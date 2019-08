Soutěž DAF International Driver Challenge 2019 zná své národní finalisty

Soutěž DAF Driver Challenge 2019 je pro všechny řidiče i řidičky bez ohledu na to, zda aktuálně řídí tahač, sklápěčku, domíchávač betonu, komunální vozidlo nebo některé z řady dalších provedení nákladních vozidel.

Soutěž je organizována společností DAF Trucks NV a má mezinárodní charakter i prestiž. Organizací národních kol byla pověřena jednotlivá zastoupení značky, vítězové národních finále se pak utkají na podzim v Lucembursku o titul International DAF Driver Champion (Nejlepší řidič DAF).

Kvalifikačním předpokladem pro účast v národním finále bylo co nejlepší absolvování vstupního testu. O to se v základním kole pokusilo přes 200 zájemců, postoupit však mohlo pouze deset nejlepších, mezi nimi i jedna žena. Na novém zkušebním polygonu v areálu letiště v Hradci Králové na těchto deset finalistů v rámci společného česko-slovenské národní finále soutěže DAF International Driver Challenge 2019 čekal celodenní program v podobě šesti náročných disciplín.

Po rozlosování, kdy se jména účastníků finále kvůli objektivitě hodnocení ukryla za čísla, se všichni rozešli ke svým prvním stanovištím a celý den se pak na nich podle připraveného harmonogramu střídali a sbírali body. Finálové klání bylo hodnoceno tak, že na každém stanovišti mohli soutěžící získat určitý počet bodů.

První disciplínu představovala jízda se soupravou v provozu. Spolu se školitelem ekonomické jízdy se finalisté vydali s plně naloženou soupravou do běžného provozu, aby během přibližně 45minutové jízdy ukázali, jakým způsobem se za volantem projevují. Hodnotila se nejen spotřeba paliva, ale i celkové ovládání vozidla, předvídavost, používání provozních brzd apod. Kromě objektivních výstupů z palubního asistentu hodnocení jízdního stylu řidiče DPA pak samotní školitelé přidávali nebo ubírali body v rámci svého subjektivního hodnocení.

Druhou disciplínou se stal pohovor se zástupci společnosti DAF. Finalisté museli v rozhovoru se dvěma zástupci společnosti DAF prokázat svoje komunikační dovednosti, museli ukázat schopnost obhájit si svoje postoje a názory a také ukázat vztah ke značce DAF. Možná to někteří nečekali, ale i kulturní vystupování a komunikační dovednosti se očekávají od vítězů soutěže DAF International Driver Challenge.

Třetí disciplínu představoval znalostní test. Nejen komunikační dovednosti, ale i určitá znalost značky a vozidel DAF, stejně jako například orientace v legislativě byly předpokladem pro úspěch v národním finále.

Čtvrtou disciplínou byl zdravotnický test. Pod vedením týmu profesionálních záchranářů na finalisty čekala klasická modelová situace v podobě bezvládného řidiče za volantem havarovaného osobního vozu. Soutěžící museli krok po kroku ukázat, jak by si se situací poradili a to od takových detailů, jako je například to, že je třeba nejdříve zatáhnout ruční brzdu, vytáhnout klíčky zapalování a rozblikat varovné osvětlení, až po správné provedení masáže srdce. Ta se prováděla po vyproštění figuranta z vozidla dále už na simulátoru, který neomylně ukázal jakékoliv nedostatky.

Pátou disciplínou byla jízda zručnosti. Finalisté museli se soupravou tahače a návěsu projet v co nejkratším čase trať tvořenou slalomem a následně úsekem, kde bylo nutné nacouvat „přes ruku“ do prostoru vymezeného kužely a zastavit co nejblíže zadním nárazníkem k řadě kuželů.

Šestou disciplínou se stala kontrola vozidla před jízdou a připojení a odpojení návěsu. Soutěžilo se ve dvojicích a na finalisty čekaly dvě rozpojené soupravy. Oni pak museli před zraky rozhodčích nejprve provést kontrolu vozidla před jízdou a odhalit závady typu nesvítící žárovka, zanesený vzduchový filtr, povolené víčko palivové nádrže nebo nezajištěný náklad v návěsu. Následně měli za úkol připojit návěs, se soupravou popojet dopředu, zacouvat zpátky a návěs zase odpojit.

S bodovým ziskem 387 z celkových 500 bodů se tak českým vítězem stal Miroslav Svoboda ze společnosti LaDo Sped a se ziskem 370 bodů vyhrál za Slovensko Vladimír Badinka ze společnosti TruckWay. Oba vítězově postupují do evropského finále.

Zdroj: DAF Trucks CZ, s.r.o.