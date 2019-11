SsangYong Korando 1.6 e-XDI (100 kW) AT AWD – Konkurence by se ho měla bát

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

To však neznamená, že by SsangYong nebyl moderní. V některých ohledech jde s davem a u vyšších stupňů výbavy má digitální přístrojový štít. Ten však zůstává přehledný a nepůsobí lacině, navíc si můžete vybrat různou grafiku (ať už konvenční kulaté budíky, nebo futuristické ukazatele), a tak si svůj oblíbený mód najde každý. Nutno ale podotknout, že přepínání v menu a v nastavení někdy trvá softwaru déle, než by se nám líbilo. Stejně tak navigace působí v konkurenčních autech moderněji.

Co naopak obyčejné je, je ovládání, avšak v tom dobrém slova smyslu! SsangYong zkrátka razí cestu intuitivnosti a jednoduchého ovládání. Dotyková obrazovka od multimediálního systému tak sice nechybí (v dnešní době už ani nemůže), zároveň ji však doplňují tlačítka pro ovládání důležitých funkcí. Ta z infotainmentu s vrcholnou devítipalcovou obrazovkou jsou dotyková, po stranách displeje, pod ním jsou konvenční ovladače a vlevo od volantu tlačítka od bezpečnostních asistentů. Rychle se uvnitř zorientujete a během jízdy nehledáte všemožné dotykové plochy jako jinde. SsangYong za to chválíme a zároveň si zoufáme, že je takových aut dnes stále méně. Pro nás plusem je i chybějící stop-start systém u verze s pohonem všech kol – tenhle otravný prvek stejně vždycky ihned vypínáme.

Také interiér se inspiroval u velkého Rextonu, co se týče výběru materiálů a jejich zpracování. To znamená, že je Korando uvnitř až nečekaně luxusní, s nádechem prémie, rozhodně se v jeho kabině necítíte jak v obyčejném mainstreamovém autě. Tomu odpovídá rovněž výbava, zahrnující klidně vyhřívání předních i zadních sedadel, ventilování předních sedaček, bezdrátové nabíjení chytrého telefonu nebo vyhřívání volantu. Zaujme též originální ambientní osvětlení, které tvoří trojrozměrné plochy ve dveřích. Obrazovka multimediálního systému je však na dnešní poměry celkem nízko, místo našla až pod výdechy ventilace.

Motor, jízdní vlastnosti

Za volantem naftového Koranda

Co se týče nabídky motorů, je v případě Koranda jednoduchá, zahrnuje pouze dva agregáty, jeden zážehový (1.5 e-XGI se 120 kW) a jeden vznětový (1.6 e-XDI se 100 kW). Ono to ale vlastně úplně stačí, protože oba jsou dostupné jak s manuálem, tak s automatem (šestikvalt od Aisinu za příplatek 38.900 Kč), navíc lze vybírat i mezi pohonem předních a všech kol (opět za příplatek 38.900 Kč, dostupný od druhého stupně Style).

V redakčním testu jsme týden zkoušeli naftovou variantu a musím říct, že po zkušenostech Martina s benzinem z mezinárodní jízdní prezentace musím doporučit právě turbodiesel.

Ne že by to byl nějaký zázračný motor, je to ale přesně ten agregát, který zastane poctivou práci, a v praxi si s ním hravě vystačíte. Jestliže patnáctistovku Martin hodnotil jako příliš línou, u šestnáctistovky je vše v pořádku. Trhač asfaltu to sice rozhodně není, v nízkých otáčkách má ale síly více než dostatek, zrychlování na dálnici je tak důstojné a naftové Korando hravě zvládá i nějaké to předjíždění.

Pravdou ale je, že by motor mohl být o něco tišší. V tomto případě ale musím podotknout, že jsme si testované Korando přebírali jen s pár desítkami kilometrů na kontě, věříme tak, že nezajetý kousek se časem uklidní. V tomto směru pak doufáme, že se sníží i spotřeba. S Korandem jsme totiž v průměru jezdili za osm až devět litrů, což nám vzhledem k naftě v nádrži přijde jako hodně – takové hodnoty bychom čekali spíše od benzinu. Opět se ale může stát, že zajetý motor bude holdovat palivu méně. Na druhou stranu už udávaná kombinovaná spotřeba (6,5 l/100 km) je vyšší, což naznačuje, že tohle král úspornosti zrovna nebude.

