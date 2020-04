Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid 4x4 – Dává smysl?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Svérázný přístup Suzuki stále razí k ovládání palubního počítače. Ten má sice docela hezký barevný displej mezi budíky, ovládá se však prehistorickou tyčinkou umístěnou na přístrojovém štítu. Jasně, dá se na to zvyknout, ale nechápu, proč by ovládání nemohlo být na volantu, aby řidič nemusel kvůli takové drobnosti sundávat ruku z volantu a trefovat se prstem do zmíněné tyčinky.

Mimochodem, on i samotný infotainment skvěle zapadá do toho, jak působí interiér Vitary. Je jednoduchý a prostě funguje. Na nějaké parádičky zapomeňte.

Nezměnil se ani interiér, takže se nebudu pouštět do detailů. Pořád platí to, co o kabině napsal v testu kolega Ondra. Vitara prostě uvnitř sází na jednoduchost, tady žádné designové kudrlinky nenajdete.

Teď, v dubnu roku 2020, už je to ale zase jinak. Zatím v nabídce zůstavá Vitara s motorem 1.4 BoosterJet o výkonu 103 kW, který kdysi patřil k Vitaře S, chybí ale tříválec. Zato se na konci letošního února do prodeje dostalo nové provedení 1.4 BoosterJet Hybrid.

Motor, jízdní vlastnosti

Tak co je ten hybrid?

Už víme, že motor s obchodním označením 1.4 BoosterJet se u mild-hybridní verze liší od stejně pojmenované jednotky bez hybridní techniky. V čem přesně? Suzuki uvádí, že nový motor K14D sdílí se svým předchůdcem K14C jen několik základních rysů: čtyři válce, vrtání 73 mm, zdvih 82 mm a z toho vyplývající objem 1.373 cm3.

Motor však dostal nový blok, novou hlavou, jiný je klikový mechanismus a došlo i na výměnu či modernizaci dalších částí jednotky.

Zvýšil se kompresní poměr z 9,9 na 10,9:1, čtrnáctistovka dále byla vybavena variabilním časováním nejen sacích, ale i výfukových ventilů, chlazením spalin při jejich recirkulaci přes EGR ventil, olejovým čerpadlem s proměnným průtokem nebo elektronickou regulací průchodu chladicí kapaliny topení. Nové je i přímé vstřikování Hitachi s maximálním tlakem 350 bar – předchozí motor K14C měl systém Bosch s maximem 200 bar.

V Suzuki se také rozhodli vyměnit turbodmychadlo. Místo stávajícího Mitsubishi automobilka sáhla po turbodmychadlu IHI, na které navazuje modifikovaný filtr pevných částic (GPF) sdružený v jednom obalu s katalyzátorem. Všechny provedené úpravy mají za cíl především snížit spotřebu paliva a snížit emise škodlivin.

Ze stejného důvodu Suzuki motor doplnilo mild-hybridní technologií. S tou už má japonská automobilka letité zkušenosti, ovšem v případě Vitary (a modelu S-Cross) výrobce zvýšil napětí hybridní soustavy na 48 V (v jiných mild-hybridech značky je to 12 V).

Mild-hybridní systém ve Vitaře přidává tři elektrické součástky: elektromotor o výkonu 10 kW s funkcí startéru a generátoru, který je ke spalovacímu motoru připojen přes klínový řemen (plní i funkci konvenčního alternátoru), dále 48V lithium-iontovou baterii a měnič napětí mezi 48V a 12V okruhem pracující se stejnosměrným proudem.

Podstatou mild-hybridního řešení je uložení energie, která by jinak přišla nazmar, pro budoucí užití. Takže vždy, když řidič uvolní plynový pedál, elektromotor začne přibrzďovat spalovací motor a tím dobíjet baterii. Uloženou energii pak zase čtrnáctistovka využije při zrychlení, při němž jí pomáhá elektromotor.

Suzuki uvádí, že se takto dá zvýšit celkový točivý moment pohonného ústrojí až o 53 N.m. Maximum točivého momentu mimochodem narostlo ve srovnání s nehybridní verzí z 220 N.m (při 1.500 až 4.000 ot./min) na 235 N.m (při 2.000 až 3.000 ot./min).

