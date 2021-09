Škoda Trekka se může dočkat Lego stavebnice, potřebuje ale podporu

Škoda Trekka byla poměrně dlouhou dobu spíše pozapomenutým modelem, o kterém se začalo hojně mluvit až s nástupem éry SUV. Právě Trekka, která se stala historicky prvním automobilem navrženým a montovaným na Novém Zélandu, je totiž prapředkem všech současných mladoboleslavských SUVček.

Pro zajímavost připomeňme, že vůz vznikal z kompletních technických skupin (motor, převodovka a nápravy) ze Škody Octavia, které na Nový Zéland putovaly v rozloženém stavu. O výrobu se pak starala společnost Motor Indisutries v Otahuhu, která na projektu Trekka spolupracovala s novozélandským importérem Škoda i řadou místních společností.

Trekka se vyráběla jako třídveřový pick-up, celkově ale mohla nabídnout až osm míst, pevnou i plátěnou střechu, vznikala jako kombi a nechyběla ani plážová verze. Výroba probíhala od roku 1966 až do roku 1973 a údajně vzniklo 2500 až 3000 kusů, přičemž některé putovaly z Nového Zélandu do Austrálie, Vietnamu nebo na Fidži.

Nyní má ale Trekka šanci stát se slavnější. Na webu Lego Ideas se totiž objevil zdařilý návrh modelu Škoda Trekka, který jako svou prvotinu nahrál uživatel Expanse. Podle jeho slov mu Trekka posloužila jako základ pro naučení se ovládání softwaru BrickLink Studio, ve kterém model vznikal.

A proč právě Trekka? Údajně chtěl vytvořit něco, co má silné propojení s Novým Zélandem, s čím si budou moci hrát děti všech věkových kategorií a co by mohlo být vystavené i jako zajímavý model. A Trekka splňovala všechny podmínky.

Model je sestaven z celkem 1801 kostiček a jeho rozměry jsou 34,6 x 18,5 x 19,6 centimetru. Navíc má funkční řízení, otvíratelné dveře, odklopné střešní okno, výklopnou kapotu, otvíratelné zadní dveře nebo pohyblivou zadní lavici, která po odklopení sedadel ukrývá skrytou schránku.

Model zatím sklízí samé pochvalné komentáře a rychle sbírá podporu, která je nyní pro autora zásadní. Nejprve je totiž potřebné získat 100 podporovatelů během 60 dnů, aby se vůz dostal do dalšího kola výběru. V něm pak bude mít rok na získání 10.000 podporovatelů.

Díky nim by se model mohl dostat před posouzení porotou společnosti Lego, která by z něj mohla vytvořit skutečnou stavebnici. Kromě odměny v podobě vlastní stavebnice na pultech navíc autor získá odměnu v podobě jednoho procenta z prodejů. A to by si za tuhle zdařilou práci rozhodně zasloužil.