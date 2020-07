Nové Škody Octavia Scout a RS poprvé naživo: To je trefa do černého!

Před vrhnutím se na nové deriváty čtvrté generace Octavie si dáme malé opáčko. Nejnovější provedení se světu oficiálně představilo v listopadu minulého roku. Následovalo odhalení prvních cen, úvodní jízdní dojmy tentokrát nesbírané na přímořských okreskách, ale doma s rouškami na ústech, a konečně várka prvních plnohodnotných testů. Někde mezi tím stihla Škodovka ještě představit další varianty Octavie IV - dobrodružnější Scout, sportovní RS a základní provedení Active. Na holátko si musíme počkat, zbylé dvě už jsme si podrobně prohlédli naživo.

Velká změna není pro nás

Škoda Octavia Scout se nám prvně představila počátkem června, tehdy ale jen na sérii několika úvodních snímků. Workshop k nové generaci Octavie v multifunkční mladoboleslavské hale tak vlastně byl první příležitostí si toto auto prohlédnout osobně.

Již od příjezdu standardní Octavie jsme avizovali novinky, které se pro deriváty Scout a RS chystají. Dobrodružnější provedení mělo vůbec poprvé dorazit s pohonem předních kol. Pravda to je, českého trhu se to nicméně netýká. „Na vybraných trzích zákazníci preferují dobrodružný vzhled, ale čtyřkolku nevyužijí. Čeští zájemci mají provedení Scout odjakživa spojení s pohonem 4x4 a v nové generaci tomu nebude jinak,“ vysvětluje Pavel Jína z mladoboleslavské automobilky.

V praxi to znamená, že český kupec dostane Scouta vždy se čtyřkolkou. To je určitě dobrá zpráva, zároveň ale přicházíme o možnost objednat toto provedení s motorizacemi, které čtyřkolku neumí (1.5 TSI 110 kW, 2.0 TDI 85 kW), byť by šlo třeba o cenově zajímavé nabídky. Pokud jde o samotný pohon všech kol s elektronicky řízenou mezinápravovou spojkou, nová Octavia dostává jeho šestou generaci s přepracovanými komponenty, díky čemuž je ústrojí o 0,8 kilogramu lehčí. Čtyřkolky se pak pojí výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG. V praxi to znamená, že u nás vůz objednáte s motorem 2.0 TSI 140 kW, případně 2.0 TDI 110 či 147 kW.

Na prvních oficiálních snímcích se mi Scout líbil a stejný dojem jsem měl i po úvodním setkání. Okamžitě je patrná o 15 milimetrů vyšší světlost, dobrodružnější look podtrhují ochranné plasty ve spodní části karoserie a hliníkový design předního a zadního difuzoru, lišt kolem bočních oken a vnějších zpětných zrcátek. Standardem skauta je elektricky ovládané víko zavazadelníku s virtuálním pedálem a v nabídce nesmí chybět ani elektricky sklopné tažné zařízení, které na kouli utáhne brzděný přívěs až do hmotnosti 2000 kg.

Na karoserii jsou štítky Scout, které nacházíme i po usednutí do interiéru. Koncepce kabiny se samozřejmě neměnila. Pokud se vám interiér nové Octavie líbí, budete spokojeni i tady. To samé platí naopak. Provedení Scout se vyznačuje specifickou dekorační lištou s motivem dřeva, která naživo působí opravdu atraktivně. Sedadla jsou potažená látkou ThermoFlux a potahy, volant, loketní opěrka či palubní deska mají kontrastně hnědé prošití. Pedály dostávají, stejně jako odkládací prostor pro nohu, hliníkový vzhled. Všechny tyto detaily si ostatně můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

Pro Octavii Scout IV zůstává standardem dvouramenný volant s otočnými válečky pro nastavování vybraných funkcí digitálního přístrojového štítu. Ten je tu samozřejmě také standardem, stejně jako desetipalcová obrazovka multimediálního systému Columbus vybavena navigací. Nějak takhle jsme si ještě před jeho premiérou Scouta představovali a těžko říct, jestli to šlo s daným základem vymyslet lépe. První statické dojmy zanechal opravdu dobré.

