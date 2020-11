Tesla Model 3 Long Range Dual Motor – Herní konzole. A taky auto

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Výstražné blinkry najdete na stropnici, levou páčkou blikáte, pravou volíte jízdní režim převodovky. Žádné další otočné ovladače a tlačítka navíc. Vždyť ani bezrámové dveře nemají uvnitř kliku, ale tlačítko pro otevření. Platí to, co píšeme tradičně, tedy že ťukání čehokoliv na displej odvádí pozornost od řízení více než konvenční řešení. Pokud ale vezmeme multimediální systém jako takový, ten v dnešním automobilovém světě jen těžko hledá konkurenci. Obrazovka v Tesle je takový další iPhone. Se vším všudy. Funguje naprosto plynule, neseká se, je intuitivní a okamžitě se v něm vyzná i nový uživatel.

Potěší obrovské kapsy ve dveřích, stejně jako bezedná schránka ve středové konzole uprostřed. Vejde se do ní třeba i gamepad, který si David vozí s sebou kvůli hrám v multimediálním systému. Ale na ně ještě přijde řeč. Vtipné je samotné víko schránky. Musíte jej zavírat pomalu a s citem, pak do sebe všechno řádně zacvakne a schránka zůstane zavřená. Pokud s ním ale budete zběsile mlátit, nezavře se. A co víc, na obrazovce se objeví hláška, jestli byste laskavě mohli schránku zavírat jemněji. Kouzelná blbůstka. Snad jen držáky na nápoje by mohly být o něco hlubší, v takovýchto pořádně nedrží skoro nic.

Ještě než se pustíme do samotného tabletu uprostřed, pojďme se podívat na prostornost. Vůz dostává kožené sedačky vpředu i vzadu. Nemají kdovíjaké sportovní vedení, ale tvarování sedáků i opěradel je dostatečné pro podržení při svižnějším tempu. Hlavně jsou ale sedadla americky rozměrná a pohodlná na dlouhé cesty. Za volant se s výškou 178 centimetrů poskládám bez problému, stejně jako kolega vysoký 190 cm. Protože má ale delší nohy, už musí pravé koleno „štelovat“, aby nenarážel na roh obrazovky. Pravdou je, že kůže na předních sedadlech působí poněkud unaveně, a to auto nemá najeto ani dvacet tisíc kilometrů.

Úplně bez výhrad ale „trojku“ nechat nemůžu. Nějaké to vrznutí výplně dveří je sice při ohmatávání slyšet, na něco podobného ale dnes narazíte u celé řady aut. A nejen těch neprémiových. Co mi vadilo o dost víc je neobložená vrchní část zavazadelníku, ale třeba i voda, která z víka kufru při vydatnějším dešti steče dovnitř. Zavazadelník pojme 542 litrů, otevírá se výhradně ručně a je vcelku členitý, což ale nemá zas až tak zásadní vliv na praktičnost. Po sklopení zadních opěradel vám vznikne téměř rovná ložná plocha. A protože se víko kufru otevírá hodně nahoru, je do zavazadelníku snadný přístup. Pod podlahou se nachází už zmiňovaná schránka na drobnosti, jíž na rozdíl od většiny evropských konkurentů najdeme i pod přední kapotou. Přehlédnout nelze ani orosenou zadní svítilnu, jejíž výměnu majitel s Teslou intenzivně řeší.

Motor, jízdní vlastnosti

Kouzlení se spotřebou

Davidova Tesla je ve verzi Long Range Dual Motors. To v praxi znamená velkou 75kWh baterii (využitelných 72,5 kWh) a normovaný dojezd 580 kilometrů dle WLTP. O pohon se starají dva elektromotory – asynchronní vpředu a synchronní s permanentními magnety vzadu. Systém disponuje nejvyšším výkonem 258 kW a 510 newtonmetry točivého momentu dostupnými prakticky z nulových otáček. To znamená stovku za 4,4 sekundy a maximální rychlost 233 km/h.

