Subaru prý chystá tři nové motory, mají být úspornější a zelenější

Japonská automobilka pracuje na nové generaci svých populárních motorů typu boxer, které by měly splňovat přísnější nároky v oblasti ekologie i ekonomiky.

Podle informací japonského webu CarSensor pracuje Subaru na nové generaci spalovacích motorů typu boxer, jejichž premiéra by se mohla uskutečnit začátkem příštího roku. Podle některých zákulisních informací by se přitom mohlo jednat o zcela poslední generaci čistě spalovacích motorů Subaru.

Vraťme se ale k informacím web CarSensor, podle kterého by mělo Subaru začátkem příštího roku představit hned tři nové čtyřválce typu boxer. Všechny přeplňované a všechny vybavené přímým vstřikováním.

Základ by měl představovat 1.5 litrový čtyřválec typu boxer s přímým vstřikováním, jehož výkon by se měl pohybovat zhruba na úrovni dnešních dvoulitrových atmosférických čtyřválců pod kapotou modelů Crosstrek a Impreza (cca 110 kW/150 k). Navzdory podobnému výkonu by však novinka měla nabídnout nižší spotřebu.

O stupínek výš pak bude stát nový 1.8 litrový přeplňovaný čtyřválec typu boxer, který nabídne výkon zhruba 198 kW (cca 269 k). S výkonnějším motorem se pak počítá především pod kapotou modelů Outback, Legacy a Ascent.

Na vrcholu nabídky by pak měl stát 2.4 litrový přeplňovaný čtyřválec typu boxer, jenž by měl být dostupný minimálně ve dvou výkonnostních úpravách. Základ by měl být naladěn na cca 206 kW (cca 280 k), což je hodnota, se kterou bychom se mohli setkat pod kapotou modelů Subaru BRZ a Toyota GT86.

Výkonnější verze 2.4 litrového plochého přeplňovaného čtyřválce by pak měla nabízet výkon v rozmezí 244 až 298 kW (332 – 405 k) a zabydlet by se měla pod kapotou nového WRX STi. A proč je rozptyl v odhadech výkon silnější verze tak masivní? Na vině by mohl být často diskutovaný hybridní pohon, o kterém toho ale prozatím mnoho nevíme.

Jak už jsme zmínili na začátku, podle některých informací by se mohlo jednat dokonce o zcela poslední rodinu čistě spalovacích motorů značky Subaru. Ta již totiž dříve prohlásila, že chce do roku 2030 elektrifikovat většinu své nabídky.