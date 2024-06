Studebaker Land Cruiser (1934–1954): Na světové výstavě v Chicagu to začalo

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Synové kováře Johna Studebakera založili v roce 1852 v městě South Bend v Indianě kovárnu a slévárnu. Stavěli také povozy pro americkou armádu a železniční vagony. V roce 1902 postavili první elektromobil a o dva roky později první automobil poháněný spalovacím motorem. V roce 1911 se firma přejmenovala na Studebaker Corporation a začala vyrábět auta s vlastními šestiválcovými motory.

V období mezi dvěma světovými válkami vyráběla továrna Studebaker v South Bendu řadu technicky zajímavých automobilů. Většinou ve svých názvech skrývaly počet válců motoru, například Light Four, Light Six, Special Six nebo Big Six. Díly studebakerů se do té doby vyráběly také v Detroitu, ale veškeré výrobní zařízení se postupně přesunulo do South Bendu. Studebakery se rovněž kompletovaly v kanadském Walkerville.

Název Land Cruiser je nejčastěji spojován s automobily Toyota Land Cruiser s pohonem všech kol, vyráběných od roku 1951 až po dnešní dny. Americká automobilka Studebaker však tento název používala mnohem dříve a my si v tomto článku připomeneme dvacetiletou historii modelů Studebaker Land Cruiser, začínající v roce 1934.

Před válkou

Na světové výstavě, konané v roce 1933 v Chicagu, vystavil Studebaker aerodynamický sedan Land Cruiser (foto), který se nápadně podobal rovněž vystavenému vozu Pierce-Arrow Silver Arrow. To nebylo nic překvapujícího, neboť Studebaker převzal značku Pierce-Arrow už v roce 1928. Práce na obou automobilech proběhly ještě předtím, než byla v březnu 1933 na společnost Pierce-Arrow uvalena nucená správa a než byla prodána investorům.

Land Cruiser byl na světové výstavě vystaven také v nadživotní velikosti s délkou přes 24 metrů.

Land Cruiser byl na světové výstavě vystaven také v nadživotní velikosti s délkou přes 24 metrů a stal se největším modelem automobilu na světě. Výroba Land Cruiseru byla zahájena na podzim 1933 a k dealerům se postupně dodával jako model 1934. V tomto roce byl Land Cruiser zařazen do modelové řady President a prodával se s cenou až 1.510 dolarů. Vůz s hmotností 1.560 kg poháněl řadový osmiválec s objemem 4.103 cm3 a nejvyšším výkonem 103 k (76 kW).

V modelovém roce 1936 sdílel Land Cruiser karoserii s modely President a Commander. V letech 1937 až 1940 se nazýval Commander Cruiser a President Cruiser. Název Land Cruiser se oficiálně vrátil v modelových ročnících 1941 a 1942. Kromě Land Cruiserů v řadách Commander a President se začal v modelovém roce 1941 prodávat luxusní, značně modernizovaný model Studebaker President Skyway Land Cruiser s mírně zaobleným předním oknem a světlomety zapuštěnými v předních blatnících. Po vstupu Spojených států do druhé světové války byla výroba osobních automobilů zastavena ve prospěch výroby pro potřeby americké armády.

Po válce (1947–1952)

V modelovém roce 1947 přišel Studebaker jako první se zcela novými poválečnými modely, prodávanými se sloganem „First by Far with a Postwar Car“ (zdaleka první s poválečným autem). Zatímco ostatní americké automobilky přišly po válce s jen mírně upravenými předválečnými modely, Studebaker Land Cruiser ročníku 1947 (foto) měl zcela novou karoserii s rozvorem náprav 3.124 mm a vnější rozměry 5.293 x 1.772 x 1.613 mm (délka x šířka x výška). Sedan měl širokou masku chladiče, masivní chromované nárazníky a zadní dveře otevírané proti směru jízdy.

Studebaker Land Cruiser ročníku 1947 měl zcela novou karoserii s rozvorem náprav 3 124 mm a délkou 5 293 mm.

