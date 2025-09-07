Nová Škoda Epiq je tady! Takhle vypadá nejdostupnější elektromobil z Boleslavi
Řady elektrických SUV od Škody brzy rozšíří nejmenší model. Crossover Epiq ujede až 425 kilometrů na jedno nabití a uveze téměř 500 litrů nákladu.Cena bude začínat lehce nad 600 tisíci korun.
Škoda v rámci koncernového workshopu před zahájením autosalonu IAA v Mnichově společně s dalšími modely rodiny elektrických městských vozů (EUCF) představila nový crossover Epiq, který doplní úspěšnou řadu elektrických SUV Elroq a Enyaq. Ačkoliv se zatím jedná o show car, sériový model bude prakticky totožný.
Novinka se stala první škodovkou, která plně adoptovala stylistický jazyk Modern Solid, který podle automobilky kombinuje robustnost s funkčností a autentičností. Vůz o délce 4,1 metru je vyveden v matném laku Cashmere a je doplněn lesklou černou maskou Tech-Deck Face, kterou rámují LED světla pro denní svícení a směrovky ve tvaru písmene T. Hlavní světlomety jsou umístěny níže, což zdůrazňuje robustní přední nárazník se spoilerem v barvě Cosmo grey. Nová tornádo linie vizuálně odděluje jednotlivé části karoserie a odlišuje prosklenou kabinu od zbytku vozu.
Jak je u Škody zvykem, interiér je prostorný a praktický. Nechybějí velkorysé úložné prostory a chytrá řešení pro zavazadla včetně háčků na tašky, úchytů a skrytých přihrádek pod podlahou. Interiér je minimalistický a funkční, vybavený bezdrátovým nabíjením telefonů, přihrádkami Simply Clever, fyzickými tlačítky a haptickými rolovacími kolečky.
Dovnitř se má pohodlně posadit až pět cestujících, přičemž zavazadelník pojme minimálně 475 litrů. Dojezd na jedno nabití má dosáhnout až 425 kilometrů, přičemž základní cena sériové verze by na mnoha trzích měla být srovnatelná se Škodou Kamiq se spalovacími motory. Sama Škoda slibuje základní cenu okolo 25.000 eur, což je podle současného kurzu asi 610.000 Kč.
Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, řekl: „Show car Epiq nabízí konkrétní pohled na další přírůstek do úspěšné rodiny plně elektrických vozů Škoda. Ztělesňuje podstatu značky Škoda: Designový jazyk Modern Solid, prostorný interiér v kompaktním provedení, uživatelsky přívětivé intuitivní digitální rozhraní a Simply Clever detaily, které zajišťují bezproblémový zážitek, a především atraktivní cenu. S modelem Epiq děláme další krok k tomu, aby se elektromobily staly praktickou a atraktivní volbou pro každodenní řidiče.“
Epiq se po modelu Superb stane další škodovkou, která nebude vznikat v Česku. Nový elektrický crossover se totiž bude vyrábět po boku příbuzných koncernových elektromobilů značek Cupra a Volkswagen v závodě Volkswagen Navarra ve Španělsku. Sériová verze se světu ukáže již příští rok.
Zdroj: Škoda, video a foto: Škoda