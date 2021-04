Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid 4x4 6AT – Best of Vitara!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Vitaru s rozvorem 2500 milimetrů používá řada lidí jako jediné auto v rodině, tak jsem si zkusil i umístění dětské autosedačky. Nebojte, na probdělé noci s malým uřvaným Staníkem mám ještě nějaký pátek čas, to jen synovec dorazil na návštěvu a trval na výletu. Nástupní prostor vzad je dostačující a úchyty pro připevnění odhalené a hezky při ruce. Jaký kontrast proti našemu rodinnému Tiguanu první generace, který má Isofixy nesmyslně utopené až někde v kufru. Dostat se k nim je leckdy horor. Ve Vitaře je pro celý proces dost místa, takže to zvládnu já i další, řekněme… méně zruční jedinci.

No a pak jsou věci, u kterých jsme za tu starou školu vyloženě rádi. Vitara je stále ještě tím autem, do kterého sednete, nastavíte sedačku a můžete vyrazit na cestu. Teplota a intenzita foukání se ovládají starými dobrými otočnými ovladači, veškeré možnosti automatické klimatizace zase fyzickými tlačítky. Vlevo pod volantem najdeme panel, skrz který lze snadno odstavit asistenční systémy. Trnem v oku nám bývá především hlídání jízdního pruhu, které můžete deaktivovat trvale. Bravo!

Naopak uvnitř se Suzuki rozhodlo jakoukoliv modernu ignorovat. Pracoviště řidiče je čistý oldschool, což znamená tvrdé platy ve výplních dveří (mimochodem, tak tenké provedení jsem už dlouho neviděl), zastaralou grafiku multimédií s displejem utopeným hodně pod zorným polem řidiče či nepodsvícená písmenka vedle voliče automatu. To by zas až tak nevadilo, kdyby Vitara měla zcela vzad klasické „déčko“, nikoliv „emko“, které tak budete omylem řadit otravně často.

V galerii si Vitaru schválně porovnejte s prvky a bez, nafoceny máme obě verze. Pokud by vám snad červená přišla příliš křiklavá, Suzuki má v záloze několik dalších barev. Jednotlivé prvky si můžete objednat i zvlášť, případně individualizaci rozšířit ještě o obdobné provedení v interiéru. Tady vám výrobce hodí „do barvy“ třeba rámování výdechů klimatizace či plast kolem voliče samočinné převodovky. Díky všem těmto jemným inovacím vypadá Vitara i po letech svěže. Neříkám, že se do ní na první dobrou zamilujete, ale určitě neurazí.

V roce 2019 – kdy s čísly ještě dramaticky nemávala pandemie koronaviru – prodalo Suzuki 1836 kusů. Vitara se tak vešla do třicítky nejžádanějších modelů u nás. Náhoda? To sotva. V předchozím roce to totiž bylo 1921 kusů, o rok dřív ještě o devětadvacet kousků víc.

Vždy, když testuji nějakou automobilovou novinku, mám pocit, že ji najednou potkávám na každém rohu. V případě Vitary je to trochu jiné, neboť u ní se mi zdá, že ji potkávám jednoduše pořád. Suzuki Vitara se na českém trhu těší velkému zájmu, což potvrzují nejen moje dojmy z tuzemských cest, ale i náhled do statistik Svazu dovozců automobilů.

Motor, jízdní vlastnosti

Hybrid nehybrid

To, čemu Suzuki trochu uličnicky říká Hybrid (označením se pyšní dokonce na víku zavazadelníku) ve skutečnosti není hybrid, jaký známe třeba od Toyoty, ale mild hybridní provedení se 48V výpomocí. Jednotka 1.4 BoosterJet tu disponuje maximálním výkonem 95 kW v 5500 otáčkách a točivým momentem 235 newtonmetrů od dvou tisíc ot/min. Z klidu na stovku vůz vybavený automatem a čtyřkolkou potřebuje 10,2 sekundy a rozpohybovat se dokáže na maximálních 190 km/h.