Zadní kola poháněl přes třístupňovou manuální převodovku řadový šestiválec s objemem 3.707 cm3, rozvodem SV a nejvyšším výkonem 95 k (70 kW). Točivý moment měl vrchol 238 Nm při 1.600 otáčkách. Vůz s pohotovostní hmotností 1.585 kg dosahoval nejvyšší rychlost 135 km/h a na stovku akceleroval za 21 s. Land Cruiser měl vpředu dvojité příčné závěsy a příčné listové pero a vzadu tuhou nápravu s podélnými listovými pery. Vpředu a vzadu měl bubnové brzdy. Land Cruiser s jednodílným, mírně zaobleným předním a zadním oknem, elektrickými hodinami a koberečky se prodával s cenou od 2.043 dolarů. V roce 1948 se cena zvýšila na 2.265 dolarů a v roce 1949 na 2.328 (v přepočtu na dnešní měnu 28.633 $).

Když většina ostatních výrobců v USA přišla v roce 1949 s novými poválečnými modely, Studebaker necítil potřebu měnit podstatně design svých vozů až do roku 1952. Přesto přišel Studebaker v roce 1950 s pozměněnou přídí, a ještě masivnějšími nárazníky. Přední masku tvořil kruhový otvor s širokým chromovaným orámováním (podobný měl Ford 1949) a dvěma postranními otvory (foto). Navíc mohly být Land Cruisery vybaveny novou třístupňovou automatickou převodovkou. Cena základního Land Cruiseru 1950 klesla na 2.187 $.

V roce 1950 měl Studebaker Land Cruiser pozměněnou příď a ještě masivnější nárazníky.

V modelovém roce 1951 uvedl Studebaker nový motor V8 a prodeje díky tomu dál raketově rostly. Land Cruiser prošel úpravami přídě spočívající v přidání mřížek po stranách středového otvoru. Land Cruiser měl nyní rozvor 3.023 mm a modely Commander a Champion 2.920 mm. V roce 1952 dostal Studebaker Land Cruiser novou širokou přední masku, která již byla předzvěstí nové generace. Byl posledním modelem Studebaker se skleněnými parkovacími a zadními svítilnami.

Video se připravuje ...

S designem od Raymonda Loewyho (1953–1954)

Studebaker Land Cruiser modelového ročníku 1953 (foto) byl zásadním odklonem od modelů Studebaker z let 1947 až 1952. Čtyřdveřové modely navrhl známý designer Raymond Loewy (1893–1986), který od roku 1936 dlouhodobě pracoval pro Studebaker, později pod vedením Virgila Exnera. Land Cruisery byly stavěny na stejném podvozku jako nová kupé Starliner a Starlight.

Land Cruisery 1953 byly stavěny na stejném podvozku jako kupé Starliner a Starlight.

Nové vozy si prošly několika počátečními problémy, například souvisejícími s pružností rámu a s lícováním předních blatníků. Bez motoru bylo lícování v pořádku, ale po vložení motoru došlo k nežádoucímu prohnutí rámu. Když se vůz zvedl v jednom rohu, například při výměně pneumatiky, nešly otevřít nebo zavřít dveře. Později byly tyto problémy vyřešeny, ale zpočátku si studebakery vysloužily špatné jméno. Problémy byly také s novými mechanickými posilovači řízení, které vyžadovaly jen malou sílu k otáčení volantu, byly ale hlučné. Bylo proto nutné nahradit je posilovači Saginaw od General Motors.

Studebaker se také dostal do sporu s automobilkou Mercedes-Benz, týkající se znaku s třícípou hvězdou. V modelovém roce 1953 měly vozy Studebaker na přídi a na zádi třícípé hvězdy obrácené směrem dolů a bez obepínajícího kroužku. Nad hvězdou měl Commander zlatou osmičku a Champion zlaté písmeno S. Třícípé hvězdy byly také použity na krytech kol, zadních světlech, rádiu, tlačítku houkačky atd. Mercedes-Benz proti tomu vznesl námitku a Studebaker musel tyto znaky předělat. Vpředu a vzadu byly nahrazeny zlatým číslem 8 (Commander) nebo písmenem S (Champion) v chromovaném V.

Uvedené konstrukční problémy Land Cruiseru byly odstraněny u modelů 1954 zesílením rámu a přidáním příčného nosníku. Designerka Eleanor Le Maire prosvětlila interiér nových vozů jasnějšími barvami. Rozdělená přední maska měla v obou částech pětici svislých členů. Modely 1954 dostaly nové silnější bubnové brzdy zkracující brzdnou dráhu a motory s výkonem zvýšeným na 127 koní díky zvýšení komprese na 7,5:1.

Nástupcem Land Cruiseru se stala v roce 1955 čtvrtá generace modelu Studebakeru President, vyráběná v letech 1955 až 1958.