Subaru Forester 2.0ie-S Comfort – Podvozkový král

Subaru Forester do roku 2022 vyrazil s několika zajímavými novinkami a vylepšeními. Některé jsou vidět na první pohled, jiné se projevují až během jízdy.

Přesto mám k praktičnosti několik výhrad. Například mě mrzí, že Subaru pro Forester nenabízí rezervní kolo, to mi k SUV s terénními ambicemi a povahou dobrodruha nesedí, dále bych uvítal průvlak na lyže a zmínit musím také palivovou nádrž s poměrně skromným objemem 48 litrů.

Parádní dojem pak SUV od Subaru dělá v oblasti „feelingu“ za volantem. Najdete v něm pohodlná sedadla, příjemnou řidičskou pozici a je z něj skvělý výhled. A silnou stránku je i prostornost ve všech směrech, podpořená výborným přístupem k zadním sedadlům. Velké dveře se totiž dají otevřít skoro do pravého úhlu.

Specifická je také přítomnost dvou displejů uprostřed palubní desky. Na první dobrou to možná zní jako zbytečně složité řešení, ve skutečnosti jde o skvělý nápad. Zatímco větší displej slouží hlavně multimédiím a navigaci, menší na vrchu palubky zobrazuje především různé užitečné informace související s jízdou a technikou. Podle mě je fajn, když není všechno soustředěno na jedné obrazovce. Foresteru navíc pomáhá samostatný panel pro ovládání ventilace a klimatizace.

Jinak všechno podstatné zůstalo při starém. Forester nabízí sympaticky starosvětský interiér s normálními budíky a velkým množstvím fyzických ovladačů. A i když by se asi dalo diskutovat o umístění některých z nich (například upozornění při opuštění jízdního pruhu se vypíná tlačítkem na stropu), kabinu, v níž má každá důležitá funkce své tlačítko, z pohledu uživatelské přívětivosti nic nepřekoná.

A pokud by vám vadilo, že se na vás systém za jízdy dívá, DMS můžete samozřejmě vypnout.

Zajímavým prvkem výbavy je systém DMS (Driver Monitoring System) monitorující řidiče. Nejenže dohlíží na to, aby se šofér opravdu věnoval řízení (když tak nečiní, ozve se upozornění), ale hlavně umí rozeznat tvář osoby za volantem a po identifikaci automaticky aktivovat oblíbené nastavení sedadla, zrcátek, klimatizace nebo rádia.

Subaru se také zaměřilo na bezpečnost. Forester už před modernizací patřil mezi nejbezpečnější kompaktní SUV na trhu, omlazené provedení nabízí ještě několik dalších vylepšení, souvisejících s nasazením systému EyeSight čtvrté generace. Ta využívá dvě nové kamery s téměř dvojnásobným zorným polem, kamery jsou také blíže čelnímu sklu, tentokrát už ale němu nejsou připevněné (proto ostatně ona úprava čelního skla), což usnadňuje jejich případnou výměnu. Nový EyeSight umí už 11 funkcí, nově mezi ně patří automatické nouzové řízení, adaptivní tempomat s funkcí udržování vozu uprostřed jízdního pruhu a prevenci vybočení z pruhu se schopností rozpoznat nejen čáry na silnici, ale také okraj vozovky či trávu vedle ní. A pravda je, že Forester umí jet ve svém pruhu klidně, nekličkuje od jednoho kraji k druhému, prostě dokáže jet uprostřed. I tak jsem ale hlídání jízdy v pruhu vypínal, tenhle systém se podle mě zatím obecně hodí jen na dálnici, jinak mi zásahy do řízení spíš vadí. V každém autě.

K drobným změnám došlo v interiéru, Forester například dostal možnost upravovat teplotu klimatizace gesty. Funguje to docela hezky: když před středový panel strčíte ruku s otevřenou dlaní, teplota se zvýší, zavřená dlaň způsobí opak. Praktickou novinku představují dva háčky na tašky v horní části zavazadlového prostoru, které unesou až 3 kilogramy.

