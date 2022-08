Tak trochu jiný tuning. Unikátní Tatra je dnes muzejním exponátem

Jde totiž o kousek, který je zvláštní tím, že představuje tahač, navíc výrazně upravený. V současnosti si ho můžete prohlédnout v soukromém Muzeu Tatra 111 v Dobříči, provozovaném Milanem Horkou.

Tatrovka přitom svou životní pouť zahájila v roce 1998 jako jednostranný sklápěč - ještě s dlouhou kapotou - určený k vývozu do Brazílie. Nakonec ale vozidlo čekal jiný osud. Brazilský projekt zahrnující montáž tatrovek ve výrobním areálu v Jižní Americe zkrachoval a existující prototypy byly prodány. Náš kus byl dokonce u prodejce Tatry v Českých Budějovicích přestavěn na tahač návěsů. Jamal se přitom oficiálně jako tahač nevyráběl.

Po této úpravě se 163 dostala ke zmíněnému Milanu Horkovi, který s ní jezdil a využíval ji k obživě až do roku 2014. Následně se na osm let přestěhovala do garáže, nedávno ji Horka zařadil do expozice svého muzeua.

Netradiční tahač návěsů navíc během své pracovní kariéry prošel řadou svérázných úprav vzhledu. Všimněte si například zvýšeného sání na výrazně upravené přední kapotě, masivního ochranného rámu vpředu se světelnou rampou, „sportovního“ nárazníku nebo střešního spoileru. Je toho ale mnohem, mnohem víc. „Jamal standardně není zrovna hezké auto, chtěl jsem aby ten můj vypadal k světu,“ říká Horka.

Video se připravuje ...

O pohon se stará vzduchem chlazený osmiválec Tatra z řady T3B-928, netradičně ovšem s přímo na motor montovanou souosou brazilské spojky a spojený s převodovkou ZF. Vozidlo má dále pohon všech kol (6x6) a podvozek využívá kombinaci vzduchových měchů a listových per (těžké kombinované pérování).

Tatra 163 Jamal se vyráběla do roku 2014, celkem bylo podle dostupných informací vyrobeno 1702 kusů.

Video se připravuje ...