Agregát K14D je pokračovatelem předchozího typu K14C, společně však sdílí jen několik základních rysů jako vrtání (73 mm) a zdvih (82 mm). Vše ostatní je zcela nové, nebo prošlo důkladnou modernizací. Namátkou hliníkový blok motoru či klikový mechanismus. Přepracování většiny komponent přineslo zvýšení kompresního poměru z 9,9 na 10,9:1 a společně s tím dostal agregát variabilní časování nejen sacích, ale i výfukových ventilů. Suzuki se dále chlubí chlazením spalin při jejich recirkulaci přes EGR ventil, olejovým čerpadlem s proměnným průtokem nebo elektronickou regulací průchodu chladicí kapaliny topení.

Ani tím výčet inovací „hybridní“ Vitary nekončí. Nové je rovněž přímé vstřikování Hitachi s maximálním tlakem 350 bar (dříve 200 bar) či turbodmychadlo IHI nahrazující stávající řešení od Mitsubishi. Na turbo navazuje modifikovaný filtr pevných částic sdružený v jednom obalu s katalyzátorem.

Zatímco menší suzuki pracují s napětím 12 V, větší SUV dostávají 48V síť. Systém tak hospodaří s většími toky energie, elektromotor má vyšší brzdný účinek a akumulátor může mít až desetkrát větší kapacitu. Ale pojďme popořadě. Elektromotor s funkcí startéru a generátoru (ISG) je připojen ke spalovacímu motoru přes klínový řemen a umí vypomoci 10 kilowatty a 53 newtonmetry. Pod sedačkou spolujezdce se nachází lithium-iontový akumulátor s kapacitou 0,38 kWh (a hmotností 5,5 kg), pod tou řidičovou je zase měnič stejnosměrného napětí, jenž spojuje hybridní systém s ostatními elektrickými okruhy. Výrobce vyzdvihuje, že všechny tyto komponenty zvyšují hmotnost auta jen o nějakých 35 kilogramů a neovlivňují objem zavazadlového prostoru či místo pro posádku.

Teorie říká, že tato mild hybridní výpomoc má přebytečnou energii ukládat do baterie a využít ji v momentě, kdy je nejvíc potřeba. V praxi by to mělo znamenat okamžitou reakci na sešlápnutí plynového pedálu a vyhlazení turbodíry. Zároveň byste měli ušetřit i nějakou tu desetinku paliva. Suzuki tohle všechno pomůže k nižším tabulkovým emisím CO 2 na kilometr, čímž si Vitara zajišťuje setrvání na evropských trzích.

Konečně s automatem

Ne že bychom v odstavcích výše objevili Ameriku, vždyť elektrifikovanou čtrnáctistovku má Vitara v nabídce pěkných pár měsíců. Za zmínku stojí především návrat automatické převodovky, kterou v tomto modelu zastupuje šestistupňové řešení s hydrodynamickým měničem od Aisinu. Tedy žádná dvouspojka či u Japonců tolik populární (e-)CVT.

Automat má ještě o něco delší převody než manuál, takže při tempomatu nastaveném na rovných 130 km/h točí lehce nad 2400 otáčkami. Jízda ustálenou rychlostí je v takovém případě kultivovaná, o pohonu takřka nevíte. To samé už bohužel nejde říct o odhlučnění dalších neduhů jako je aerodynamický svist či valivý hluk od kol. V tomto ohledu Vitara značně pokulhává a s novou generací má na čem zapracovat.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid 4x4 6AT

Sladění motoru s automatem si ale zaslouží velkou pochvalu. Reakce na plyn jsou skutečně střelhbité, takže si předjížděcí manévr nemusíte dlouho dopředu připravovat. Průběh otáčkoměrem je svižný, ale celkově lineární, charakterem připomínající spíše atmosférické motory. Chcete-li z jedna-čtyřky vyždímat to nejvíc, podržte ji klidně nad pět tisíc. Vitara točí ráda a nebojí se přiblížit červenému pásmu. Práci převodovky můžete vzít do svých rukou skrz pádla pod volantem, ani manuální režim ale nenechá celý proces zcela na vás a do řazení vám dříve nebo později promluví.