Ereso bez zásuvky

Ano, Škoda Octavia RS se nám sice oficiálně představila již v březnu, přesto měla i po několika týdnech co ukázat. V době její premiéry totiž Škodovka představila jen a pouze variantu iV, tedy plug-in hybridní provedení do zásuvky. To je novinka a zpestření motorové palety, kovaní fandové eresa ale čekali na čistě benzinové a naftové jednotky. A jeden takový kousek jsme si v Mladé Boleslavi také konečně prohlédli.

Ještě než se do něj pustíme tu však máme pár zajímavých čísel k eresu třetí generace. Toho se napříč celým světem prodalo 173.218 kusů a automobilka prozradila, čemu dávali zákazníci přednost. Pokud jde o souboj nafta vs. benzin, tady s podílem 58 % vedly vznětové agregáty. Podstatně výraznější rozdíl zaznamenáváme ve výběru převodovek, tady dalo rovných 72 % zákazníků přednost automatu před manuálem. Obdobně jasné jsou preference kupujících mezi předokolkou a čtyřkolkou, 86 % kupujících sáhlo po pohonu předních kol.

No a pak tu před námi stojí Octavia RS čtvrté generace. Zatímco Scout má podvozek o patnáct milimetrů výše, ereso o patnáct níže. Takové auto si ale prohlížíme až nyní, protože plug-in hybrid má (kvůli ochraně akumulátorů v podlaze) světlou výšku shodnou s klasickou Octavií, byť podvozek je také tady naladěn sportovně.

A musím říct, že červenému eresu vystavenému v hale to rovněž sluší. Pomáhá tomu nejen výrazný červený lak, ale i černé prvky karoserie, které jsou od čtvrté generace standardem. Škodovka připomíná, že u předchozích variant nabízela i stříbrné provedení detailů, o něj byl ale mezi zákazníky jen minimální zájem. Tentokrát tak zůstala jen a pouze u černé. A vozu to jednoznačně prospělo, černá maska v kombinaci s agresivnějším nárazníkem dělají z Octavie naštvaně se koukající stroj. Vzadu pak zaujme decentní černý spoiler, černé označení Škoda a dvě koncovky výfuku - obě funkční!

Vůz standardně přijíždí na osmnáctipalcových kolech, pod nimiž se schovávají rudé třmeny brzd - výkonnější než u klasické Octavie. Za příplatek můžete dostat devatenáctky. Jak už jsem říkal podvozek má ve srovnání s běžným provedením sportovnější naladění, za nastavitelné tlumiče DCC s volbou tuhosti se však bude připlácet. Plug-in hybrid je pak ošizen ještě o diferenciál VAQ, jehož úkolem jsou ještě lepší jízdní vlastnosti. Pro všechny varianty je připraveno alespoň progresivní řízení.

Skladba pohonných jednotek už nějaký čas není tajemstvím, pojďme si je ale připomenout. Máme tu plug-in hybridní Octavii RS iV, která se chlubí systémovým výkonem 180 kW, 400 newtonmetry točivého momentu a díky 13kWh akumulátoru dojezdem až 60 kilometrů na jedno nabití. Na stovce je takové auto za 7,3 sekundy a pokračovat může na maximálních 225 km/h. Pro zájemce o ryze spalovací agregáty bude připraveno 2.0 TSI 180 kW a 2.0 TDI 147 kW, na jejichž technické podrobnosti si ještě musíme počkat, výroba pak odstartuje v září. Zatím víme jen to, že benzin dostane pohon předních kol a možnost volby mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým automatem. Nafta se pojí výhradně s automatem a pohonem všech kol.

A uvnitř? Dvouramenný volant střídá klasické tříramenné řešení, nechybějí plakety RS a kontrastní červené prošívání napříč celou kabinou. Tím se ale nekončí. Látkové sedačky můžete za příplatek nahradit alcantarou, kterou najdeme i na přístrojové desce a ve výplních dveří. Už v listopadu jsem seděl v interiéru bohatě vybavené Octavie a pokrok oproti předchůdci to byl obrovský. Tohle je ale ještě jinačí liga. Ereso se vážně povedlo! I zde najdeme standardně desetipalcový infotainment, specialitkou digitálních budíků je pak režim zobrazení výhradně pro toto sportovní provedení.

Svézt jsme se těmito novinkami bohužel nemohli, ale na první zkušenosti z českých silnic už nebudeme muset dlouho čekat. Oba exempláře by se v testovací flotile měly objevit v druhé polovině letošního roku.