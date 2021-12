Slovenský AeroMobil má být prvním létajícím autem na trhu, dorazí v roce 2023

Létající automobily nám v minulosti slibovala již celá řada společností, slovenský Aeromobil by však celou myšlenku mohl konečně dotáhnout do cíle.

Koncept létajících automobilů se objevoval ve futuristických vizích již před několika desetiletími, převedení teorie do praxe však stále vázne, což má hned několik velmi jednoduchých důvodů. Tím prvním jsou samozřejmě různé předpisy, přičemž stroj musí splňovat požadavky jak pro auto, tak pro letadlo. V některých oblastech ale předpisy stále chybí a otázkou je i připravenost infrastruktury.

Není proto divu, že ačkoliv se objevilo již několik velmi zajímavých konceptů, na trh se zatím nedostal žádný z nich. To by se však mohlo zásluhou slovenských konstruktérů změnit. Společnost AeroMobil, která svůj první koncept létajícího auta představila již v roce 2013, má totiž v plánu dostat svůj vůz na trh do konce roku 2023. A nejspíš už nejde jen o sliby.

Společnost AeroMobil totiž v současnosti testuje čtvrtou generaci modelu s označením 4.0, která se objevila na různých místech světa, včetně Miami, Monaka, Paříže, Londýna, Bruselu nebo Šanghaje. Stroj už tak údajně nalétal několik tisíc hodin, což je poměrně dobrá vizitka ve světě, kde konkurence prezentuje nanejvýš prototypy.

AeroMobil je přitom skutečně létajícím vozem, což je termín, který se v poslední době začal velmi často užívat také pro různé koncepty VTOL a eVTOL, tedy strojů a elektrických strojů s kolmým startem a přistáním, které sice mohou usnadnit mobilitu ve městě, ovšem primárně jsou určeny pouze k letu, nikoliv jízdě.

Oproti tomu AeroMobil slibuje jak možnost létaní, tak i cestování po klasických silnicích. Konverze z letového režimu do jízdního přitom trvá okolo 3 minut, během kterých dochází například ke sklápění křídel, umístěných během jízdy podél trupu stroje. Ke vzletu i přistání by pak stroji měla stačit travnatá plocha, která může být i poměrně krátká.

Ke vzletu totiž stroj potřebuje 400 metrů a k přistání pouze 300 metrů, což měly potvrdit i kontrolní lety. Hybridní turbomotor pod kapotou s výkonem okolo 300 koní pak stroji s jedním pasažérem (kabina je dvoumístná) umožní ujet na jednu nádrž okolo 520 km, ve vzduchu ale zvládne až 740 km. Maximální rychlost na silnicích je omezena na 160 km/h, zatímco ve vzduchu na 260 km/h.

Ani AeroMobil přitom není výjimkou, co se nenaplněných časových plánů týká. Původně se totiž očekávalo, že se vůz dostane na trh již v roce 2017, komplikace s homologacemi však deadline posunuly až na rok 2023 – a podle některých názorů je otázkou, zda si majitelé budou moci touto dobou skutečně zalétat.

Stroj se totiž nyní snaží získat evropskou leteckou certifikaci, po které by měla následovat certifikace v zámoří. Podle dostupných materiálů se ale zatím příliš nemluví o certifikaci silniční, která by ale mohla být snazší a možná už i splněná. Společnost nicméně zákazníky láká i na vysokou bezpečnost stroje, ke které by měl přispět záchranný padák, karbonový kokpit kolem posádky a objevit by se mohl také systém autopilota.

Není pochyb o tom, že produkční AeroMobil bude pěkně drahou hračkou. Výrobce se ale pokusí oslovit zákazníky údajně také speciální uměleckou verzí, prezentovanou nedávno v Miami na Art Basel. Ta by pak k zákazníkům mohla doputovat v roce 2025.