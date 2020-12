Slavná továrna nejznámějších Toyot je po 53 letech uzavřena. Nahradí ji budoucnost

Působení značky Toyota bude navždy ovlivněno datem 7. prosince 2020, kdy automobilka uspořádala závěrečný ceremoniál věnovaný výrobnímu závodu Higashi-Fuji Technical Center (HFTC). Středisko lokalizované v regionu Čúbu na ostrově Honšú končí, všechny výrobní linky byly odstaveny a dveře fabriky se před novými vozy už nikdy neotevřou.

Produkční centrum o rozloze 260 tisíc metrů čtverečných podlahové plochy zůstane nadobro uzavřeno. Za 54 let fungování bylo na výrobních linkách montováno to nejznámější ze sériových modelů společnosti Toyota. Ruch pamatuje například verze Sports 800, Mark II, AE86 i speciální Century. Montovnu nejznámějších aut nejen japonského trhu vystřídá zřejmě technologické stanoviště zaměřené na budoucnost.

Místo bývalé továrny čeká výstavba experimentálního centra Woven City pro rozsáhlé testování a vývoj revolučních technologií, kterými se snaží být automobilová autonomie, robotika, osobní mobilita, ale také pokrokově chytré domácnosti či umělá inteligence naprogramovaných věcí.

Plocha budoucího výzkumného centra leží v různých nadmořských výškách, což bylo další zvláštností HFTC. Unikátní členitá automobilka vznikla kvůli potřebám Kanto Auto Works, což byla dceřiná společnost Toyoty, která dodávala karoserie. V roce 1954 nadřízené vedení skoupilo majetkové podíly a z nově nabytého majetku se stal plnohodnotný velkovýrobce globálních automobilových modelů.

Technické centrum Higashi-Fuji zahájilo fungování Toyotou Sports 800 v listopadu 1966. Brzy následovala druhá linka, kde se vyráběla tehdy nová Toyota Century. Ruční manufakturu po deseti letech nahradilo pásové sestavování Toyoty Mark II generace X30 (v USA prodávaná jako Cressida). Čtrnáct let po otevření následovala generace X60, respektive kopie Cresta a Chaser. V roce 1983 byla pro velký úspěch otevřena dodatečná montovna milovaného kupé AE86 Corolla Levin – kusy z Čúbu prý disponovaly pevnějšími panely karoserie.

Mezi další pozoruhodná auta HFTC patří všudypřítomné taxi Crown Comfort, luxusní Soarer, MPV Isis, dvojčata Porte/Spade a také Carina ED. Několikaúrovňový závod na požádání produkoval rovněž vzácnou limitovanou edici Toyota Origin. Bylo vyrobeno pouze asi tisíc připomínkových kusů, každý s ručně tvarovanou karoserií na památku 100 milionů prodaných vozů Toyota.

Nejvyšší představenstvo značky byla na Higashi-Fuji Technical Center patřičně hrdo mimo jiné díky montáži vlajkové lodi Century. Uvnitř dokonce visel nápis: “Welcome to the Century Workshop: The Best Car in the World“ (Vítejte v dílně Century – nejlepšího automobilu na světě). Nejlepší dělníci včetně know-how byli přesunuti, pýcha si našla nové působiště přímo v mateřském městě Tojota.

Nové rodiště má i zbytek produkčních modelů. Z celkového počtu 1100 pracovníků je zhruba 400 věkově dost blízko odchodu do penze, zatímco 700 kolegů dostane nabídku pokračování práce v jiné továrně firmy. Za různými lidskými osudy zůstávalo přibližně 7,5 milionu nových automobilů ročně.

Během závěrečného ceremoniálu předseda Takeshi Shirane hromadně poděkoval věrným zaměstnancům, kteří budovali globální jméno Toyoty. Více než půl století loajality skončilo slovy, že každý den doprovázelo přirozené vylepšování výroby, které vydrželo až do úplného konce.