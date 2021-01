Sportovně laděný Hyundai Tucson N Line: Sportovnější vzhled i podvozek

Kdo chce opravdu sportovní SUV značky Hyundai, ten si bude muset počkat na oficiální premiéru Hundaie Kona N. Pokud vám ale stačí sportovní vzhled v kombinaci s drobnými technickými úpravami, pak si můžete již nyní dopřát Hyundai Kona N Line, nebo si do jara počkat na dnes představený Hyundai Tucson N Line.

Ten zaujme hned na první pohled agresivnějším výrazem, který mu propůjčují lehce přepracované nárazníky se zvětšenými otvory pro přívod vzduchu vpředu a dvojicí koncovek výfuku nebo difuzorem vzadu. Okna lemují leskle černé lišty, páté dveře dostaly upravený spoiler, zrcátka jsou lakovaná černě, v masce chladiče nemůže chybět logo N Line a do podběhů lakovaných v odstínu karoserie se nastěhovala 19palcová litá kola.

Specialitou modelu N line je pak lakování šedou barvou v odstínu Shadow Gray, kterou může stejně jako na fotkách doplňovat černě lakovaná střecha v odstínu Phantom Black. Barevná dvoukombinace je dostupná ještě s odstíny Dark Knight, Sunset Red, Engine Red nebo Polar White. V jednobarevné verzi budou laky Shimmering Silver a Phantom Black.

Drobné praktické i estetické změny se však objevují i v interiéru. Například sportovní sedadla s výraznějším bočním vedením a kontrastním červeným prošíváním dostala logo N, nechybí sportovní volant s logem N, kůží obšitá hlavice řadicí páky, černá stropnice, kovové pedály, stylové kryty prahů nebo leskle černá úprava některých povrchů.

Kromě estetických doplňků však Nový Tucson N Line nabídne i speciálně odladěný podvozek. Technici si totiž pohráli s nastavením ECS (Electronically Controlled Suspension), tedy technologií adaptivního odpružení, která je volitelným doplňkem pro nové Tucsony. Ve verzi N Line však nabídne specifické parametry.

Ve standardním režimu by měl vůz zůstat pohodlným, po přepnutí do sportovního režimu by se však měly projevit rychlejší a důraznější reakce systému ECS na pohyby karoserie i povely řidiče. Vůz by tak měl být agilnější, stabilnější, ostřejší a samozřejmě zábavnější. Díky úpravě ECS se navíc upravila i zpětná vazba řízení, které by mělo působit komunikativněji a současně by mělo klást větší odpor.

Pod kapotou Tucsonu N Line však žádné změny nečekejte. V nabídce najdeme pět motorizací, které odpovídají nabídce klasického Tucsonu. Na vrcholu je plug-in hybridní 1.6 T-GDI o výkonu 265 koní, následuje hybridní 1.6 T-GDI o výkonu 230 koní, mild-hybridní 1.6 T-GDI je dostupná ve verzi s výkonem 180 nebo 150 koní a nechybí ani klasická 1.6 T-GDI o výkonu 150 koní. Z dieselových motorizací je v nabídce pouze 1.6 CRDI 48V o výkonu 136 koní.

Nový Hyundati Tucson N Line by se měl na evropských trzích objevit během jara tohoto roku, hybridní a plug-in hybridní verze však budou k dispozici až od léta.