Subaru WRX STI EJ20 Final Edition: Poslední svého druhu se loučí po 30 letech

Subaru WRX STI je sice globálním modelem, na jednotlivých trzích jste ho však mohli dostat s různými motory. A zatímco v Česku jsme se mohli těšit z motoru EJ25, v Japonsku se pod kapotou ukrýval přeplňovaný dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec s protilehlými písty EJ20, který už se dá považovat za skutečného pamětníka.

Poprvé se totiž tento motor představil pod kapotou Subaru Legacy již v roce 1989 a od té doby se nastěhoval do motorového prostoru široké palety modelů Subaru. Pod kapotou japonského WRX STI se však letos, po 30 letech, objevuje naposledy. A proto se s ním japonská automobilka rozhodla rozloučit ve velkém stylu: limitovanou edicí 555 kusů „EJ20 Final Edition.“

Kompletní specifikace modelu by se měly objevit na speciálně dedikované stránce japonského zastoupení automobilky, v současnosti je však informací naprosté minimum. Z fotek tak alespoň víme, že limitovaná edice bude postavena na 19 palcových zlatých ráfcích BBS a nebudou ji chybět speciální plaketky „EJ20 Final Edition.“

Úprav se pravděpodobně dočká i samotný motor, na kompletní informace si ale nejspíš budeme muset počkat až do autosalonu v Tokiu, kde má mít limitovaná edice svou premiéru. Kromě toho také Subaru informovalo, že prodej modelů WRX STI s motory EJ20 bude oficiálně zastaven s koncem roku 2019. Zajímavostí však je, že zájemci o limitovanou edici Final Edition si nebudou moci zajistit svůj vůz díky svým tučným kontům. O možnosti pořídit si vůz totiž rozhodne loterie.

Japonské loučení se s WRX STI osazenou EJ20 však může být zajímavé i pro ostatní trhy. Přidává totiž na váze nedávným spekulacím, podle kterých by mohlo Subaru osadit novou generaci modelu WRX STI zcela novými motory.

Například web TheDrive přinesl minulý měsíc zajímavou informaci, podle které by nové WRX STI mohlo dorazit v roce 2021 a pod jeho kapotou by mohl být výrazně přepracovaný motor FA20 z modelů BRZ/GT86. Upravený motor by měl mít větší objem a jeho výkon by se mohl pohybovat zhruba okolo 315 koní. Otázkou však zůstává, zda by byla tato pohonná jednotka dostatečně „zelená,“ aby se s ní nové WRX STI mohlo vrátit do Evropy. Zatím se však bavíme pouze ve spekulacích.