Motor, jízdní vlastnosti

Zvláštní hybrid

Menší nádrž a absence rezervy do velké míry souvisí s prostorově náročnějším pohonem. Forester je totiž i nadále k dispozici výhradně s elektrifikovaným boxerem, bezestupňovou převodovkou Lineartronic a samozřejmě symetrickým pohonem všech kol s elektronicky řízenou lamelovou spojkou u převodovky.

Subaru jedinou dostupnou motorizaci označuje jako e-Boxer. Tvoří ji atmosféricky plněný zážehový plochý čtyřválec o objemu 2,0 litru doplněný o elektromotor umístěný v převodovce.

Spalovací motor poskytuje 110 kW mezi 5600 až 6000 otáčkami za minutu a 194 Nm při 4000 min-1, elektromotor nabízí maximální výkon 12,3 kW a nejvyšší točivý moment 66 Nm. Energii si bere z lithium-iontového akumulátoru s kapacitou 4,8 Ah, systém pracuje s napětím 118,4 V.

V praxi jde o takový zvláštní hybrid, funkčností stojící někde mezi mild-hybridem a full-hybridem. Forester s e-Boxerem totiž sice umí jet čistě na elektřinu, ale ani zdaleka v takovém rozsahu, jak to známe z klasických hybridů například od Toyoty. Subaru uvádí, že vůz zvládne na elektrickou energii urazit až 1,6 kilometru, a to do rychlosti 40 km/h.

Ve skutečnosti je ovšem poměrně obtížné pohybovat se výhradně na elektřinu, na to tenhle hybrid prostě nemá dostatek síly. Elektřina se tak uplatní v podstatě jen při jízdě konstantní rychlostí, když vám stačí jen udržovat tempo, nebo při opravdu pomalém popojíždění po parkovišti, když víte, že nebudete nikoho zdržovat. Jinak i lehký tlak na plynový pedál probudí spalovací motor (a vliv má i chod klimatizace). Ten se mimochodem většinou připojuje hladce, občas však jeho zapojení do práce doprovází zřetelné cuknutí.

Přítomnost elektromotoru také nemá významný vliv na dynamiku, která není zrovna oslnivá. Forester s e-Boxerem ostatně z klidu na stovku akceleruje za 11,8 sekundy a rozjede se nejvýše na 188 km/h. V reálném provozu se limity pohonné jednotky projevují už při předjíždění v rychlostech okolo 100 km/h, ještě více pak v táhlých stoupáních a zejména na dálnici.

Subaru Forester 2.0ie-S Comfort

Na dálnici navíc pohonné ústrojí s požadavky na výkon a efektivitu bojuje držením poměrně vysokých otáček, okolo 4000 min-1. Plochý motor je v takových chvílích docela dost slyšet, zrychlovat se mu přitom stejně moc nechce. Částečným řešením vyšší úrovně hluku může být přepnutí převodovky do manuálního režimu a navolení sedmého virtuálního stupně, pak otáčky klesnou pod 3000. Auto tím však současně ještě zleniví, takže třeba ve stoupání si zase budete muset podřadit. Na dlouhé cestování po dálnicích prostě Forester není – tedy pokud vám nevadí tempo do 120 km/h, v takovém případě je to v pohodě.

Pokud ale patříte mezi vyloženě klidné šoféry, kteří neradi spěchají a mají trpělivost například s kamiony a čekáním na vhodný, dostatečně dlouhý úsek k předjetí, pak se vám e-Boxer bude líbit. Plochý dvoulitr potěší příjemně kultivovaným projevem a takovým jemným a plynulým chodem. Tenhle dojem podtrhuje chování bezestupňové převodovky Lineartronic, která svým projevem připomíná klasický měničový automat. Zajímavostí je nasazení systému e-Active Shift Control, který při aktivaci „sportovního“ módu (režim S v SI-Drive) zajišťuje častější podřazování při brzdění. Díky tomu tak například na výjezdu ze zatáčky motor drží vyšší otáčky a o něco ochotněji akceleruje. Příjemná záležitost. Přesto bych já osobně uvítal spíš celkově výkonnější motor. Protože ten podvozek, to je neskutečná nádhera! Ale o tom později.

