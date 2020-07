Tesla navzdory pandemii dodala více aut, než se čekalo

Navzdory tomu, že velkou část ekonomických aktivit bylo kvůli šíření koronaviru nutné zastavit, automobilce odbyt meziročně klesl jen o 4,8 procenta. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Analytici odhadovali, že Tesla na trh ve druhém čtvrtletí dodá 74.130 aut.

Solidní počet dodaných aut zvyšuje podle odborníků pravděpodobnost, že Tesla vykáže za druhé čtvrtletí zisk. Bylo by to poprvé, co by automobilka měla čtyři ziskové kvartály za sebou.

"Z 90.000 dodaných aut v prostředí karanténních opatření padá čelist," konstatoval analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush.

Tesla investory překvapila už výsledkem v letošním prvním čtvrtletí, kdy dodala 88.400 vozů. To bylo o 40 procent více než ve stejném období loni a nejvíce za jakékoliv první čtvrtletí.

Skokový nárůst akcií Tesly, jejichž hodnota se od začátku roku více než zdvojnásobila, podle analytiků vyjadřuje důvěru, jakou investoři vkládají do budoucnosti elektrických vozů. A také je dokladem toho, že Tesla se z okrajového výrobce změnila ve světového lídra ve výrobě aut šetrných k životnímu prostředí.

Tesla již předstihla japonskou Toyotu a stala se největší automobilkou světa z hlediska tržní hodnoty. Dnes akcie firmy přidávaly dalších více než sedm procent.