Špehují nás čínská auta i z vesmíru? Geely si buduje síť satelitů
S vesmírným programem byly dříve provázané americké automobilky, dnes se o to snaží spíše ty z východu. Nejdále je Geely, které staví vlastní síť satelitů a letos jich na oběžnou dráhu poslalo už 22.
O čínských autech se píše, že nás špehují, což je téměř určitě pravda. Většina si vystačí s kamerami, mikrofony a GPS, ale data mohou tahat i třeba z mobilních aplikací. Ještě o kus dál je automobilka Geely, která dokonce začala vypouštět vlastní satelity. Začátkem srpna se na oběžnou dráhu Země dostalo 11 satelitů Geesatcom a přesně o měsíc později dalších 11. V první fázi chce Geely takto aktivovat 72 satelitů a hotovo má být do dvou měsíců, celkově jich má být do budoucna 240.
Projekt „Geely Future Mobility Constellation“ je zamýšlen pro IoT, neboli „internet věcí“. Tedy neustálé připojení k internetu, které Geely zaměřuje nejen na auta, ale také lodě, těžkou techniku nebo letadla. Krom toho ale umožní také velmi přesné zaměřování polohy, což má být využito zejména pro autonomní funkce.
Pokrytí satelitů má být celosvětové, s výjimkou polárních oblastí. V první fázi je zaměření na Asii, od příštího roku by se měla funkce začít rozšiřovat globálně. Využívat ji mají v první vlně třeba prémiové vozy Zeekr, které se už dají koupit i u nás. Pod Geely ale spadá také třeba Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus nebo Smart.
Na své vesmírné ambice Geely založilo v roce 2018 dceřinou společnost Geespace, která dostala prvních devět satelitů na oběžnou dráhu o čtyři roky později. Srpnovou i zářijovou várku na oběžnou dráhu dostala raketa Jielong 3 (Chytrý drak), kterou vyvinula společnost China Rocket, spadající pod státního výrobce nosných raket CALT. V obou případech start proběhl z lodě poblíž města Rizhao v provincii Shandong. Dřívější tři starty v letech 2022 a 2024 proběhly z pevniny a využily nosné rakety ze série Changzheng (Dlouhý pochod). Při zatím posledním letu nesla raketa loga značky Lynk & Co, která tento měsíc vstupuje na český trh.
Vypouštění vlastních satelitů na oběžnou dráhu dnes není ve světě automobilů zrovna běžné. Podobným projektem je SpaceX, který ale nespadá přímo pod Teslu, spojnicí je zde však Elon Musk. Na vlastním systému satelitů pracuje Honda, která letos úspěšně otestovala znovupoužitelnou raketu. První suborbitální let je plánován na rok 2029 a eventuálně by měla na orbit dopravovat satelity. Určité vesmírné ambice má také Toyota, která investovala do firmy Interstellar Technologies a už od 90. let spolupracuje s Japonskou vesmírnou agenturou na vývoji robotických systémů a měsíčního roveru.
Dříve se do vesmírného programu zapojovaly americké automobilky. Divize Delco Electronics spadající pod General Motors vyvíjela navigační a řídicí systémy pro rakety Apollo. Ve spolupráci s Boeingem se GM podílela na vývoji Lunar Roving Vehicle (LRV), tedy slavného „měsíčního auta“, které používali astronauti Apolla 15, 16 a 17.
Chrysler Space Division byla jedním z hlavních kontraktorů NASA. Vyvíjela části raket Redstone a byla zodpovědná za první stupně raket Saturn I a Saturn IB. Ford zase vlastnil divizi Philco-Ford, která dodávala NASA řídicí systémy a počítače pro mise Apollo.
Zdroj: Geely, zdroj foto: Geely, zdroj videa: Geely