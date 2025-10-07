Nejostřejší Škoda Fabia je tady! Výkonem nadchne, nejsilnější v historii ovšem není
Mladoboleslavská automobilka navazuje na tradici modelu Fabia RS a představuje vrcholnou edici čtvrté generace svého nejmenšího modelu, která oslavuje 130 let jedné z nestarších automobilek světa.
První relevantní zprávy o nejsilnější Škodě Fabia čtvrté generace jsme vám přinesli začátkem letošního července, kdy náš čtenář na dálnici potkal zajímavý testovací exemplář. Mladoboleslavská automobilka příchod sportovní verze svého nejmenšího modelu potvrdila před několika dny, když ukázala teaser, v kterém na vrcholnou variantu láká.
Označení Fabia 130 jasně odkazuje na letošní 130. výročí Škodovky, respektive společnosti Laurin & Klement, která s výrobou automobilů začínala.
Česká značka již v minulosti koketovala s ostřejší variantou fabie. První generace dostala vznětový čtyřválec 1.9 RDI s 96 kilowatty, který tehdy způsobil poprask. Nástupkyně již vsadila na benzin, byť přeplňováním pomocí turbodmychadla a kompresoru se také vymykala. U třetího vydání Škoda Fabia jsme si na sportovnější model museli nechat zajít chuť. Výjimkou byla pouze série Edition R5 s motorem 1.4 TSI o výkonu 92 kilowattů, který byl standardně spojen se sedmistupňovou dvouspojkou DSG. V tomhle případě se ovšem o žádnou „divočinu“ nejednalo.
I v tomhle případě je k dispozici sedmistupňové samočinné ústrojí DSG, které se pojí s přeplňovaným čtyřválcem 1.5 TSI, jehož výkon byl zvýšen z původních 110 na 130 kilowattů. Zmíněná druhá generace Fabie RS přitom nabídla ještě o dva kilowatty více. Točivý moment 250 Nm zůstal jako u sériového provedení, patnáctistovka má ovšem o něco ostřejší charakter, větší pružnost ve středních otáčkách a lepší odezvu na plynový pedál. Úprav se dočkala též dvouspojka DSG, jež reaguje rychleji.
Maximální rychlost Škody Fabia 130 dosahuje 228 km/h, což z ní činí nejrychlejší sériovou fabii všech dob. Na stovku se dostanete už za 7,4 sekundy. Z modelu Monte Carlo si novinka bere podvozek snížený o 15 milimetrů.
Velmi potěší deaktivace protiprokluzu ASR, případně si můžete zvolit režim ASR Sport s pozdějšími zásahy stabilizace ESC.
Exteriér Fabie 130 se liší například specifickým nástavcem předního nárazníku, zadním křídlem, 18palcovými litými koly Libra, zatmavenými předními Bi-LED světlomety, červenými brzdovými třmeny, černou folií, jež spojuje koncová světla, a dvěma koncovkami výfuku.
Na výběr bude ze čtyř barev karoserie: bílé, modré, červené a černé. Na předních blatnících se nachází nový znak s motivem 130. Uvnitř na vás čekají sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou. Palubní desku a výplně dveří zkrášlují stříbrné dekorativní prvky. Při nastupování budou posádku vítat speciální prahové lišty s motivem Fabia 130.
Vedle oslavy 130 let novinka zároveň skládá poctu soutěžnímu vozu Škoda Fabia RS Rally2. Speciální edice bude k mání v limitovaném počtu kusů, první dodávky zákazníkům začnou v prosinci tohoto roku. Cenu zatím automobilka nezveřejnila.
Zdroj: Škoda, video: Škoda, foto: Škoda a auto.cz