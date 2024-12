Takhle cool rolls-royce nemá ani Leoš Mareš. Je jediný a závodil na Dakaru

Když se řekne „terénní rolls-royce“, tak si všichni nepochybně vzpomeneme na moderní luxusní SUV jménem Cullinan. To však překvapivě není první čtyřkolkou s ikonickou soškou Spirit of Ecstasy na masce chladiče, protože už začátkem osmdesátých let se objevil unikátní rolls s pohonem všech kol, který se dokonce zúčastnil legendární cross-country rallye Paříž-Dakar. Přivítejte speciál s přezdívkou „Jules“.

Je to jeden z nejslavnějších závodních rolls-royců všech dob a svou přezdívku dostal po slavné pánské kolínské značky Christian Dior, jež významně pomohla s jeho dokončením. Jedinečný rolls-royce na základech produkčního modelu Corniche začal vznikat na přelomu osmdesátých let, když se dva bohatí francouzští playboyové Thierry de Montcorgé a Jean-Christophe Pelletier zasnili nad lahví kvalitního francouzského vína, jak by vypadal rolls jedno z nich na startu Dakaru.

Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge: Za volantem nejluxusnějšího SUV světa Ondřej Šámal Novinky

Projektu se následně ujal Michel Mokrycki, známý výrobou aut pro rallye i prototypů pro Citroën, ale musel se uchýlit k méně vznešeným značkám, aby našel ideální techniku. Jules tak stojí na podvozku z Toyoty Land Cruiser a pod kapotou má osmiválcové srdce z Chevroletu Corvette. Celková váha vozu tehdy výrazně překročila dvě tuny, a proto se rozhodl zahodit původní kovovou karoserii a nahradit ji sklolaminátovou replikou.

V kabině nechyběl bezpečnostní rám ani závodní sedadla, ale jakmile se britská automobilka doslechla o vzniku nového projektu, rozhodla se jednat. V Rolls-Roycu se rozhodli, že Jules poškozuje jejich duševní vlastnictví a okamžitě podnikli první právní kroky k jeho ukončení. Dvojice playboyů naštěstí měla eso v rukávu, protože jako svého sponzora do soutěže podepsala Christiana Diora.

Nový Rolls-Royce Ghost Series II naživo v Praze. Je libo látkové čalounění? Ondřej Šámal Novinky

Nic tedy nebránilo tomu, aby terénní rolls-royce odstartoval do rallye Paříž-Dakar 1981 a oba playboyové, dělící se o sedadlo spolujezdce, si s sebou údajně přivezli velkou zásobu šampaňského a ústřic. Během závodu si vedl až nečekaně skvěle a pravidelně dokončoval etapy mezi 20 nejlepšími z celkem 291 vozů. Krátce po polovině závodu, když byl na 13. místě, však narazil do stromu, přičemž se poškodilo řízení.

Nový showroom značky Rolls-Royce v Praze • Rolls-Royce Praha

Místní mechanik provedl provizorní opravu, jež podle pořadatelů trvala příliš dlouho a vůz diskvalifikovali. Zakladatel rallye Thierry Sabine však posádce dovolil dokončit soutěž s tím, že nebude klasifikována v konečných výsledcích. Christian Dior tak s relativně skromnými náklady získal obrovskou publicitu a dvojice playboyů měla další zajímavou historku.

To nejvtipnější je, že když se tenhle rolls začal objevovat v novinách, v sídle Rolls-Roycu museli vyřizovat desítky telefonátů a dopisů od potenciálních zájemců o Corniche s pohonem všech kol. Dodnes na světě existuje jeden jediný kus, který se právě prodal. Aukční společnost Aguttes mu našla nový domov za 596.420 eur, tedy více než 15 milionů korun.