zásadní změny

V rámci včerejší akce Let's Explore, kde Škoda představila sochy elektromobilů příští roky, ukázala prvně také siluety nových generací Kodiaqu a Superbu. Ne náhodou, vždyť premiéra obou aut je naplánována na podzim tohoto roku a mladoboleslavští si od debutů slibují jedny z největších událostí letošního roku.

Informací zatím Škodovka prozradila jen minimum, naznačila však alespoň chystané změny. Víme například, že Superb se navzdory různorodým dřívějším spekulacím dočká obou karosářských variant. Dorazí tedy coby tradiční liftback i praktický kombík.

Pokud už máte premiéry nových aut automaticky spojeny s čistě elektrickým pohonem, neplašte se. Škoda v tomto případě zůstává věrna spalovacím motorům, Superb i Kodiaq nabídnou čtyřválce na benzin i naftu. „Oba modely budou nabízeny také v plug-in hybridní a mild hybridní variantě,“ uvedl na akci předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Pohon do zásuvky dostane Kodiaq vůbec poprvé.

Důležitou novinkou v případě Superbu je zase fakt, že jeho výroba se přesune do závodu koncernu Volkswagen v Bratislavě. U Kodiaqu se nic nemění, jeho produkci obstará i nadále škodovácká továrna v Kvasinách, kde se až sedmimístné SUV vyrábí od svého počátku. Kromě vylepšeného exteriéru se prý můžeme těšit na „nové prvky výbavy, vylepšené technologie a zcela přepracovaný interiér“.

Současný Superb se světu představil v únoru 2015, modernizace přišla o čtyři roky později. Připomeňme, že Superb iV se stal prvním plug-in hybridem v historii značky. Jen třetí generace se za dobu její existence prodalo přes 777.000 kusů!

Obdobný úspěch zaznamenal od roku 2016 také Kodiaq, první moderní SUV v nabídce mladoboleslavské značky. To za sedm let existence hlásí 740.000 prodaných vozů a vrcholem modelové řady se stala okořeněná varianta RS, která v rámci faceliftu (roku 2021) přezbrojila z naftového motoru na benziňák. Co nás čeká v generaci nové? Na to si musíme ještě chvilku počkat.