Nová generace Octavie si co do výbavy hodně polepšila. Škodovka se rozhodla, že její luxusní verzi nabízet nebude, protože by měla blízko k Superbu. Teď ale internetem kolují její fotografie z konfigurátoru.

Mladoboleslavská Škoda představila novou generaci modelu Octavia loni v listopadu. Od té doby se ukázala nejen v “klasických” výbavových liniích Style a Ambition, ale odhalila se i v základním provedení Active, respektive 125 let. Tajemstvím už není ani dobrodružnější verze Scout, stejně jako sportovní RS.

Tím se měl kruh chystaných provedení uzavřít. Škodovka už před oficiálním představení čtvrté generace Octavie uvedla, že z nabídky zmizí luxusní verze Laurin & Klement. Nikdo z automobilky to sice přímo nepotvrdil, ale všeobecně se má za to, že by takové auto mohlo lézt do zelí o třídu většímu Superbu.

Jenže na sociálních sítích se teď objevila várka snímků, které naznačují pravý opak. Zachycují totiž Octavii Laurin & Klement v celé své kráse. Zatím není jasné, jestli jde o skutečný únik z konfigurátoru, nebo si jen někdo pohrál s photoshopem. Pokud je pravdou varianta číslo dvě, autor si dal na svém projektu opravdu hodně záležet.

Nejde totiž o vize nezávislých grafiků, na které jsme zvyklí. Kromě štítků Laurin & Klement na karoserii si všímáme stříbrných ozdobných prvků, velkých kol s atraktivním designem (Octavia může obouvat až devatenáctky) a hlavně chromované lišty mezi zadními svítilnami po vzoru faceliftovaného Superbu. Loga L&K najdeme dále také v interiéru, kromě přístrojové desky se nachází i na sedačkách.

Luxusní verzi samozřejmě nesmí chybět vrcholná verze sedaček, stejně jako vyspělý multimediální systém Columbus a digitální přístrojový štít. Venku si pak všímáme ještě tažného zařízení. Co myslíte, měla by luxusní Octavia obohatit nabídku mladoboleslavského modelu, nebo jsou aktuální možnosti dostačující?