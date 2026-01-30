V Evropě se začíná prodávat nové MG4. Je větší, ale levnější než to staré
Schopnost čínských automobilek vrhat na trh nové modely je obdivuhodná. Jen čtyři roky po uvedení MG4 na náš trh přichází jeho druhá generace, která využívá zcela novou techniku.
V Evropě se od roku 2022 s úspěchem prodává malý elektrický hatchback MG4 Electric, konkurující třeba Volkswagenu ID.3. V Číně naopak příliš nezaujal, a tak se loni objevila druhá generace. Evropské MG tvrdilo, že ta zůstane vyhrazena čínskému trhu a zde bude pokračovat původní čtyřka s faceliftem. Nakonec se ukazuje, že obě tvrzení byla nepravdivá.
České zastoupení nám na začátku roku potvrdilo, že na náš trh bude letos uvedeno nové MG4 Urban, což je evropská varianta čínské druhé generace. Nepůjde ale o náhradu původního vozu, v nabídce jej doplní. Novinka je ostatně větší (4287 mm vs. 4395 mm) a také má pohon na přední kola, zatímco původní čtyřka je zadokolka.
Prvním trhem, který se novinky dočkal, je Velká Británie. Díky tomu známe specifikace evropské verze a také to, že cenově míří pod první generaci. Ve Spojeném království totiž auto začíná na 23.495 librách, což je v přepočtu asi 657.000 Kč. Současné MG4 tam začíná na 29.995 librách, tedy asi 839.000 Kč. Jde už o modernizovanou verzi, která dostala zcela nový interiér. Pro srovnání, v Česku MG4 EV začíná na ceně 697.000 Kč, ale ve verzi před faceliftem.
Základní varianta MG4 Urban má LFP baterii o kapacitě 43 kWh a maximálním nabíjecím výkonu 150 kW. Pohání ji jeden elektromotor na přední nápravě s výkonem 110 kW. Na stovku se auto dostane za 9,6 sekundy a maximálně se rozjede na 160 km/h. Druhá varianta má LFP baterii o kapacitě 53,9 kWh a elektromotor o výkonu 118 kW.
Novinka stojí na nové platformě SAIC E3 a na rozdíl od ostře řezaného originálu má zaoblené tvary inspirované sportovním cybersterem. V kabině je velký multimediální systém o úhlopříčce 15,6“ a i nadále zůstává funkce V2L ve standardní výbavě. Proti současnému MG4 novinka slibuje také podstatně prostornější kabinu a lepší zpracování.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: MG, zdroj videa: Auto.cz