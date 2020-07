Škoda Scala 1.0 G-Tec – Netlačená stlačená alternativa

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Je tomu už něco přes rok a půl, co se nám nová Škoda Scala oficiálně představila v izraelském Tel Avivu. Za tu dobu se stihla solidně etablovat a na českých cestách ji lze potkat často, i když pravda… asi ne tak často, jako předchozího Rapida. V loňském roce hlásila Scala 6895 registrovaných kusů, zatímco Rapid 8858 ks. A to byl prosím pěkně poslední rok jeho produkce. Navzdory turbulentnímu úvodu roku má Scala za první půlrok na svém kontě 3906 kusů, tudíž by si oproti loňsku měla polepšit.

Na kompletní motorovou paletu si přitom musela počkat do loňského roku. Ne že by snad nabídka nebyla dostatečně pestrá – motory 1.0 TSI, 1.5 TSI a konečně 1.6 TDI jsou v nabídce prakticky od začátku a nějakou formu elektrifikace jsme vzhledem k možnostem malé platformy MQB A0 ani neočekávali. „Zelenou“ alternativu tak představuje ta prakticky nikterak neprotlačovaná – na stlačený zemní plyn. Škodovka ji označuje štítkem G-Tec a klíčová je pro ni emise 96 gramů CO 2 na kilometr. Pro koncového zákazníka by to zase měl být provoz za hubičku. Jaká je realita dnešních dní?

Opravdu zelená

Nebýt malé nálepky za zadním oknem, ani byste o alternativním pohonu v útrobách nevěděli. Scala G-Tec se pojí výhradně s výbavovým stupněm Style a stojí 482.900 Kč. Ve srovnání s nejbližším benziňákem (1.0 TSI 70 kW) je tedy o rovných 30.000 Kč dražší.

Naše Scala v „tradiční“ barvě Rallye Green (+14.400 Kč) na příplatkových aerodynamických kolech Propus (+4000 Kč) se nijak neodlišuje od plejády těch firemních, které každý den potkáváme na cestách. Tedy kromě bohaté výbavy. Kromě obouvaných sedmnáctek tu máme i Bi-LED světlomety vpředu a Top LED světla vzadu. Dále jí nechybí parkovací senzory vzadu, vyhřívaná sedadla vpředu či dvouzónová klimatizace.

Z příplatkových položek můžeme vypíchnout paket Extra za 15.000 Kč, který dává navíc parkovací senzory vpředu a vzadu, zadní parkovací kameru a bezklíčový vstup. My si pochvalujeme paket Dynamic se sportovními sedadly a černým stropem za 7400 Kč. Investice je to malá a ty sportovní sedačky za to stojí, mají výrazné bočnice a nebolí vás záda ani na dlouhých cestách. Dále nechybí panoramatická střecha (+17.000 Kč) a za zmínku ještě stojí kolenní airbag řidiče a boční airbagy vzadu, což je příplatek v hodnotě 14.800 Kč. Námi testovaný kousek se tedy zastavuje na finální sumě 583.400 Kč, což věru není málo… zároveň je tu ale hned několik výbavových prvků, které může racionálně smýšlející kupec bez váhání vyškrtnout.

Škoda Scala 1.0 G-Tec

Navigátor chybí

Žádné rošády nečekejte ani v interiéru, i tohle je Scala (respektive Kamiq), jak ji známe. Specialitkou verze G-Tec jsou jen poupravené analogové budíky, které vedle stavu palivové nádrže zobrazují také množství CNG. Digitální přístrojový štít si pro plynové provedení objednat nelze, stejně jako vyspělejší multimédia.

Zákazník se tak musí spokojit s osmipalcovou obrazovkou a systémem Bolero, který umí všechno podstatné, chybí mu však vestavěná navigace. Tu najdeme až v 9,2“ infotainmentu Amundsen, jenž se ale s CNG nekamarádí. Nad absencí mapových podkladů však nemusíte zoufat. Bolero podporuje služby Apple CarPlay a Android Auto, navíc je zvládá bezdrátově. To je v autech stále častější jev, avšak rozhodně ne samozřejmost. A vzhledem k tomu, že uvnitř najdeme výhradně sloty USB-C, přijde kombinace bezdrátu a indukčního dobíjení (+6100 Kč) vhod.

Hlavně to celé funguje naprosto bezproblémově. A neříkám to jen tak. Na začátku si nastavíte, aby se vždy po usednutí do vozu spustila služba Apple CarPlay a nic víc nemusíte řešit. Vše funguje přesně tak, jak má. O týden později jsem přesednul do modernizovaného VW Passat, který bezdrátové zrcadlení také umí, úplně bezproblémově ale nefungovalo. Testovaný kousek přes CarPlay bojoval se sekající se hudbou (při poslechu přes klasické bluetooth problém nebyl). Když jsem tedy chtěl mít zapnutou navigaci Waze, musel jsem poslouchat rádio, nebo překousnout iritující sekání. Scala v tomto ohledu nijak nezlobila.

Škoda Scala 1.0 G-Tec

A výčet odlišností proti konvenční verzi vrcholí zavazadlovým prostorem. Tlakové nádoby si vzadu ukrojily nějakou část místa pro sebe, takže se kufr z původních 467 litrů zmenšil na 339 l (to už padáme do vod Škody Fabia), po sklopení zadní lavice se pak dostaneme na 1282 l. Po otevření víka na vás vykoukne kufr s pravidelnými tvary, věšáky na tašky či bočním úložným prostorem navíc. Zcela oželet však musíte rezervu, vzhledem k umístění nádob by ji nebylo kam dát.