Pojďme ještě sfouknout spotřebu. Po Praze jsem se pohyboval s průměrem 9,9 l/100 km, po menším městě ve víkendovém provozu za 8,9 l/100 km. Mimo obce a dálnice apetit klesl na 6,9 l/100 km, na dálnici Forester jezdil za 9,5 l/100 km. Vůz jsem vracel s průměrem 8,4 l/100 km.

Nepřekvapí ho nic

A teď ten podvozek… Subaru tvrdí, že Forester modelového roku 2022 má přední pružiny s upravenou charakteristikou, zlepšující komfort i jízdní vlastnosti. S předchozí verzí jsem bohužel nejezdil, takže neumím nabídnout srovnání, ale jedno vám můžu zaručit: Forester má naprosto, NAPROSTO ÚŽASNÝ podvozek.

Jde o podvozek, který umí snad všechno, podvozek, který nic nepřekvapí a nic nerozhází. Ve městě působí mimořádně poddajným dojmem a skvěle filtruje takové ty typické městské neduhy, mezi něž patří rozbitá dlažba, různé druhy povrchu, přejezdy kolejí a podobně.

Podobně sympaticky se Forester projevuje i na rozbitých cestách ve vyšších rychlostech: hluboké výmoly, vyjeté koleje, různé příčné nerovnosti nebo zvlněný povrch, nic z toho podvozek nevyvede z míry. Maximálně se sem tam dočkáte velice tlumeného ducnutí kol. A to je všechno. Kola jsou mimochodem u testované výbavy 17palcová a obutá do pneumatik s rozumným rozměrem 225/60.

Subaru Forester 2.0ie-S Comfort

Ohromující je, že prvotřídní komfort není vykoupen nějakou vyměklostí, kdepak, Forester má karoserii vždy pod kontrolou a nepřipustí nějaké výraznější pohyby nebo pohupovaní. A to dokonce ani mimo zpevněné cesty. Po hrbolaté polní cestě tak můžete jet rychlostí, která by se v jiném autě zdála nepřijatelně šílená, ale Subaru jako by bylo ve svém živlu. Kola neustále kopírují povrch, karoserie je hezky usazená, vůz neposkakuje, nehoupe se a v kabině je neuvěřitelný klid, nic nebouchá, nevrže, nevibruje.

Tohle je fakt nezmar do nepohody. Navíc si poradí i v náročnějším terénu, v němž těží ze světlé výšky 220 mm, slušných nájezdových úhlů a pohonu všech kol. Forester pro zlepšení trakce v podmínkách s horší adhezí nabízí speciální režimy prostřednictvím systému X-Mode, ale upřímně říkám, že během testu jsem je ani nepotřeboval. Vůz zvládl všechny offroadové nástrahy, které jsem pro něj připravil, ve standardním nastavení. Přiznávám však, že jsem se nehrnul do extrémů.

Úžasný komfort doplňuje příkladná stabilita a překvapivě suverénní chování v zatáčkách. „Es-ú-véčku“ na vysokém podvozku pomáhá skvělé rozložení hmotnosti i pro Subaru charakteristický důraz na posazení těžiště co nejníž. A samozřejmě je tu ten skvělý podvozek, který je sice komfortní, ale současně dostatečně tuhý, aby se o něj auto mohlo při změnách směru a v oblouku opřít.

V zatáčce se Forester tedy opře o vnější kola a prostě zatočí. Na auto takové stavby je ovladatelnost obdivuhodná. Pochvalu zaslouží i řízení, které v nízkých rychlostech působí velice uvolněně, v ostřejším tempu však odhalí překvapivou strmost a citlivost.