Nejvyšší výkon motoru 1.4 BoosterJet v provedení K14D činí 95 kW v 5.500 otáčkách, u varianty K14C výkon dosahuje 103 kW v 5.500 otáčkách. Akcelerace z klidu na 100 km/h trvá u obou verzí stejně - 10,2 sekundy (předokolka dá stovku za 9,5 sekundy), maximální rychlost mild-hybridu je 190 km/h, klasická jedna-čtyřka jede až 200 km/h.

Tolik technické okénko, pojďme si to všechno zjednodušeně shrnout: především tedy Vitara Hybrid neumí jezdit výhradně na elektřinu, není to klasický hybrid. Elektromotor tu hraje podpůrnou roli a pomáhá spalovacímu čtyřválci. A nejen při akceleraci, elektromotor se umí postarat také o udržování volnoběžných otáček, takže udržuje motor v běhu, aniž by k tomu byl potřeba benzin. Efektivnější je také systém stop-start. To všechno by mělo pomáhat šetřit palivo.

Výsledek? Po Praze jsem jezdil s průměrnou spotřebou 8,6 l/100 km a v kombinovaném cyklu jsem dosáhl na 6,6 l/100 km. To není vůbec špatné, ale také nejde o hodnoty, které by se nějak zásadně lišily od spotřeby nehybridní jedna-čtyřky. Podobný apetit měla v praxi dokonce i původní atmosférická šestnáctistovka.

Z pohledu samotné jízdy by měla přítomnost mild-hybridního systému přinést lepší odezvu pohonného ústrojí v nízkých a středních otáčkách, neboť elektromotor svou pomocí motoru pomáhá uhladit turboefekt. Lepší projev v nízkých otáčkách pak Suzuki umožnil provést úpravu převodovky: třetí až šestý stupeň i stálý převod jsou delší než starší verze 1.4 BoosterJet. Pro ilustraci - při rychlosti 90 km/h motor točí necelých 2.000 otáček, při 130 km/h 2.300 otáček.

Delší převody ale současně znamenají ve srovnání s "předchůdcem" trochu horší pružné zrychlení ve vyšších rychlostech. Přesto Vitara i nadále působí poměrně svižně, rozhodně svižněji, než byste asi čekali při pohledu na oficiální údaj o akcelerace z klidu na sto. Díky elektromotoru se pohonné ústrojí ochotněji sbírá odspodu a potěší plynulejším zátahem.

Zábava s SUV

Živému motoru, který má rád otáčky, navíc sekunduje také dobře odladěný podvozek. A hlavně - Vitara i s mild-hybridní technikou zůstává poměrně lehkým autem. Přidané komponenty totiž zvyšují hmotnost vozu jen o zhruba 30 kg, takže tohle SUV s pohonem všech kol váží více než přijatelných 1320 kg (provozní hmotnost).

Právě slušná hmotnost a povedený podvozek stojí za úžasnými jízdními vlastnostmi, které se blíží klasickému hatchbacku. Vitara na silnici působí takovým sympaticky tuhým a pevným dojmem, rozhodně ale není prkenná. Většinu nerovností podvozek dokáže solidně odfiltrovat, takže si v ní užijete jízdu bez drncání - což u malých a kompaktních SUV bohužel není úplně samozřejmé.

Vitara navíc přidává lehkonohý projev v zatáčkách. Na kvalitním asfaltu si dokonce vede tak zdatně, že byste se za volantem dost často mohli i bavit. Suzuki se podařilo minimalizovat náklony karoserie a nedotáčivost, auto má navíc přesné řízení.

Největší radost s Vitarou si užijete ve sportovním režimu, který zostřuje reakce pohonného ústrojí na plynový pedál, ale také častěji přenáší hnací sílu na zadní kola, takže potlačuje nedotáčivost.

Vitara pak nabízí ještě tři jízdní režimy. V případě módu Auto je hlavní prioritou nízká spotřeba paliva, takže vůz po většinu času jezdí jako předokolka a zadní nápravu připojuje, pokud hrozí protočení předních kol.

Režim Snow by měl celkově zlepšovat trakci, takže je určen nejen na sníh, ale celkově na nezpevněný nebo na kluzký povrch. A pak je tu mód Lock, který směřuje více točivého momentu na zadní kola a z Vitary udělá auto, s nímž se můžete vydat i do náročnějšího terénu. Vlastně si myslím, že jediné výrazné omezení, které by následně mohlo off-roadové dobrodružství zkazit, představují silniční pneumatiky.