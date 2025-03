Škodovka plánuje snížit stavy o tisíce lidí. Nepůjde ale o přímé zaměstnance

Boj se změnou klimatu nepůjde bez zákazníků, říká šéf Škody a dodává, že aktuální limity emisí CO2 by znamenaly velkou finanční zátěž kvůli vysoké pokutě. Mrňavý elektromobil však v nabídce nechce.

Mladoboleslavská Škodovka má snížit počet svých zaměstnanců o 15 %. Má-li nyní zhruba 37 tisíc kmenových zaměstnanců, znamenalo by to 5,5 tisíce lidí. Nepůjde však o nárazové vypuštění takového množství lidí na trh práce; snižování stavu proběhne v následujících třech letech, tedy do roku 2028.

Také, a to hlavně, půjde o „využití přirozené demografické fluktuace“, řekl ČTK Tomáš Kotera, vedoucí komunikace automobilky. Program na postupné snížení počtu zaměstnanců o 15 % do roku 2028 automobilka ohlásila už loni, nyní ho „jen“ zopakoval generální ředitel Klaus Zellmer v rozhovoru pro německý magazín Automobilwoche.

„Tento program se netýká přímých zaměstnanců ve výrobě,“ doplnil Kotera. Společnost a Odbory KOVO podle něj zároveň činí veškeré kroky k zajištění zaměstnanosti.

Za volantem nové Škody Kodiaq RS • auto.cz/Marek Bednář

Zellmer v rozhovoru hovořil i o budoucnosti automobilky po stránce portfolia. Elektromobily pro ni v současnosti nejsou ani zdaleka tak ziskové jako vozy se spalovacími motory; např. elektrický crossover Elroq je na podobné cenové úrovni jako spalovací ekvivalent Karoq, ovšem marže na něm jsou mnohem menší.

Jinými slovy, ziskovost se v případě významné orientace na elektromobily dostává pod tlak. Přesto by podle Zellmera další elektromobil Škodě prospěl. Nebude to nicméně ekvivalent nějakého levného Volkswagenu ID.1 či jiný vůz oholený až na kost jen proto, aby dosáhl co nejnižší prodejní ceny s elektrickým pohonem.

Ekvivalent Volkswagenu ID.2 nicméně v nabídce Škody podle Zellmera bude. Manažer nebyl konkrétnější, ze starších informací však víme, že ID.2 má v sériové verzi být vozem zhruba velikosti modelu Polo, ovšem s lepší prostorností interiéru. Technickým základem má být platforma MEB Entry s předním pohonem a baterií o kapacitě 38 nebo 58 kWh.

Ekvivalentem v nabídce Škody by tak mohla být nějaká elektro-verze fabie. Automobilka navíc již téměř před rokem světu ukázala koncept Epiq, jehož produkční verze může být zase elektrickou verzí kamiqu.

Příliš regulací škodí

Zellmer se v rozhovoru přihlásil k cíli klimatické neutrality, ale zároveň varoval před přílišnou mírou regulací. „Bojovat s klimatickými změnami je možné pouze tehdy, když s sebou vezmete zákazníky,“ řekl a dodal, „Vyrábíme auta pro zákazníky a ne pro to, co je předepsáno.“

Vyjádřil také obavy z aktuálních emisních předpisů. Pro letošek platí limit pro průměrné emise CO 2 u vyráběných aut v jednotlivých automobilkách na úrovni 93,6 g/km, což je o 19 % méně než loni. Pokuta je 95 eur (zhruba 2.380 korun) za každý gram nad limit vynásobený počtem nově registrovaných vozidel v daném roce.

Výrobci automobilů již varovali, že tyto limity nedokážou splnit, a připravují se na pokuty v řádu miliard eur. Škoda na tom není jinak, Zellmer však vyjádřil úlevu nad tím, že se uvědomění tohoto faktu dostalo do politiky a doufá, že budou přijata příslušná opatření. Démonizace alternativních paliv k ropnému benzínu a naftě podle něj není dobrá cesta, zvláště tehdy, když máme v EU na silnicích 290 milionů vozidel a alternativní paliva, např. „nafta“ HVO či syntetický benzín, jsou cestou ke snížení jejich uhlíkové stopy.