SsangYong Korando – srovnání testované varianty s konkurencí Model SsangYong Korando Kia Sportage Mazda CX-5 Opel Grandland X VW Tiguan Motor 1.6 e-XDI 1.6 CRDi Skyactiv-D150 1.5 CDTI 2.0 TDI Pohon 4x4 4x4 4x4 4x2 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1597 1598 2191 1499 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 100/4000 100/4000 110/4500 96/3750 110/ Točivý moment [N.m/min] 324/1500-2500 320/2000-2250 380/1800-2600 300/1750 340/1750-3000 Převodovka 6A 7DS 6A 8A 7DS Max. rychlost [km/h] 181 180 196 192 200 Kombi. spotřeba [l/100 km] 6,5 4,7 4,4 5,4 Základní cena [Kč] 632.700 749.980 1.014.400 705.990 955.900

Primárně pohodář

Naopak takřka bez výhrad je to ke sladění s převodovkou. Při rozjezdu se sice musíte naučit pracovat s nohou na plynu, stává se, že Korando zběsile uhání vpřed a převodovka žene motor až do příliš vysokých otáček, když se ale naladíte na pohodovější notu, automat od Aisinu (už tu tedy není převodovka od Mercedesu jako v minulosti) se odvděčí plynulou a hladkou změnou převodu. To pak najednou o řazení ani nevíte.

Při ostřejším tempu ale převodovka znervózní, ostatně jako celé auto. Korando totiž při vyšší rychlosti dá okamžitě najevo, že se mu takové chování řidiče příliš nelíbí. Jíž zmíněná převodovka najednou moc neví, co dělat, řízení není tolik komunikativní, karoserie se začíná povážlivě naklánět a i pohon všech kol dá najevo, že je tu pro plynulé rozjezdy a ne pro nějaké dovádění – na mokru při prudkých rozjezdech si vůz klidně prohrábne předními koly, jak nestíhá připojit pohon zadní nápravy.

Korando ale nemá ambice být sportovcem, jakožto kompaktní SUV chce být hlavně pohodlným dostavníkem a přesně to zvládá perfektně. Od podvozku se sice občas ozve nějaká rána, vzhledem ale k tomu, že testovaný kousek obouval 19palcová kola, je to ještě v pořádku – čekali bychom to horší. Jinak ale nerovnosti Korando překonává s nečekaným přehledem. Na dálnici by ale vůz mohl být tišší, přece jen hranatá karoserie a vysoká příď udělá své – aerodynamický šum kolem karoserie je zkrátka slyšet.

Atraktivní cenovka

Cílové klientele hledající kompaktní SUV pro rodinu ale bude pohodový charakter sedět, zvlášť když na ni SsangYong cílí více než atraktivní cenovkou. Výhodou Koranda je, že i v nižších výbavách můžete dostat kombinaci turbodieselu s automatem a čtyřkolkou, což v rámci segmentu nebývá vždy obvyklé. Taková verze vyjde minimálně na 632.700 korun, což je v rámci dané kategorie skvělá nabídka. Vždyť i takový Opel Grandland X s 1.5 CDTI (96 kW) a automatem stojí přes sedm set tisíc, a to má přitom jen pohon předních kol.

Korando navíc ani není nějaké nedochůdče, co se výbavy týče. Už v základu dostanete tempomat, šest airbagů, multimediální systém s osmipalcovou dotykovou obrazovkou nebo dešťový a světelný senzor, tedy prvky, s nimiž si množství zákazníků vystačí.

Testovaný exemplář nabitý výbavou, čítající sedm airbagů, digitální přístrojový štít, vyhřívaný volant, kožené čalounění, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla a spoustu dalších prvků, pak stále přijde na relativně dostupných 815.000 korun, což je pořád skvělá nabídka.