Pravdou je, že v přímce zrychluje Model 3 parádně, i když nejde o našlapanou verzi Performance. Reakce na sešlápnutí plynového pedálu jsou okamžité, přišpendlí vás k sedačce a vy v levém horním rohu obrazovky koutkem oka sledujete, jak číslíčka rychloměru bleskurychle naskakují. Protože rychlost nemáte na očích (za volantem je místo budíků prázdno, což je zejména v noci poněkud zvláštní), vlastně ji ani nestíháte tolik vnímat. Snadno se může stát, že na výjezdu z obce zrychlíte a najednou obrazovka ukazuje tempo, za které by vás hlídka úplně nepochválila.

Tesla Model 3

Roky zkušeností s elektrickým pohonem dokázala Tesla skvěle zužitkovat. Jak jinak si vysvětlit, že Model 3 jezdí značně úsporněji než celá řada menších evropských konkurentů? Na konci září, s teplotami kolem patnácti stupňů, jsem na okreskách dokázal jezdit za nějakých 12 až 15 kWh, což jsou velice, velice dobré hodnoty. A překvapivě brutálně nerostly ani na dálnici, kde se palubní počítač „odměnil“ zhruba 17 kWh. Nejvíce si Tesla řekla při popojíždění ucpaným městem, kde počítadlo vykazovalo necelých 19 kWh. Až když jsem na dva elektromotory pořádně šlapal a užíval si schopnosti vozu plnými doušky, dostal jsem se přes 30 kWh. To ale opravdu výjimečně.

V praxi to znamená, že i při náročnějším zacházení zvládne tento Model 3 minimálně 400 kilometrů, spíš více. Tesla podporuje nabíjení výkonem až 250 kW. Zůstaneme-li u v Česku běžnějších 50kW rychlonabíječek, tam mi to z 20 na 80 % trvalo lehce přes hodinu, do sta procent pak bylo potřeba dalších 30 až 40 minut.

Rychle, ale…

Přepravit se v Tesle rychle z bodu A do bodu B není problém, ale zvládne vás auto při takové disciplíně i pobavit? No, žádné atletické výkony od elektromobilu nečekejte. Sedan dostává neadaptivní podvozek s klasickými tlumiči, vinutými pružinami a osmnáctipalcovými koly. Vzadu najdeme víceprvkovou nápravu a na poměry Amerik je vcelku tužší… někdy možná až moc. Na rozbité okresce cítíte sebemenší nerovnost a po delší trase po nekvalitní cestě už jste docela naklepaní.

Když je sucho, zvládne „trojka“ projíždět zatáčky opravdu rychle. Karoserie se nenaklání, vrhá se do nich ochotně a zadek znervózní jen v krajních případech. Jen nečekejte žádnou továrnu na emoce, zpětná vazba od podvozku je nulová a s řízením se ve sportovním režimu musíte trochu více prát, to je ale v zásadě všechno. A když naprší, raději to s nájezdovými rychlostmi příliš nepřehánějte. Navzdory čtyřkolce umí být tohle elektro na oslizlém povrchu brzy nedotáčivé.

Tesla Model 3

Ještě k tomu řízení - Model 3 reaguje na sebemenší pokyn volantem. Však to také od dorazu k dorazu trvá rovné dvě otáčky. V praxi to znamená, že se při „lámání“ auta do serpentin příliš nenadřete, ale znovu říkám, za srdíčko vás jízda v malé Tesle úplně nechytne. Rekuperační jízdní režim je nastaven tak akorát na ovládání pouze plynem. Pokud ale od Modelu 3 chcete trochu ostřejšího svezení, budete muset spolupracovat i s brzdovým pedálem. Nemusí vám to zas až tak vadit, Tesla využívá kotouče, brzdy jsou dobře dávkované a jen tak nevadnou.

S reálným dojezdem okolo čtyř stovek kilometrů už se nemusíte bát ani dálničních úseků. Zejména díky tomu, že ani tam dojezd nezačne po vzoru ostatních elektromobilů závratně mizet. Jen počítejte, že v rychlostech nad 120 km/h už se od podvozku ozývá výraznější valivý hluk, stejně jako aerodynamický svist kolem zrcátek a bezrámových oken.