Často říkáme, že mild hybridní výpomoc běžný motorista ani nemá šanci zpozorovat. V případě elektrifikace od Suzuki to platí jen z části. Systém je totiž nastaven tak, že po uvolnění plynového pedálu intenzivně zpomaluje, čímž rekuperuje a dobíjí akumulátor. Nechápejte to jako kritiku, jen si musíte zvyknout, že proti některým jiným autům neplachtíte a plyn tak musíte před obcí uvolnit až o něco později. Tedy neplachtí… plachtit můžete tak, že jednoduše vyřadíte na „enko“, což ale osobně nedoporučuji. Ne že byste tím hydroměniči měli nějak uškodit, ale přicházíte o výhody mild hybridního pohonu a hlavně musíte pákou neustále kvedlat, kvůli čemuž jste si automat asi nepořizovali.

Když kolega Ondra Mára testoval Vitaru s automatem a čtyřkolkou před rokem a půl (tehdy bez hybridní výpomoci), jezdil prý v klidovém tempu do 7,5 litru. Já jsem absolvoval třísetkilometrovou cestu Pardubice – Liberec a zpět s minimem dálnic v pohodovém tempu ve dvou lidech a výsledkem byl odběr 6,4 litru. Ale prosím vás, rozhodně netvrdím, že Vitara je teď o litr úspornější, k hlubšímu zkoumání bychom přeci jen potřebovali obě auta vedle sebe. Na dálnici, kde mild hybrid už nedokáže pomoci tolik, je spotřeba samozřejmě vyšší. V Praze jsem při nájezdu na rovinatou D11 počítadlo vynuloval, a když jsem na padesátém kilometru sjížděl, hlásilo 8,4 litru.

Zatáčky s nadšením

Paremetry 95 kW a 235 N.m vás asi na zadek neposadí, ale nezapomínejme, že Vitara má i s elektrifikovanou výpomocí pohotovostní hmotnost jen 1345 kilogramů. Klikatými serpentinami se tohle esúvéčko zvládne protáhnout jako myška, je lehkonohé a neuvěřitelně obratné, zároveň se díky strmějšímu řízení s volantem tolik nenadřete.

V zatáčce se karoserie ani při svižném tempu výrazně nenakloní, ale pokud je pokryta sérií nerovností, počítejte, že tady podvozek malinko znervózní a občas má tendenci uskočit. Hovoříme o kombinaci zadní torzní nápravy a obouvaných sedmnáctek, ale nepředpokládám, že o palec menší obutí by jízdní projev ovlivnilo nějak zásadně. Na rozbitějších cestách však Vitara zvládá jízdu s obstojným komfortem, který posádku nikterak nenatřásá, takže ani zmiňovaná cesta z Pardubic do Liberce nebyla žádným utrpením. Jen musíte počítat s už zmiňovaným zvýšeným hlukem.

Ruku do ohně bych za to bez přesednutí z auta do auta nedal, ale nemohu se zbavit dojmu, že elektronicky řízená čtyřkolka AllGrip pomáhá i na docela suchém asfaltu. Přepnete-li ze standardního režimu Auto do Sportu, který zadek připojuje častěji, nad ochotou zatáčet opravdu zůstává rozum stát. Nejde přitom jen o nějakou malou berličku, která si zaslouží nenápadnou poznámku pod čarou. Tohle je léty prověřená čtyřkolka Suzuki, kterou zákazníci milují (prý ji mají tři ze čtyř prodaných aut) a neztratí se ani v terénu. Schválně jsme s Vitarou zkusili jeden trochu uježděný a oslizlý prudký kopec. I když jsem v polovině zastavil a znovu se rozjel, pohon 4x4 si se situací poradil bez zaváhání (brzy se těšte na video, kde tohle všechno uvidíte). A to pořád hovořím o režimu Auto, přičemž pro opravdové krizovky jsou tu ještě možnosti Snow a Lock. Limitem Vitary v náročném terénu se tak stanou až pneumatiky, světlá výška 185 mm a ne úplně krátké převisy.