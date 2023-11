TEST Alpine A110 GT – Začátek i konec jedné skvělé éry

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

A zapomenout nemohu ani na vyzývavé červené tlačítko Sport na volantu. Stiskněte jej a Alpine A110 GT ze sebe vydá to nejlepší. Ano, pochopili jste to správně – pojďme se věnovat technice a jízdním vlastnostem.

A pojďme do sportovního interiéru, protože tam si to doslova zamilujete. V luxusní verzi GT sice nenajdete pevná skořepinová sedadla Sabelt, zato si přirozeněji nastavíte pozici za volantem. Ten je v „GéTéčku“ dokonce čalouněný kůží a nepochybně bude mít delší životnost než ten alcantarový v „eSku“. S ním totiž GT sdílí techniku, tedy až na specifické nastavení podvozku. Ale o tom až později. Zvláštní pozornost si v Alpine A110 zaslouží i celková ergonomie, pochopitelně vycházející z renaultů.

A pochopitelně to není zadarmo, protože za unikátní zelenou si připlatíte 132 tisíc korun. A výsledek za to bude stát! Za touhle alpinkou se otáčejí snad všichni, a když ji zaparkujete v oranžově zabarvujícím se světle západu slunce, během chvilky se vám podlomí kolena. Pokud to s láskou k autům myslíte opravdu vážně, „A-stodesítka“ vás chytí za srdce a už nikdy nepustí. Je nádherná!

Solidní točivý moment vás doslova katapultuje za zatáček, jimiž A110 s hliníkovým lichoběžníkovým zavěšením na obou nápravách protancuje bez sebemenšího zaváhání. Sedmistupňová dvouspojková převodovka Getrag vás pod plným plynem kope do zad, zatímco umí přeřadit za pouhých 260 milisekund. A když naopak zpomalíte začnete podřazovat, osmnáctistovka si ulevuje do výfuku a střílí.

V dnešním automobilovém průmyslu tak je alpinka lehčí než většina malých hatchbacků do města. Už při vývoji inženýři experimentovali s ještě lehčími uhlíkovými kompozity, ale ty by ve výsledku výsledný produkční model významně zdražily. A když poprvé sednete do Alpine A110 v libovolné specifikaci, nízká hmotnost je to první, co pocítíte.

Prozatím jediný nabízený model značky Alpine se představil už v roce 2017 – před šesti lety. A zatímco zvenčí pořád vypadá víc než k světu, zejména v téhle nádherné (ale ukrutně drahé) zelené barvě, uvnitř je už jeho věk znát. Interiéry aut značky Renault, pod kterou Alpine spadá, od té doby totiž stihly udělat velký pokrok kupředu, takže ovládání klimatizace z předchozí generace clia působí poněkud komicky.

Podobně je na tom malý displej s tlustým rámečkem či poněkud chudé možnosti nastavování přístrojového štítu. Jedním dechem však je třeba dodat, že infotainment i přístrojový štít chvályhodně nabídnou informace, které jsou podstatné pro nadšeného řidiče.

Toho, alespoň jede-li se projet po oblíbených okreskách, netrápí spotřeba paliva – chce přesně znát teplotu chladicí kapaliny a olejů, což vůz nabídne s dobrou přehledností v sekci Alpine Telemetrics. Také tu je tlak turbodmychadla, teplota spojek v převodovce či měřič přetížení, a dále poněkud méně užitečné hodnoty, jako míra otevření škrticí klapky nebo aktuální výkon a točivý moment, který motor podává.

Proč jsou méně užitečné? Když budou ukazovat nějaká zajímavá čísla, bude nějaký displej to poslední, co budete chtít sledovat. Důležitější bude hledání vrcholu zatáčky, do které zrovna najíždíte.

Tohle auto totiž vzniklo s jediným účelem – bavit řidiče na klikatých okreskách. Je lehké, má motor uprostřed a pohon zadních kol, zároveň ale důstojný výkon na to, aby dokázalo být vážně rychlé. Třebaže verze GT má být grand tourerem, tedy pohodlnější verzí, každou sekundou vám dává jasně znát, že se za volantem budete nejvíc bavit právě na klikatých okreskách.

Na 1,1 tuny hmotnosti jsou tři stovky koní a 340 Nm až až, zejména když je díky přeplňování nejvyšší točivý moment dostupný už pod třemi tisíci otáček. V podstatě nepřetržitá dostupnost točivého momentu má tendenci z řidiče udělat lenocha, který nebude řadit a zůstane na jednom kvaltu v zatáčkách i na kratších rovinkách. To by se ovšem připravil o to nejlepší, co motor nabídne; není kdovíjak točivý, ale okolo šesti tisíc otáček, kdy dá svých maximálních 300 koní, si s lehoučkým autem hraje, jako by to byl list papíru.

Ovšem, v těchto slovech nehledejte žádný náznak nepředvídatelnosti v ostře projížděných zatáčkách. Rozložení hmotnosti je sice pro řidiče zvyklého na auta s motorem před přední nápravou svým způsobem překvapivé, ale s trochou citu si na něj rychle zvyknete a naučíte se s pohyby a rotací karoserie v různých jízdních situacích krásně pracovat.

Hovořím o tom, jak je možné si pomocí pedálů hrát se zatížením jednotlivých náprav. Na chování auta je krásně znát, jak se pod plynem odlehčí příď, a naopak, jak na ni po ubrání plynu či přibrzdění “sedne” více hmotnosti a auto utáhne oblouk. Nejde o nedotáčivost, o které hovořil kolega Lukáš ve vysokými rychlostmi projížděných zatáčkách, je to jen odlehčená příď, která je ovšem tím mrštnější a tím víc A110 v zatáčkách člověka baví.

Nakonec tak zapomenete na malé zavazadelníky, na to, že v tom zadním je od motoru pořádně horko, i na ten panel ovládání klimatizace z clia. A110 je výbornou hračkou, autem, které má jen jeden úkol – a které ten úkol plní naprosto dokonale.

Jenže – koupil bych si ho za ty dva miliony? Je to spousta peněz, částka, do které se snadno vejde i řada lehce ojetých sporťáků se šesti válci a manuální převodovkou. Člověka napadá Porsche Boxster minulé generace, nebo cayman, nemáte-li rádi otevřené nebe nad hlavou, či třeba BMW M2 minulé generace. Rozhodování by bylo, věru, těžké.