Supernabíječka každých 60 km? Evropský návrh myslí snad na všechno

Na důležitých tazích napříč EU by měla být každých 60 km dostupná nabíječka s výkonem 150 kW.

Evropský parlament přijal návrh, který by měl výrazně usnadnit cestování s elektromobily napříč státy EU. Od konce 2025 by podél hlavních evropských tahů TEN-T „core“ (Trans-European Transport Network) měly vyrůst rychlonabíječky pro elektromobily s výkonem minimálně 400 kW, které budou dostupné každých 60 kilometrů.

Minimální výkon 400 kW je přitom celkový, tedy na celou nabíjecí stanici, která může mít několik stojanů. Minimálně jeden stojan by však měl mít výkon minimálně 150 kW. Do konce roku 2027 se pak počítá se zvýšením celkového minimálního výkonu na 600 kW. Mimo síť TEN-T „core“ se počítá s delším časovým horizontem navyšování výkonu nabíječek.

Dobíjení by navíc mělo být možné uhradit bezkontaktně a bez nutnosti předchozí registrace u provozovatele nabíječky. EU navíc vyžaduje, aby měl zákazník jasný přehled o cenách nabíjení a dostupnosti. Chce tak předejít nepříjemným překvapením, jak The Verge.

Návrh počítá také s výstavbou výkonných nabíječek pro autobusy a nákladní vozy, které by měly být do roku 2028 dostupné podél hlavních evropských tahů každých 120 kilometrů, přičemž celkový výkon by se měl pohybovat v rozmezí 1400 až 2800 kW, v závislosti na typu silnice.

Milým překvapením je pak zohlednění vodíkových plnících stanic podél hlavních tahů (TEN-T „core“), které by měly být dostupné každých 200 kilometrů do roku 2031.

Návrh je součástí balíčku „Fit for 55“, kterým chce EU zredukovat emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a dekarbonizovat dopravu.